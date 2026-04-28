Pakistan bị tố tấn công trường học, nhà dân ở Afghanistan

Theo giới chức Afghanistan, Pakistan đã bắn tên lửa, đạn pháo về phía một trường đại học và nhà dân ở đông bắc Afghanistan, khiến hơn 90 người thương vong.

Theo AP, các quan chức Afghanistan cáo buộc Pakistan đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trường đại học và nhà dân ở đông bắc Afghanistan hôm 27/4, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 85 người khác bị thương.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan, Hamdullah Fitrat, cho biết vụ tấn công bằng đạn pháo và tên lửa nhắm vào thành phố Asadabad, thủ phủ của tỉnh Kunar, cũng như nhiều khu vực ở một huyện khác trong tỉnh vào chiều 27/4.

Cư dân và tình nguyện viên kiểm tra hiện trường vụ không kích vào một cơ sở cai nghiện ma túy ở Kabul, Afghanistan, ngày 17/3/2026. Ảnh: AP/Siddiqullah Alizai.﻿

Ông Najibullah Hanafi, Giám đốc Thông tin và Văn hóa Kunar cho biết, số người tử vong là 7 và 85 người khác bị thương. Trong số những người bị thương có phụ nữ, trẻ em và sinh viên tại Đại học Sayed Jamaluddin Afghani.

Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan cho biết khoảng 30 sinh viên và giáo sư bị thương trong vụ tấn công vào trường đại học, gây thiệt hại nặng nề cho các tòa nhà và khuôn viên của trường.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan bác bỏ báo cáo của truyền thông Afghanistan và các tuyên bố chính thức về các cuộc tấn công vào trường đại học, gọi đó là "lời nói dối trắng trợn".

"Không có cuộc tấn công nào được thực hiện vào Đại học Sayed Jamaluddin của Afghanistan. Những cáo buộc này là vô căn cứ và giả mạo. Pakistan luôn nhắm mục tiêu chính xác và dựa trên thông tin tình báo", Bộ Thông tin Pakistan và Truyền thông Pakistan cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, cuộc đàm phán hòa bình giữa Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan đã diễn ra tại Urumqi, Trung Quốc. Hai bên khi đó nhất trí không leo thang xung đột và sẽ “tìm kiếm một giải pháp toàn diện”.

