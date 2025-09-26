Bị truy tố, cựu Giám đốc FBI James Comey nói gì?

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bị truy tố về tội khai man và cản trở công lý.

Theo RT ngày 25/9, bồi thẩm đoàn tại Quận phía Đông Virginia quyết định truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey về tội khai man và cản trở công lý.

Các cáo buộc liên quan đến lời khai của ông Comey trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 9/2020 về cuộc điều tra "Crossfire Hurricane" của FBI đối với chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump.

Cựu Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: Getty.

"Không ai đứng trên luật pháp. Bản cáo trạng hôm nay phản ánh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc buộc những kẻ lạm dụng quyền lực phải chịu trách nhiệm vì đã lừa dối người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ theo dõi sự thật trong vụ án này", Tổng chưởng lý Pamela Bondi viết trên mạng X.

Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu trên mạng X rằng: "Trong một thời gian quá dài, giới lãnh đạo (FBI) trước đây và những người ủng hộ họ đã biến cơ quan thực thi pháp luật liên bang thành vũ khí, gây tổn hại đến các thể chế từng rất đáng tự hào và làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của công chúng".

Trong khi đó, cựu Giám đốc FBI James Comey khẳng định ông vô tội.

"Tôi tin tưởng vào hệ thống tư pháp liên bang và tôi vô tội. Hãy xét xử và giữ vững niềm tin", ông Comey cho biết trong video đăng trên Instagram tối 25/9.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025