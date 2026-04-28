Trung Quốc tăng cường sức mạnh với tên lửa DF-27 siêu vượt âm

Hệ thống di động, linh hoạt và tầm xa, DF-27 mở ra khả năng tấn công chính xác mục tiêu xa, đe dọa lực lượng hải quân Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nguyễn Cúc

Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa DF-27, một trong những vũ khí được đánh giá có khả năng làm thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường hiện đại, đặc biệt là trong kịch bản đối đầu với các nhóm tàu sân bay Mỹ.

Theo các nguồn tin quốc phòng, DF-27 được thiết kế như một hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động, sử dụng bệ phóng di động (TEL), cho phép di chuyển linh hoạt trên mạng lưới đường bộ. Điều này giúp tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu và gây khó khăn cho hoạt động trinh sát, theo dõi của đối phương.

Việc các bệ phóng DF-27 xuất hiện trong khu vực dân sự hoặc di chuyển qua các đô thị càng khiến hệ thống này trở nên khó phát hiện hơn. Với đặc điểm không có vị trí cố định, DF-27 có thể nhanh chóng thay đổi địa điểm triển khai, làm gián đoạn chu trình phát hiện - theo dõi - tấn công của Mỹ.

Hệ thống tên lửa mới bí ẩn của Trung Quốc

Về năng lực tác chiến, DF-27 được cho là có tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km, cho phép tấn công các mục tiêu xa như Guam, Hawaii và thậm chí một phần lãnh thổ Mỹ, tùy theo vị trí phóng. Đặc biệt, biến thể chống hạm của DF-27 được thiết kế nhằm tấn công các mục tiêu di động trên biển, bao gồm cả nhóm tàu sân bay - lực lượng chủ lực của Hải quân Mỹ.

Một điểm đáng chú ý là DF-27 có thể tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV), cho phép bay với tốc độ rất cao và thay đổi quỹ đạo trong hành trình. Điều này khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều so với các tên lửa đạn đạo truyền thống, vốn có quỹ đạo bay dễ dự đoán.

Khả năng cơ động kết hợp với công nghệ siêu vượt âm giúp DF-27 rút ngắn đáng kể thời gian cảnh báo, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ tên lửa và cảnh báo sớm của Mỹ. Trong khi các hệ thống radar và vệ tinh thường dựa vào quỹ đạo bay để dự đoán mục tiêu, DF-27 có thể thay đổi hướng bay, làm giảm hiệu quả của các hệ thống này.

DF-27 cũng được xem là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Trung Quốc. Trước đó, các hệ thống như DF-21D hay DF-26 đã được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”, nhưng DF-27 mở rộng đáng kể tầm tấn công, đưa phạm vi đe dọa ra xa hơn trên Thái Bình Dương.

Việc kết hợp tầm bắn xa, khả năng cơ động và công nghệ siêu vượt âm giúp DF-27 trở thành công cụ răn đe chiến lược hiệu quả. Trong kịch bản xung đột, hệ thống này có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ quân sự, tuyến hậu cần và lực lượng hải quân của Mỹ, làm gián đoạn khả năng triển khai sức mạnh từ xa.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhận định rằng hiệu quả thực tế của DF-27 trong môi trường chiến đấu vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng trinh sát mục tiêu trên biển, hệ thống dẫn đường và mức độ phối hợp với các lực lượng khác.

Dù vậy, sự xuất hiện của DF-27 vẫn được coi là một bước tiến đáng kể, phản ánh xu hướng phát triển vũ khí hiện đại: tăng cường cơ động, giảm khả năng bị phát hiện và tận dụng công nghệ siêu vượt âm để xuyên thủng phòng thủ đối phương.

DF-27 cho thấy bước tiến đáng kể của Trung Quốc trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD), kết hợp giữa tầm bắn xa, khả năng cơ động và công nghệ siêu vượt âm. Điểm đáng lo ngại nhất là việc rút ngắn thời gian cảnh báo, khiến các hệ thống phòng thủ hiện tại của Mỹ gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào năng lực trinh sát và dẫn đường mục tiêu trên biển - yếu tố vốn rất phức tạp trong tác chiến hiện đại.

Army recognition
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/chinas-df-27-missile-launchers-challenge-us-early-detection-systems-to-threaten-carrier-strike-groups
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tiêm kích J-10C Trung Quốc lần đầu tích hợp tên lửa đạn đạo chống hạm

Những hình ảnh do không quân miền đông quân đội Trung Quốc công bố lần đầu tiên cho thấy J-10C mang theo tên lửa đạn đạo phóng từ trên không hoàn toàn mới.

Loại tên lửa này có hình dáng rất giống với YJ-21 – tên lửa đạn đạo chống hạm vốn được trang bị cho máy bay ném bom H-6K – và được cho là phiên bản thu nhỏ của dòng vũ khí này.

j-10c.jpg
Máy bay chiến đấu J-10C và tên lửa YJ-21
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc phóng tên lửa thử nghiệm từ độ sâu không tưởng

Tàu ngầm thường phải nổi lên độ sâu 15-50m mới có thể phóng tên lửa rồi nhanh chóng lặn xuống cơ động. Nếu phóng được ở độ sâu 200m là một lợi thế cực lớn.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vốn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược răn đe của các cường quốc hạt nhân. Khi mang theo những loại vũ khí chiến lược này, tàu ngầm có thể di chuyển bí mật dưới lòng đại dương sâu thẳm và phát động tấn công từ hầu như bất cứ đâu.

Tuy nhiên, giới hạn vật lý hiện tại thường chỉ cho phép tàu ngầm phóng tên lửa ở độ sâu khoảng 30m. Do đó, việc thành công ở độ sâu 200m được giới chuyên môn xem là một thách thức vô cùng lớn trước áp suất nước khổng lồ.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc ứng dụng AI nâng cao hiệu quả tiếp nhiên liệu không quân

Trung Quốc phát triển hệ thống AI tối ưu hóa tiếp nhiên liệu trên không, giúp lực lượng không quân mở rộng tầm hoạt động và tăng sức mạnh tác chiến.

Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực hậu cần không quân, với mục tiêu nâng cao hiệu quả tiếp nhiên liệu trên không - một yếu tố then chốt giúp mở rộng tầm hoạt động và sức mạnh tác chiến của lực lượng không quân.

Theo Military Watch Magazine, Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã phát triển một hệ thống điều phối tiếp nhiên liệu trên không có hỗ trợ AI, cho phép tối ưu hóa hoạt động giữa máy bay tiếp dầu và các tiêm kích trong thời gian thực.

Xem chi tiết

