Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người dân Gia Lai bị thiệt hại nặng

Trưa 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm vùng lũ ở xã Tuy Phước Đông.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác trung ương, tỉnh về thăm, động viên người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh H.P

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai; Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Tuy Phước Đông là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do “thiên tai kép” - bão số 13 và mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Trong đó, mưa lũ đã làm 28 ngôi nhà bị sập; 25 ngôi nhà bị tốc mái; 2.561 hộ có nhà bị ngập nước…

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn. Ảnh N.Sơn

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ sâu sắc mất mát mà người dân phải gánh chịu và động viên người dân nơi đây sớm vượt qua. Bộ trưởng cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại khác khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến người dân xã Tuy Phước Đông và khẳng định bà con “không bao giờ bị bỏ lại phía sau” trong lúc thiên tai, hoạn nạn.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng 50 suất quà của Bộ Quốc phòng; Quân khu 5 tặng 20 suất quà cho người dân xã Tuy Phước Đông bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Trước đó, sáng 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng người dân vùng rốn lũ ở xã Tuy Phước.

Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp vào thăm một số gia đình người dân ở Tuy Phước bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh Nguyễn Sơn.

Được biết, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho xã Tuy Phước. Trong đó, mưa lũ đã làm 1 người chết; 17.685 nhà bị ngập nước. Đồng thời, mưa lũ cũng làm vỡ một đoạn đê Luật Lễ, gây ngập nặng ở vùng hạ du sau đê.

Sau khi nước rút, UBND xã Tuy Phước cùng sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, Công an đã nhanh chóng triển khai công tác khắc phục. Trong đó, xã chủ động cấp phát 6.657 suất quà cho người dân ở những khu vực ngập sâu, cô lập, bị ảnh hưởng ngập do vỡ đê và các điểm sơ tán tập trung.

TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh N. Sơn

Riêng tại thôn Huỳnh Mai, mưa lũ đã làm 1 nhà sập; có khoảng 80% nhà của 405 hộ/1.275 nhân khẩu bị ngập sâu trong nước. Trước lũ, thôn đã chủ động di dời 25 hộ già yếu, đơn chiếc nằm ở vùng xung yếu bị ngập sâu đến nơi an toàn.

“Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương cùng cơ quan chức năng đã và đang làm hết mình để khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ mong muốn nhân dân đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, chung tay cùng chính quyền địa phương khắc phục những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống.