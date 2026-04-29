Ngư dân bắt được tôm hùm hai màu hiếm gặp ngoài khơi Cape Cod

Các ngư dân đã bắt được con tôm hùm 2 màu quý hiếm ngoài khơi Cape Cod. Sau đó, nó được tặng cho Thủy cung Khoa học Woods Hole.

Con tôm hùm có màu nâu điển hình ở một bên và màu cam tươi ở bên còn lại. Ảnh: Wellfleet Shellfish Company.

Vào ngày 16/4, các ngư dân trên tàu cá Timothy Michael bắt được con tôm hùm đặc biệt ở ngoài khơi Cape Cod. Con tôm hùm có màu nâu điển hình ở một bên và màu cam tươi ở bên còn lại. Ranh giới hai màu kéo dài từ đầu đến đuôi. Công ty hải sản Wellfleet Shellfish coi đây là "phát hiện thú vị và đáng chú ý".

Thay vì đem bán khiến con tôm hùm 2 màu đặc biệt trở thành thực phẩm, Wellfleet Shellfish quyết định tặng nó cho Thủy cung Khoa học Woods Hole. Tại đây, nó sẽ trở thành hiện vật sống minh họa cho một trong những điều kỳ lạ nhất của sinh học, một cá thể tôm hùm mang hai đặc điểm di truyền khác nhau.

Tôm hùm có màu sắc kỳ lạ đôi khi xuất hiện ở các bến cảng New England. Tuy nhiên, cá thể hai màu mới bắt được đặc biệt hơn cả. Thông thường, tôm hùm Mỹ có màu nâu lốm đốm. Một số trường hợp có màu sắc bất thường do đột biến gene ảnh hưởng đến những protein liên kết với sắc tố. Theo đó, một số con tôm hùm có màu xanh lam, cam, một số loang lổ và những màu sắc rực rỡ khác.

Tôm hùm với hai màu ở mỗi bên ước tính chỉ có xác suất khoảng 1 trên 50 triệu. Cơ thể của nó trông giống như được ghép từ 2 con tôm hùm riêng biệt, nối liền nhau theo chiều dọc thành một cơ thể duy nhất. Trên con tôm hùm hai màu được đánh bắt ở ngoài khơi Cape Cod, màu nâu ở một nửa cơ thể giúp nó ngụy trang dưới đáy đại dương. Trong khi đó, nửa cơ thể còn lại có màu cam tươi khiến nhiều người thường liên tưởng đến tôm hùm đã nấu chín.

Các chuyên gia về động vật hoang dã cho hay con tôm hùm có hai màu sắc khác biệt có thể do hiện tượng khảm gene, bất thường sắc tố trong quá trình phát triển hoặc lưỡng tính - tình trạng hiếm gặp khi cá thể mang cả đặc điểm của con đực lẫn con cái.