Loài chim tuyệt đẹp được mệnh danh 'tia chớp xanh', Việt Nam có nhiều

Bên bờ suối trong veo, một vệt xanh lam lóe lên như tia chớp – đó là khoảnh khắc săn mồi khó quên của chim bồng chanh.

Chim bồng chanh (Alcedo atthis), hay còn gọi là bói cá thường, là một trong những loài chim nhỏ nhưng rực rỡ nhất của hệ sinh thái sông suối Á – Âu, gồm Việt Nam. Dù chiều dài chỉ khoảng 16–17 cm, loài chim này lại sở hữu bộ lông ánh kim tuyệt đẹp: lưng xanh lam óng ánh, bụng cam rực và chiếc mỏ dài sắc bén như mũi lao.

Điều đặc biệt là màu xanh của nó không phải do sắc tố, mà do cấu trúc vi mô của lông phản xạ ánh sáng – một “hiệu ứng quang học” khiến nó lấp lánh như đá quý khi thay đổi góc nhìn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Bồng chanh là bậc thầy săn mồi dưới nước. Từ một cành cây thấp ven sông, nó kiên nhẫn quan sát mặt nước, rồi bất ngờ lao xuống với tốc độ cực nhanh để bắt cá nhỏ. Đôi mắt của loài chim này có khả năng điều chỉnh khi chuyển từ không khí sang nước, cho phép nó nhìn rõ con mồi ngay cả khi đã lao xuống. Sau khi bắt được cá, nó thường quay lại cành cây, đập con mồi vào thân gỗ để làm bất động trước khi nuốt chửng – một hành vi vừa hiệu quả vừa dứt khoát.

Không chỉ giỏi săn mồi, Alcedo atthis còn là “kiến trúc sư” khéo léo. Chúng đào tổ trong các vách đất ven sông, tạo thành những đường hầm dài dẫn đến buồng đẻ trứng an toàn. Môi trường sống của chúng đòi hỏi nước sạch và nguồn cá dồi dào, vì vậy sự hiện diện của bồng chanh thường được xem là dấu hiệu của một hệ sinh thái lành mạnh.

Trong văn hóa dân gian châu Âu, chim bói cá từng được gắn với truyền thuyết về “những ngày yên bình” – khoảng thời gian biển lặng để chúng làm tổ. Hình ảnh loài chim nhỏ bé nhưng rực rỡ này vì thế mang ý nghĩa của sự bình yên và cân bằng. Ngày nay, dù vẫn còn phân bố rộng, bồng chanh đang chịu áp lực từ ô nhiễm nguồn nước và mất môi trường sống, khiến việc bảo tồn các dòng sông tự nhiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.