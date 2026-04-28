Quân sự - Thế giới

Pakistan bị tố tấn công trường học, nhà dân ở Afghanistan

Theo giới chức Afghanistan, Pakistan đã bắn tên lửa, đạn pháo về phía một trường đại học và nhà dân ở đông bắc Afghanistan, khiến hơn 90 người thương vong.

An An (Theo AP)

Theo AP, các quan chức Afghanistan cáo buộc Pakistan đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trường đại học và nhà dân ở đông bắc Afghanistan hôm 27/4, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 85 người khác bị thương.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan, Hamdullah Fitrat, cho biết vụ tấn công bằng đạn pháo và tên lửa nhắm vào thành phố Asadabad, thủ phủ của tỉnh Kunar, cũng như nhiều khu vực ở một huyện khác trong tỉnh vào chiều 27/4.

Cư dân và tình nguyện viên kiểm tra hiện trường vụ không kích vào một cơ sở cai nghiện ma túy ở Kabul, Afghanistan, ngày 17/3/2026. Ảnh: AP/Siddiqullah Alizai.﻿

Ông Najibullah Hanafi, Giám đốc Thông tin và Văn hóa Kunar cho biết, số người tử vong là 7 và 85 người khác bị thương. Trong số những người bị thương có phụ nữ, trẻ em và sinh viên tại Đại học Sayed Jamaluddin Afghani.

Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan cho biết khoảng 30 sinh viên và giáo sư bị thương trong vụ tấn công vào trường đại học, gây thiệt hại nặng nề cho các tòa nhà và khuôn viên của trường.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan bác bỏ báo cáo của truyền thông Afghanistan và các tuyên bố chính thức về các cuộc tấn công vào trường đại học, gọi đó là "lời nói dối trắng trợn".

"Không có cuộc tấn công nào được thực hiện vào Đại học Sayed Jamaluddin của Afghanistan. Những cáo buộc này là vô căn cứ và giả mạo. Pakistan luôn nhắm mục tiêu chính xác và dựa trên thông tin tình báo", Bộ Thông tin Pakistan và Truyền thông Pakistan cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, cuộc đàm phán hòa bình giữa Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan đã diễn ra tại Urumqi, Trung Quốc. Hai bên khi đó nhất trí không leo thang xung đột và sẽ “tìm kiếm một giải pháp toàn diện”.

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc lên tiếng về cuộc đàm phán hòa bình Pakistan - Afghanistan

Chính phủ Trung Quốc cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan đang tiến triển.

Theo AP, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Pakistan và chính phủ Taliban tại Afghanistan đang tiến triển, chính phủ Trung Quốc cho biết hôm 3/4, hai ngày sau khi hai nước này nối lại đối thoại sau nhiều tuần giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng.

“Quá trình tham vấn đang được thực hiện và thúc đẩy một cách ổn định”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết. Được biết, Bắc Kinh đang đóng vai trò trung gian giữa Islamabad và Kabul, khi đại diện hai bên nối lại đàm phán vào ngày 1/4 tại thành phố Urumqi, Trung Quốc.

Quân sự - Thế giới

Pakistan nói gì về cuộc đàm phán ngừng bắn với Afghanistan?

Pakistan xác nhận nước này đang tiến hành cuộc đàm phán hòa bình với Afghanistan ở Trung Quốc.

Pakistan hôm 2/4 xác nhận đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Taliban tại Afghanistan ở Trung Quốc. Theo AP, Bắc Kinh đang nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Pakistan và Afghanistan sau nhiều tuần giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng, làm gián đoạn thương mại và đi lại qua biên giới.

Đối thoại ngoại giao dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau

Quân sự - Thế giới

Pakistan - Afghanistan đàm phán ngừng bắn sau nhiều tuần giao tranh

Đại diện từ Chính phủ Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan đã gặp nhau tại Trung Quốc để đàm phán về lệnh ngừng bắn.

AP dẫn lời hai quan chức Pakistan cho biết, Pakistan và Afghanistan đã tiến hành vòng đàm phán hòa bình đầu tiên vào ngày 1/4 do Trung Quốc làm trung gian nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn lâu dài sau nhiều tuần giao tranh.

Hy vọng cho hàng triệu người dân ở Pakistan và Afghanistan

