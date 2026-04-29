Khoảnh khắc hiếm hoi sao chổi và thiên thạch 'vẽ' chữ X trên bầu trời

Sao chổi sáng rực và thiên thạch phát nổ vô tình tạo thành hình chữ X phía trên một lâu đài cổ 500 năm tuổi ở Cộng hòa Czech.

Hai nhiếp ảnh gia Petr Horálek và Josef Kujal đã chụp được khoảnh khắc hiếm hoi trên vào rạng sáng 18/4 tại lâu đài Kunětická Hora, Cộng hòa Czech khi đang cố gắng chụp ảnh đuôi dài của sao chổi C/2025 R3 (PanSTARRS).

Vào thời điểm đó, 2 nhiếp ảnh gia Horálek và Kujal quan sát thấy một vệt sáng mạnh lao ngang khung hình đúng lúc sao chổi đang tỏa sáng. Sau đó, mạng lưới theo dõi thiên thạch châu Âu xác nhận đây là một "quả cầu lửa" - thiên thạch phát nổ khi đi vào khí quyển Trái đất, nhiều khả năng xuất phát từ một tiểu hành tinh vỡ ra trên bầu trời Ba Lan.

Khi ghép các bức ảnh lại thành ảnh tua nhanh thời gian, hai vệt sáng đã giao nhau, tạo nên hình chữ X ấn tượng trên bầu trời.

Ảnh: Petr Horálek/Josef Kujal.

Theo nhiếp ảnh gia Horálek, khoảnh khắc này đặc biệt hiếm bởi nhiều yếu tố phải trùng khớp: thời điểm, vị trí quan sát, điều kiện thời tiết và hướng di chuyển của sao chổi và thiên thạch.

Nhiếp ảnh gia Horálek cho biết thêm, đây cũng là "cơ hội cuối" để chụp sao chổi này từ khu vực Trung Âu trước khi thời tiết xấu và ánh sáng bình minh làm lu mờ phần đuôi của nó. Chỉ cần chậm khoảng 15 phút, ông và nhiếp ảnh gia Kujal đã không có cơ hội quan sát khoảnh khắc đặc biệt này.

PanSTARRS là một sao chổi chu kỳ dài, có thể mất hơn 200 năm để quay quanh Mặt trời và được cho là xuất phát từ đám mây Oort ở rìa Hệ Mặt trời.

PanSTARRS, được phát hiện vào tháng 9/2025, từng được kỳ vọng trở thành sao chổi dễ quan sát nhất năm 2026, đặc biệt sau khi một đối thủ tiềm năng khác tan rã khi tiến quá gần Mặt trời. Mặc dù PanSTARRS hiện dần biến mất khỏi tầm quan sát nhưng sao chổi này vẫn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng thiên văn.

Trong khi đó, các quả cầu lửa thường xuất hiện khi thiên thạch lao qua khí quyển với tốc độ cực nhanh trước khi phát nổ trên không, tạo ra tiếng nổ lớn cũng như phát sáng rực rỡ. Giai đoạn từ tháng 2 - 4 được xem là "mùa quả cầu lửa" bởi số vụ thiên thạch lao qua tầng khí quyển trước khi vỡ vụn trên bầu trời.