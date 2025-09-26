Hà Nội

Thế giới

Bị truy tố, cựu Giám đốc FBI James Comey nói gì?

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bị truy tố về tội khai man và cản trở công lý.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 25/9, bồi thẩm đoàn tại Quận phía Đông Virginia quyết định truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey về tội khai man và cản trở công lý.

Các cáo buộc liên quan đến lời khai của ông Comey trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 9/2020 về cuộc điều tra "Crossfire Hurricane" của FBI đối với chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump.

giamdoc.png
Cựu Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: Getty.

"Không ai đứng trên luật pháp. Bản cáo trạng hôm nay phản ánh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc buộc những kẻ lạm dụng quyền lực phải chịu trách nhiệm vì đã lừa dối người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ theo dõi sự thật trong vụ án này", Tổng chưởng lý Pamela Bondi viết trên mạng X.

Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu trên mạng X rằng: "Trong một thời gian quá dài, giới lãnh đạo (FBI) trước đây và những người ủng hộ họ đã biến cơ quan thực thi pháp luật liên bang thành vũ khí, gây tổn hại đến các thể chế từng rất đáng tự hào và làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của công chúng".

Trong khi đó, cựu Giám đốc FBI James Comey khẳng định ông vô tội.

"Tôi tin tưởng vào hệ thống tư pháp liên bang và tôi vô tội. Hãy xét xử và giữ vững niềm tin", ông Comey cho biết trong video đăng trên Instagram tối 25/9.

Bài liên quan

Thế giới

FBI công bố ảnh nghi phạm vụ ám sát đồng minh của ông Trump

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố hình ảnh của một người bị tình nghi liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Trump.

Theo Daily Mail ngày 11/9, FBI đã công bố ảnh một nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi và là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những bức ảnh cho thấy đối tượng đội mũ, đeo kính râm và mặc áo dài tay màu đen.

nghi1.png
FBI công bố ảnh một nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk. Ảnh: FBI Salt Lake City.
Xem chi tiết

Giám đốc FBI tuyên bố sẽ từ chức là ai?

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray sẽ từ chức vào đầu năm 2025, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ra tín hiệu về ý định sa thải quan chức kỳ cựu này và thay thế ông bằng Kash Patel.

Giam doc FBI tuyen bo se tu chuc la ai?

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray. (Ảnh: Getty Images)

Quyết định từ chức "không hề dễ dàng", ông Wray cho biết và nói thêm rằng ông làm việc này để "tránh kéo FBI vào một cuộc tranh cãi" và "tập trung vào sứ mệnh của chúng ta".

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza ngay lập tức

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 23/9. Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời gọi việc một số nước phương Tây gần đây công nhận Nhà nước Palestine là "phần thưởng" cho Hamas.

trump4.png
Tổng thống Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: Bloomberg.
Xem chi tiết

