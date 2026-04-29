Những sinh vật kỳ dị ở nơi được gọi là ‘Grand Canyon của châu Phi’

Giữa cao nguyên Ethiopia hùng vĩ, những vách đá dựng đứng và thung lũng sâu thẳm tạo nên một cảnh quan như đến từ hành tinh khác.

T.B (tổng hợp)

Vườn quốc gia Dãy núi Simien là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên ấn tượng nhất châu Phi, nằm trên dãy núi Simien thuộc miền Bắc Ethiopia. Với địa hình bị chia cắt mạnh bởi các thung lũng sâu, vách đá dựng đứng và đỉnh núi cao, nơi đây thường được ví như “Grand Canyon của châu Phi”. Đỉnh cao nhất trong khu vực là Ras Dashen, cao khoảng 4.550 mét, cũng là một trong những điểm cao nhất của lục địa.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cảnh quan của Simien được hình thành từ hoạt động núi lửa cổ đại cách đây hàng triệu năm, sau đó bị bào mòn bởi gió và nước, tạo nên những hình thù ngoạn mục. Những cao nguyên cỏ rộng lớn xen kẽ với các hẻm núi sâu hàng trăm mét mang đến cảm giác vừa hùng vĩ vừa hoang sơ. Sương mù thường xuyên bao phủ các đỉnh núi vào buổi sáng, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo như tranh vẽ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ nổi bật về địa hình, Vườn quốc gia Dãy núi Simien còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật đặc hữu quý hiếm. Trong số đó, nổi bật nhất là khỉ gelada – loài linh trưởng với “mảng ngực đỏ” đặc trưng, thường tụ tập thành đàn lớn trên các sườn núi. Ngoài ra còn có dê núi Walia ibex với cặp sừng cong ấn tượng và sói Ethiopia – một trong những loài chó hoang hiếm nhất thế giới. Sự thích nghi của các loài này với môi trường núi cao khắc nghiệt là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của tự nhiên.

Ảnh: ethiopianwildlife.

Khu vực này cũng có giá trị văn hóa lâu đời, khi con người đã sinh sống và canh tác ở đây từ hàng nghìn năm trước. Những ngôi làng nhỏ nằm rải rác trên sườn núi tạo nên sự giao thoa giữa thiên nhiên hoang dã và đời sống con người. Tuy nhiên, áp lực từ chăn thả gia súc và biến đổi khí hậu đang đặt ra thách thức lớn cho việc bảo tồn hệ sinh thái mong manh này.

Năm 1978, Simien trở thành một trong những địa điểm đầu tiên được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ngày nay, nơi đây thu hút những người yêu thiên nhiên và trekking, không chỉ bởi vẻ đẹp ngoạn mục mà còn bởi cảm giác khám phá một trong những vùng đất hoang sơ hiếm hoi còn sót lại trên Trái đất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
Bài liên quan

Kho tri thức

Xứ sở cà phê duy nhất được UNESCO vinh danh có gì đặc biệt?

Những người nông dân trồng cà phê tại Colombia đã duy trì kỹ thuật canh tác truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Di sản thế giới Bức tranh văn hóa cà phê của Colombia là một vùng rộng lớn trải dài qua các tỉnh Caldas, Quindío, Risaralda và Valle del Cauca của Colombia, được UNESCO công nhận năm 2011. Đây không chỉ là nơi trồng cà phê, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người thích nghi với địa hình núi dốc khắc nghiệt để tạo nên một nền văn hóa nông nghiệp bền vững và đặc sắc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

“Khảm Sắc” đánh thức di sản khảm trai bằng trải nghiệm sống động

Từ không gian làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án “Khảm Sắc” mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo, đưa nghệ thuật khảm trai truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Ngày 27/04/2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa thuộc dự án “Khảm Sắc” đã chính thức khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội). Với sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, chương trình đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống bước gần hơn với đời sống đương đại.

kham1.jpg
Du khách tham quan triển lãm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

