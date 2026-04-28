Lockheed Martin thử nghiệm thành công tên lửa JAGM phóng thẳng đứng 90 độ

Tên lửa JAGM của Lockheed Martin lần đầu phóng thẳng đứng từ mặt đất, nâng cao khả năng chống UAV trong chiến tranh hiện đại.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin vừa đạt bước đột phá quan trọng khi thử nghiệm thành công tên lửa JAGM với góc phóng thẳng đứng 90 độ từ bệ phóng JAGM Quad Launcher, mở ra khả năng đánh chặn UAV linh hoạt theo mọi hướng trong chiến tranh hiện đại.

Cuộc thử nghiệm diễn ra tại China Lake (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên JAGM được phóng theo phương thẳng đứng hoàn toàn từ mặt đất. Trong thử nghiệm, tên lửa đã đánh chặn thành công một mục tiêu UAV, chứng minh khả năng tác chiến trong các tình huống khó với góc tiếp cận lớn.

Theo Lockheed Martin, việc tích hợp JAGM với bệ phóng Quad Launcher cho phép triển khai nhanh chóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm xe mặt đất, tàu chiến và cả hệ thống không người lái. Cấu hình này tạo ra vùng phòng thủ 360 độ, giúp đối phó hiệu quả với các mối đe dọa bay thấp và bất ngờ từ UAV.

Lockheed Martin cho biết, tên lửa Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) của họ đã được phóng thẳng đứng từ bệ phóng JAGM Quad Launcher (JQL) gắn trên phương tiện trong một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại China Lake, California. Màn trình diễn này đánh dấu lần đầu tiên JAGM được phóng thành công theo phương thẳng đứng 90 độ từ một nền tảng mặt đất, qua đó thể hiện khả năng chống máy bay không người lái (UAS) của hệ thống. (Nguồn hình ảnh: Lockheed Martin)

Khác với các hệ thống phóng nghiêng truyền thống, cơ chế phóng thẳng đứng 90 độ giúp tên lửa có thể xoay hướng ngay sau khi rời bệ, tăng khả năng phản ứng nhanh trước mục tiêu xuất hiện từ bất kỳ hướng nào. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh UAV giá rẻ đang được sử dụng ngày càng nhiều trên chiến trường.

JAGM vốn là thế hệ tên lửa kế nhiệm Hellfire, được trang bị đầu dò kép kết hợp giữa laser bán chủ động và radar sóng milimet. Nhờ đó, tên lửa có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện thời tiết và môi trường tác chiến khác nhau, đồng thời tăng khả năng phân biệt mục tiêu.

Không chỉ dừng lại ở vai trò chống tăng truyền thống, JAGM đang được định hướng trở thành một giải pháp đa nhiệm trong phòng không tầm ngắn, đặc biệt là chống UAV (C-UAS). Trước đó, Lockheed Martin đã thử nghiệm khả năng phóng từ mặt đất vào năm 2025, và đến năm 2026 đã nâng cấp thành công lên cấu hình phóng thẳng đứng hoàn chỉnh.

Bệ phóng JAGM Quad Launcher cũng được phát triển dựa trên các công nghệ của hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41, cho phép tích hợp linh hoạt với nhiều nền tảng và hệ thống điều khiển hỏa lực khác nhau. Điều này giúp tăng khả năng triển khai nhanh và mở rộng phạm vi ứng dụng của tên lửa trong các kịch bản tác chiến đa miền.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng lưu ý rằng chi phí của tên lửa JAGM vẫn cao hơn đáng kể so với các UAV giá rẻ, đặt ra bài toán về hiệu quả kinh tế trong các cuộc xung đột cường độ cao. Dù vậy, hệ thống này vẫn được đánh giá là phù hợp trong vai trò phòng thủ điểm hoặc bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

Nhìn chung, thành công của thử nghiệm phóng thẳng đứng 90 độ không chỉ chứng minh tính linh hoạt của JAGM mà còn phản ánh xu hướng phát triển mới của phòng không hiện đại: đa nền tảng, đa nhiệm và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa phi đối xứng như UAV.