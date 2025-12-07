Hà Nội

Đang neo đậu trên sông, tàu cá của ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị chìm

Vụ chìm tàu khiến gia đình ông Hoàng Anh Tý (tỉnh Quảng Trị) bị thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 7/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, một chiếc tàu cá khi đang neo đậu ở khu vực sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới thì bất ngờ bị chìm, chưa rõ nguyên nhân.

z7300752474267-f9099840380381e5b2af3a7df797bb9d-20251207092133.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trung Đức

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 7/12, tàu cá mang số hiệu QB-91186-TS, chiều dài 17,5m, hành nghề lưới vây, do ông Hoàng Anh Tý (SN 1977, thường trú tại tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới) làm chủ tàu, khi đang neo đậu ở sông Nhật Lệ thì bất ngờ bị chìm.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ tàu cùng người dân đã kéo tàu vào bờ, nhưng do tàu lớn nên được thực hiện trục vớt theo phương pháp bơm nổi. Ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ chìm tàu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

