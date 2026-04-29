Cựu Giám đốc FBI Comey bị truy tố với cáo buộc đe dọa ông Trump

Cựu Giám đốc FBI Comey bị truy tố liên quan đến một bài đăng trực tuyến của ông mà giới chức cho là mối đe dọa đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

AP đưa tin, cựu Giám đốc FBI James Comey lại bị truy tố vào ngày 28/4, lần này liên quan đến bức ảnh vỏ sò được sắp xếp trên bãi biển mà ông Comey đăng lên mạng xã hội gần một năm trước.

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey. Ảnh: AP/Charles Krupa.

Vụ truy tố xuất phát từ một bài đăng trên Instagram hồi tháng 5/2025, trong đó ông Comey chia sẻ bức ảnh vỏ sò được sắp xếp thành số “86 47”. Cựu Giám đốc FBI cho rằng những con số này phản ánh một thông điệp chính trị, chứ không phải lời kêu gọi bạo lực. Ông Comey đã xóa bài đăng ngay sau đó, nói rằng: “Tôi không nhận ra một số người liên hệ các con số này với bạo lực” và “Tôi phản đối mọi hình thức bạo lực nên đã gỡ bài đăng xuống”.

Tuy nhiên, ông Comey đã nhanh chóng bị Cơ quan Mật vụ thẩm vấn sau khi các quan chức chính quyền Tổng thống Trump khẳng định ông đang ủng hộ "việc ám sát ông Trump, vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ".

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Tổng thống Trump cáo buộc ông Comey biết “chính xác ý nghĩa dãy số đó (dãy số 86 47)”.

Bản cáo trạng gồm 2 tội danh cáo buộc ông Comey “cố ý đe dọa lấy mạng và gây thương tích” cho Tổng thống Trump. Bản cáo trạng không đưa ra bằng chứng cho thấy ông Comey cố ý đe dọa ông Trump, dù cựu Giám đốc FBI đã phủ nhận, nhưng cho rằng “một người thông thường hiểu hoàn cảnh sẽ diễn giải thông điệp này là một lời đe dọa”.

Theo Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, vụ án này tương tự như các vụ đe dọa khác mà cơ quan này thường xuyên xử lý với những người ít tên tuổi hơn.

“Dù vụ án này đặc biệt và bản cáo trạng nổi bật vì tên tuổi bị cáo, hành vi bị cáo buộc cũng giống như những hành vi mà chúng tôi không bao giờ dung thứ, luôn điều tra và thường xuyên truy tố”, ông Blanche nói.

Trước đó, vào tháng 9/2025, cựu Giám đốc FBI James Comey cũng bị truy tố về tội khai man và cản trở công lý.

