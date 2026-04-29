Những sinh vật kỳ dị ở nơi được gọi là ‘Grand Canyon của châu Phi’

Giữa cao nguyên Ethiopia hùng vĩ, những vách đá dựng đứng và thung lũng sâu thẳm tạo nên một cảnh quan như đến từ hành tinh khác.

Vườn quốc gia Dãy núi Simien là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên ấn tượng nhất châu Phi, nằm trên dãy núi Simien thuộc miền Bắc Ethiopia. Với địa hình bị chia cắt mạnh bởi các thung lũng sâu, vách đá dựng đứng và đỉnh núi cao, nơi đây thường được ví như “Grand Canyon của châu Phi”. Đỉnh cao nhất trong khu vực là Ras Dashen, cao khoảng 4.550 mét, cũng là một trong những điểm cao nhất của lục địa.

Cảnh quan của Simien được hình thành từ hoạt động núi lửa cổ đại cách đây hàng triệu năm, sau đó bị bào mòn bởi gió và nước, tạo nên những hình thù ngoạn mục. Những cao nguyên cỏ rộng lớn xen kẽ với các hẻm núi sâu hàng trăm mét mang đến cảm giác vừa hùng vĩ vừa hoang sơ. Sương mù thường xuyên bao phủ các đỉnh núi vào buổi sáng, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo như tranh vẽ.

Không chỉ nổi bật về địa hình, Vườn quốc gia Dãy núi Simien còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật đặc hữu quý hiếm. Trong số đó, nổi bật nhất là khỉ gelada – loài linh trưởng với “mảng ngực đỏ” đặc trưng, thường tụ tập thành đàn lớn trên các sườn núi. Ngoài ra còn có dê núi Walia ibex với cặp sừng cong ấn tượng và sói Ethiopia – một trong những loài chó hoang hiếm nhất thế giới. Sự thích nghi của các loài này với môi trường núi cao khắc nghiệt là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của tự nhiên.

Khu vực này cũng có giá trị văn hóa lâu đời, khi con người đã sinh sống và canh tác ở đây từ hàng nghìn năm trước. Những ngôi làng nhỏ nằm rải rác trên sườn núi tạo nên sự giao thoa giữa thiên nhiên hoang dã và đời sống con người. Tuy nhiên, áp lực từ chăn thả gia súc và biến đổi khí hậu đang đặt ra thách thức lớn cho việc bảo tồn hệ sinh thái mong manh này.

Năm 1978, Simien trở thành một trong những địa điểm đầu tiên được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ngày nay, nơi đây thu hút những người yêu thiên nhiên và trekking, không chỉ bởi vẻ đẹp ngoạn mục mà còn bởi cảm giác khám phá một trong những vùng đất hoang sơ hiếm hoi còn sót lại trên Trái đất.