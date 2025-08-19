Đà Nẵng thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng ở Đà Nẵng chính thức thông xe kỹ thuật.

Sáng 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài khoảng 11,5km, tổng mức đầu tư khoảng 2.113 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đi qua các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh và xã Bà Nà (TP Đà Nẵng).

Lễ thông xe kỹ thuật Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Dự án được đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trên cơ sở mở rộng tuyến Hầm Hải Vân - Túy Loan đang khai thác với quy mô đường cao tốc cấp 80, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; xây dựng đường gom song hành hai bên.

Khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, Dự án là mắt xích kết nối tuyến đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên và hầm Hải Vân, Quốc lộ 1 với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quốc lộ 14B.

Góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, kiềm chế tai nạn giao thông, thuận lợi công tác cứu hộ cứu nạn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao; hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc bắc-nam phía Đông.

Được khởi công từ 9/2023, sau gần 2 năm thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến chính và các hạng mục thiết yếu. Công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, với hơn 60,7ha đất, gần 2.000 hồ sơ, cùng việc di dời 3.275 ngôi mộ. Đến nay, toàn bộ tuyến chính và đường gom đã hoàn thành 100%, nhờ sự đồng thuận, ủng hộ lớn của nhân dân.

