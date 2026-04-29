Loài chim tuyệt đẹp được mệnh danh 'tia chớp xanh', Việt Nam có nhiều

Bên bờ suối trong veo, một vệt xanh lam lóe lên như tia chớp – đó là khoảnh khắc săn mồi khó quên của chim bồng chanh.

T.B (tổng hợp)

Chim bồng chanh (Alcedo atthis), hay còn gọi là bói cá thường, là một trong những loài chim nhỏ nhưng rực rỡ nhất của hệ sinh thái sông suối Á – Âu, gồm Việt Nam. Dù chiều dài chỉ khoảng 16–17 cm, loài chim này lại sở hữu bộ lông ánh kim tuyệt đẹp: lưng xanh lam óng ánh, bụng cam rực và chiếc mỏ dài sắc bén như mũi lao.

Điều đặc biệt là màu xanh của nó không phải do sắc tố, mà do cấu trúc vi mô của lông phản xạ ánh sáng – một “hiệu ứng quang học” khiến nó lấp lánh như đá quý khi thay đổi góc nhìn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Bồng chanh là bậc thầy săn mồi dưới nước. Từ một cành cây thấp ven sông, nó kiên nhẫn quan sát mặt nước, rồi bất ngờ lao xuống với tốc độ cực nhanh để bắt cá nhỏ. Đôi mắt của loài chim này có khả năng điều chỉnh khi chuyển từ không khí sang nước, cho phép nó nhìn rõ con mồi ngay cả khi đã lao xuống. Sau khi bắt được cá, nó thường quay lại cành cây, đập con mồi vào thân gỗ để làm bất động trước khi nuốt chửng – một hành vi vừa hiệu quả vừa dứt khoát.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ giỏi săn mồi, Alcedo atthis còn là “kiến trúc sư” khéo léo. Chúng đào tổ trong các vách đất ven sông, tạo thành những đường hầm dài dẫn đến buồng đẻ trứng an toàn. Môi trường sống của chúng đòi hỏi nước sạch và nguồn cá dồi dào, vì vậy sự hiện diện của bồng chanh thường được xem là dấu hiệu của một hệ sinh thái lành mạnh.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong văn hóa dân gian châu Âu, chim bói cá từng được gắn với truyền thuyết về “những ngày yên bình” – khoảng thời gian biển lặng để chúng làm tổ. Hình ảnh loài chim nhỏ bé nhưng rực rỡ này vì thế mang ý nghĩa của sự bình yên và cân bằng. Ngày nay, dù vẫn còn phân bố rộng, bồng chanh đang chịu áp lực từ ô nhiễm nguồn nước và mất môi trường sống, khiến việc bảo tồn các dòng sông tự nhiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Kho tri thức

Loài vật 'ở trọ' kỳ lạ nhất thế giới, mỗi lần lớn lên là phải đổi nhà

Giữa thế giới đại dương đầy bí ẩn, có một loài sinh vật nhỏ bé sống nhờ “ngôi nhà đi mượn” khiến ai cũng tò mò.

Ốc mượn hồn không phải là ốc mà thực chất là một nhóm giáp xác thuộc phân bộ Anomura. Điểm đặc biệt nhất của chúng nằm ở phần bụng mềm yếu, không có lớp vỏ cứng bảo vệ như tôm cua thông thường. Để sinh tồn, chúng buộc phải “mượn” những chiếc vỏ rỗng của các loài ốc biển khác làm nơi trú ẩn, từ đó hình thành cái tên vừa kỳ lạ vừa gợi nhiều liên tưởng.

Kho tri thức

Loài tôm tí hon 'thống trị' nơi sự sống tưởng như không tồn tại

Giữa những vùng nước mặn tưởng chừng khắc nghiệt đến mức không sự sống nào tồn tại, lại có một sinh vật nhỏ bé sống bền bỉ đến kinh ngạc.

Tôm ngâm nước mặn (Artemia salina), là một loài giáp xác tí hon nhưng sở hữu khả năng sinh tồn khiến nhiều sinh vật lớn hơn phải “chào thua”. Chúng sống trong các hồ nước mặn, đầm muối và vùng nước có độ mặn cao đến mức hầu hết sinh vật khác không thể tồn tại. Chính môi trường khắc nghiệt này lại giúp artemia tránh được kẻ thù và cạnh tranh, biến chúng thành “kẻ thống trị” ở những nơi tưởng như sự sống không thể tồn tại.

Kho tri thức

Loài ốc biển cực đẹp sở hữu 'vũ khí sinh học' đáng sợ nhất đại dương

Ẩn mình dưới lớp cát và rạn san hô nhiệt đới, có một nhóm sinh vật vừa đẹp mê hoặc vừa sở hữu “vũ khí” đáng sợ bậc nhất đại dương - đó là các loài ốc cối.

Chi Conus (ốc cối) bao gồm hơn 800 loài ốc biển săn mồi, phân bố chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều khiến chúng nổi bật không chỉ là những chiếc vỏ hình nón tinh xảo với hoa văn như tranh vẽ, mà còn là cơ chế săn mồi cực kỳ tinh vi: một chiếc “răng” biến đổi thành mũi lao siêu nhỏ, có thể phóng ra như một mũi tên tẩm độc.

