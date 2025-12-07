Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cứu sống 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đang neo đậu ở vùng nước Cảng Hòn La, tàu cá ngư dân TP Hồ Chí Minh bị phá nước, chìm nhanh. Rất may 4 thuyền viên được ứng cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 7/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và hỗ trợ 4 ngư dân gặp nạn khi tàu cá BV-93600-TS bị chìm cách đảo Hòn La khoảng 500 m.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Vỹ, nhân viên Cảng cá Mũi Ông, thông báo với Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La về việc tàu cá do ông Thái Quốc Toàn (44 tuổi, trú xã Long Hải, TP HCM) làm thuyền trưởng cùng 3 ngư dân bị phá nước, chìm nhanh khi neo đậu chờ ra khơi.

Nhóm ngư dân may mắn được tàu BV-93601-TS, đi chung hành trình, do ông Đào Duy Quang (34 tuổi, quê Khánh Hòa) làm thuyền trưởng kịp thời tiếp cận và cứu lên an toàn.

z73009456698380ed4f486e4abf5f60ab0afd925d08a1d-17650795344121193959704.jpg
Hiện trường vụ việc.

Cả hai tàu đều thuộc sở hữu của bà Lê Thị Huệ (54 tuổi, xã Long Hải, TP HCM), xuất bến tại Cảng cá Mũi Ông lúc 13h15 ngày 6/12. Sau khi ra neo đậu ở vùng nước trước Cảng Hòn La, tàu BV-93600-TS bất ngờ gặp sự cố dẫn đến phá nước và chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Roòn điều động 4 cán bộ, một quân y cùng xuồng ST-660 ra hiện trường hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên và xác minh nguyên nhân.

Hiện, sức khỏe 4 ngư dân đã ổn định, chủ tàu liên hệ đơn vị trục vớt để xử lý phương tiện gặp nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh:

(Nguồn: VTV1)
#Ngư dân #gặp nạn #chìm tàu #ứng cứu #vào bờ an #toàn

Bài liên quan

Xã hội

Đang neo đậu trên sông, tàu cá của ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị chìm

Vụ chìm tàu khiến gia đình ông Hoàng Anh Tý (tỉnh Quảng Trị) bị thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Ngày 7/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, một chiếc tàu cá khi đang neo đậu ở khu vực sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới thì bất ngờ bị chìm, chưa rõ nguyên nhân.

z7300752474267-f9099840380381e5b2af3a7df797bb9d-20251207092133.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trung Đức
Xem chi tiết

Xã hội

Cứu sống 2 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 6/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp kịp thời cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm thuyền trong lúc thả lưới.

Trước đó, vào khoảng 18h20 ngày 5/12, tàu vận tải Khánh Minh 09 trên hành trình vào cảng Gianh đã phát hiện một người đang trôi dạt trên biển và đưa lên tàu an toàn. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nhân (SN 1980), trú tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm.

Ngày 3/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể anh T.V.Đ. (SN 2004, trú xã Cửa Việt, Quảng Trị).

Trước đó, vào khoảng 5h40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về việc nghi có người nhảy cầu tại sông Cánh Hòm (đoạn qua thôn Lâm Xuân, xã Cửa Việt).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới