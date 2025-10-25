Hà Nội

Đặc sản quê đắt ngang tôm hùm, có tiền chưa chắc mua được

Kinh doanh

Từ món ăn dân dã ở nông thôn, muồm muỗm dần trở thành đặc sản hút khách dù có thời điểm giá lên tới gần 1 triệu đồng mỗi cân.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Muồm muỗm là loài côn trùng quen thuộc ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, thường xuất hiện vào mùa lúa chín. Ảnh: Internet
Muồm muỗm có hai loại chính là muồm muỗm xanh và muồm muỗm nâu. Trong đó, muồm muỗm xanh còn gọi dân dã là “tôm bay”. Ảnh: Dân Việt
Ngày nay, muồm muỗm xanh là đặc sản hiếm có, khiến nhiều thực khách phải “đỏ mắt” tìm mua mỗi khi vào vụ. Ảnh: Dân Việt
Nhìn thoáng qua, muồm muỗm khá giống châu chấu. Tuy nhiên, nhìn kỹ sẽ thấy râu của muồm muỗm dài, có thể vượt cả thân, còn râu châu chấu ngắn hơn nhiều. Ảnh: Dân Việt
Trên thị trường, muồm muỗm được bán với giá từ 500.000 - 800.000 đồng/kg, tùy thời điểm. Thời điểm nguồn khai thác khan hiếm, giá muồm muỗm có thể lên tới cả triệu đồng/kg. Ảnh: Internet
Dù đắt ngang tôm hùm, muồm muỗm xanh vẫn hút khách nhờ vị ngậy, thơm, đặc biệt với những người yêu thích món dân dã. Ảnh: Vietnamnet
Theo các tiểu thương, muồm muỗm giá cao vì khá hiếm, chỉ có thể khai thác từ tự nhiên và chỉ có vào mùa lúa chín. Ảnh: Vietnamnet
Việc bắt muồm muỗm cũng không đơn giản, mỗi người đi vợt nhiều lắm chỉ được vài lạng hoặc vài cân nên các tiểu thương thường phải gom từ nhiều hộ dân, trong nhiều ngày mới có đủ bán cho khách. Ảnh: Vietnamnet
Muồm muỗm có thể chế biến thành nhiều món như nướng, chiên giòn, rang lá chanh...Ảnh: Vietnamnet
Trong đó, muồm muỗm chiên giòn, rắc thêm lá chanh thái nhỏ được xem như món nhậu khoái khẩu của cánh mày râu. Ảnh: Facebook
