Trung Quốc tăng cường sức mạnh với tên lửa DF-27 siêu vượt âm

Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa DF-27, một trong những vũ khí được đánh giá có khả năng làm thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường hiện đại, đặc biệt là trong kịch bản đối đầu với các nhóm tàu sân bay Mỹ.

Theo các nguồn tin quốc phòng, DF-27 được thiết kế như một hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động, sử dụng bệ phóng di động (TEL), cho phép di chuyển linh hoạt trên mạng lưới đường bộ. Điều này giúp tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu và gây khó khăn cho hoạt động trinh sát, theo dõi của đối phương.

Việc các bệ phóng DF-27 xuất hiện trong khu vực dân sự hoặc di chuyển qua các đô thị càng khiến hệ thống này trở nên khó phát hiện hơn. Với đặc điểm không có vị trí cố định, DF-27 có thể nhanh chóng thay đổi địa điểm triển khai, làm gián đoạn chu trình phát hiện - theo dõi - tấn công của Mỹ.

Hệ thống tên lửa mới bí ẩn của Trung Quốc

Về năng lực tác chiến, DF-27 được cho là có tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km, cho phép tấn công các mục tiêu xa như Guam, Hawaii và thậm chí một phần lãnh thổ Mỹ, tùy theo vị trí phóng. Đặc biệt, biến thể chống hạm của DF-27 được thiết kế nhằm tấn công các mục tiêu di động trên biển, bao gồm cả nhóm tàu sân bay - lực lượng chủ lực của Hải quân Mỹ.

Một điểm đáng chú ý là DF-27 có thể tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV), cho phép bay với tốc độ rất cao và thay đổi quỹ đạo trong hành trình. Điều này khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều so với các tên lửa đạn đạo truyền thống, vốn có quỹ đạo bay dễ dự đoán.

Khả năng cơ động kết hợp với công nghệ siêu vượt âm giúp DF-27 rút ngắn đáng kể thời gian cảnh báo, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ tên lửa và cảnh báo sớm của Mỹ. Trong khi các hệ thống radar và vệ tinh thường dựa vào quỹ đạo bay để dự đoán mục tiêu, DF-27 có thể thay đổi hướng bay, làm giảm hiệu quả của các hệ thống này.

DF-27 cũng được xem là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Trung Quốc. Trước đó, các hệ thống như DF-21D hay DF-26 đã được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”, nhưng DF-27 mở rộng đáng kể tầm tấn công, đưa phạm vi đe dọa ra xa hơn trên Thái Bình Dương.

Việc kết hợp tầm bắn xa, khả năng cơ động và công nghệ siêu vượt âm giúp DF-27 trở thành công cụ răn đe chiến lược hiệu quả. Trong kịch bản xung đột, hệ thống này có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ quân sự, tuyến hậu cần và lực lượng hải quân của Mỹ, làm gián đoạn khả năng triển khai sức mạnh từ xa.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhận định rằng hiệu quả thực tế của DF-27 trong môi trường chiến đấu vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng trinh sát mục tiêu trên biển, hệ thống dẫn đường và mức độ phối hợp với các lực lượng khác.

Dù vậy, sự xuất hiện của DF-27 vẫn được coi là một bước tiến đáng kể, phản ánh xu hướng phát triển vũ khí hiện đại: tăng cường cơ động, giảm khả năng bị phát hiện và tận dụng công nghệ siêu vượt âm để xuyên thủng phòng thủ đối phương.