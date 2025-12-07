Cứu sống 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đang neo đậu ở vùng nước Cảng Hòn La, tàu cá ngư dân TP Hồ Chí Minh bị phá nước, chìm nhanh. Rất may 4 thuyền viên được ứng cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Ngày 7/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và hỗ trợ 4 ngư dân gặp nạn khi tàu cá BV-93600-TS bị chìm cách đảo Hòn La khoảng 500 m.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Vỹ, nhân viên Cảng cá Mũi Ông, thông báo với Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La về việc tàu cá do ông Thái Quốc Toàn (44 tuổi, trú xã Long Hải, TP HCM) làm thuyền trưởng cùng 3 ngư dân bị phá nước, chìm nhanh khi neo đậu chờ ra khơi.

Nhóm ngư dân may mắn được tàu BV-93601-TS, đi chung hành trình, do ông Đào Duy Quang (34 tuổi, quê Khánh Hòa) làm thuyền trưởng kịp thời tiếp cận và cứu lên an toàn.

Hiện trường vụ việc.

Cả hai tàu đều thuộc sở hữu của bà Lê Thị Huệ (54 tuổi, xã Long Hải, TP HCM), xuất bến tại Cảng cá Mũi Ông lúc 13h15 ngày 6/12. Sau khi ra neo đậu ở vùng nước trước Cảng Hòn La, tàu BV-93600-TS bất ngờ gặp sự cố dẫn đến phá nước và chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Roòn điều động 4 cán bộ, một quân y cùng xuồng ST-660 ra hiện trường hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên và xác minh nguyên nhân.

Hiện, sức khỏe 4 ngư dân đã ổn định, chủ tàu liên hệ đơn vị trục vớt để xử lý phương tiện gặp nạn.

