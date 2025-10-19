Hà Nội

Cây dại ở Việt Nam bất ngờ thành đặc sản hái là có tiền

Kinh doanh

Từ loài cây dại, ngày nay mô hình trồng sương sâm được mở rộng giúp nhiều hộ dân kiếm hàng trăm triệu đến tiền tỷ mỗi năm. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sương sâm là một loại dây leo, thường mọc hoang ở các vùng rừng núi hoặc được người dân trồng quanh hàng rào, giàn tre. Ảnh: Báo dân tộc &amp; phát triển
Sương sâm là một loại dây leo, thường mọc hoang ở các vùng rừng núi hoặc được người dân trồng quanh hàng rào, giàn tre. Ảnh: Báo dân tộc & phát triển
Cây sương sâm gắn liền với tuổi thơ của nhiều người dân miền quê Việt Nam nhờ món thạch sương sâm mát lạnh, thanh ngọt. Ảnh: Facebook
Cây sương sâm gắn liền với tuổi thơ của nhiều người dân miền quê Việt Nam nhờ món thạch sương sâm mát lạnh, thanh ngọt. Ảnh: Facebook
Trước kia mọc hoang dại nhưng nay cây sương sâm được trồng rộng rãi hơn để phục vụ nhu cầu thị trường. Ảnh: Bình Phước online
Trước kia mọc hoang dại nhưng nay cây sương sâm được trồng rộng rãi hơn để phục vụ nhu cầu thị trường. Ảnh: Bình Phước online
Đây là một loại cây dễ sống, ít tốn công chăm sóc. Ảnh: Internet
Đây là một loại cây dễ sống, ít tốn công chăm sóc. Ảnh: Internet
Cây sương sâm dễ trồng, sau khoảng 5-6 tháng có thể thu hoạch nếu chăm sóc tốt. Ảnh: Internet
Cây sương sâm dễ trồng, sau khoảng 5-6 tháng có thể thu hoạch nếu chăm sóc tốt. Ảnh: Internet
Vào mùa mưa, cây phát triển xanh tốt nên lượng lá thu hoạch nhiều. Còn mùa nắng, lá sương sâm ít, không đủ cung cấp cho thị trường nên giá bán thường cao hơn. Ảnh: Internet
Vào mùa mưa, cây phát triển xanh tốt nên lượng lá thu hoạch nhiều. Còn mùa nắng, lá sương sâm ít, không đủ cung cấp cho thị trường nên giá bán thường cao hơn. Ảnh: Internet
Lá sương sâm giá dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng/kg. Lá đạt chất lượng sẽ cho thu hoạch từ 20 - 25 ngày một lần. Ảnh: Vietnamnet
Lá sương sâm giá dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng/kg. Lá đạt chất lượng sẽ cho thu hoạch từ 20 - 25 ngày một lần. Ảnh: Vietnamnet
Nhờ mở rộng mô hình trồng sương sâm, có hộ dân ở Đồng Nai, Đà Nẵng thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Nông nghiệp phố
Nhờ mở rộng mô hình trồng sương sâm, có hộ dân ở Đồng Nai, Đà Nẵng thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Nông nghiệp phố
Sương sâm thích hợp trồng ở nơi đất cao ráo thoát nước tốt, có độ mùn cao, được che mát 20 – 30%. Ảnh: Internet
Sương sâm thích hợp trồng ở nơi đất cao ráo thoát nước tốt, có độ mùn cao, được che mát 20 – 30%. Ảnh: Internet
Để cây phát triển tốt, nên chọn chân đất nhiều mùn, nhiều dinh dưỡng và có cây chà chống đỡ. Trồng theo hàng phải làm luống. Ảnh: Internet
Để cây phát triển tốt, nên chọn chân đất nhiều mùn, nhiều dinh dưỡng và có cây chà chống đỡ. Trồng theo hàng phải làm luống. Ảnh: Internet
