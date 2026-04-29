Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cựu Giám đốc FBI Comey bị truy tố với cáo buộc đe dọa ông Trump

Cựu Giám đốc FBI Comey bị truy tố liên quan đến một bài đăng trực tuyến của ông mà giới chức cho là mối đe dọa đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cựu Giám đốc FBI James Comey lại bị truy tố vào ngày 28/4, lần này liên quan đến bức ảnh vỏ sò được sắp xếp trên bãi biển mà ông Comey đăng lên mạng xã hội gần một năm trước.

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey. Ảnh: AP/Charles Krupa.

Vụ truy tố xuất phát từ một bài đăng trên Instagram hồi tháng 5/2025, trong đó ông Comey chia sẻ bức ảnh vỏ sò được sắp xếp thành số “86 47”. Cựu Giám đốc FBI cho rằng những con số này phản ánh một thông điệp chính trị, chứ không phải lời kêu gọi bạo lực. Ông Comey đã xóa bài đăng ngay sau đó, nói rằng: “Tôi không nhận ra một số người liên hệ các con số này với bạo lực” và “Tôi phản đối mọi hình thức bạo lực nên đã gỡ bài đăng xuống”.

Tuy nhiên, ông Comey đã nhanh chóng bị Cơ quan Mật vụ thẩm vấn sau khi các quan chức chính quyền Tổng thống Trump khẳng định ông đang ủng hộ "việc ám sát ông Trump, vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ".

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Tổng thống Trump cáo buộc ông Comey biết “chính xác ý nghĩa dãy số đó (dãy số 86 47)”.

Bản cáo trạng gồm 2 tội danh cáo buộc ông Comey “cố ý đe dọa lấy mạng và gây thương tích” cho Tổng thống Trump. Bản cáo trạng không đưa ra bằng chứng cho thấy ông Comey cố ý đe dọa ông Trump, dù cựu Giám đốc FBI đã phủ nhận, nhưng cho rằng “một người thông thường hiểu hoàn cảnh sẽ diễn giải thông điệp này là một lời đe dọa”.

Theo Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, vụ án này tương tự như các vụ đe dọa khác mà cơ quan này thường xuyên xử lý với những người ít tên tuổi hơn.

“Dù vụ án này đặc biệt và bản cáo trạng nổi bật vì tên tuổi bị cáo, hành vi bị cáo buộc cũng giống như những hành vi mà chúng tôi không bao giờ dung thứ, luôn điều tra và thường xuyên truy tố”, ông Blanche nói.

Trước đó, vào tháng 9/2025, cựu Giám đốc FBI James Comey cũng bị truy tố về tội khai man và cản trở công lý.

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

FBI chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố dịp lễ Halloween

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng vào dịp lễ Halloween ở bang Michigan.

ABC News dẫn lời Giám đốc FBI Kash Patel ngày 31/10 cho biết, cơ quan này đã chặn đứng cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng vào dịp lễ Halloween ở bang Michigan.

"Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu tấn công bạo lực vào dịp Halloween này", Giám đốc FBI cho hay, nói thêm rằng âm mưu này có liên quan đến "tổ chức khủng bố quốc tế".

Xem chi tiết

Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller qua đời

Ông Robert S. Mueller III, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), qua đời ở tuổi 81. 

Theo AP, Robert S. Mueller III, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), người đã chuyển đổi cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của quốc gia thành lực lượng có nhiệm vụ chống khủng bố sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, đã qua đời ở tuổi 81.

“Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi xin thông báo rằng Bob (cựu Giám đốc FBI Robert Mueller) đã qua đời vào tối 20/3. Gia đình mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư", gia đình ông cho biết trong một thông báo hôm 21/3.

Xem chi tiết

Bị truy tố, cựu Giám đốc FBI James Comey nói gì?

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bị truy tố về tội khai man và cản trở công lý.

Theo RT ngày 25/9, bồi thẩm đoàn tại Quận phía Đông Virginia quyết định truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey về tội khai man và cản trở công lý.

Các cáo buộc liên quan đến lời khai của ông Comey trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 9/2020 về cuộc điều tra "Crossfire Hurricane" của FBI đối với chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới