Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Kịp thời cứu trẻ 3 tuổi nuốt đoạn kẽm nhung dài 2cm

Phụ huynh để xa tầm với của trẻ các loại vật dụng, thuốc, hóa chất và không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chơi đồ chơi vật sắc nhọn, kích cỡ nhỏ dẫn đến hóc dị vật.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu thành công một trẻ hóc dị vật đường thở là đoạn kẽm nhung dài 2cm.

Theo đó, lúc 18h07 ngày 3/4, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận một trường hợp trẻ Tr. T. N. 3 tuổi, nam, ngụ ở xã Tân Phước, Đồng Tháp trong tình trạng khó thở.

Khai thác bệnh sử cách nhập viện 4 giờ, trẻ ho 2 lần ra máu đỏ tươi, máu loãng, không sốt, không đau bụng, không khó thở, không đau ngực, tiêu tiểu bình thường. Trẻ ở nhà với bà, thân nhân không rõ trẻ có nuốt hay sặc gì lạ.

Trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu, chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây trẻ lừ đừ, môi tái, SpO2: 90%, chi ấm, mạch quay đều bắt rõ 148 l/ph. Tim đều rõ 148 l/ph, không âm thổi. Thở đều 44 l/p co kéo. Phổi thô, phế âm giảm nhẹ bên trái. Bụng mềm, gan lách không sờ chạm. Các cơ quan chưa phát. Chụp X quang phổi, CT scan phổi ghi nhận dị vật cản quang thùy dưới trái.

doan-kem.jpg
Hình ảnh Xquang, CT scan ngực cho thấy dị vật ở thùy dưới phổi trái giống “đinh vít” - Ảnh BVCC

Bệnh nhi được chẩn đoán: Dị vật lòng phế quản trái.

Ngay lập tức trẻ được hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, hội chẩn chuyên khoa hô hấp tai mũi họng, tiến hành nội soi đường thở: Bệnh nhân tỉnh, mê tĩnh mạch, thông khí bóng mask.

Dùng ống soi mềm khoa Hô hấp soi qua mask nội soi ghi nhận: Hạ họng thông thoáng, có vết trầy xước nhẹ vùng thanh môn, không chảy máu; Khí quản thông thoáng, sung huyết ít rải rác thành trái khí quản, nhiều máu phun ra.

Bé tụt SpO2, tạm ngưng soi bóp bóng thông khí, truyền máu. Hội chẩn ê-kíp ngoại lồng ngực, tiến hành để bệnh nhân nằm nghiêng phải dưới gây mê. Rạch da đường sau bên trái dài 10cm, vào ngực khoang liên sườn V. Vào ngực thấy khoang màng phổi trái sạch, không tràn máu, không tràn dịch.

Bóc tách bộc lộ phế quản gốc trái, chụp C-arm xác định vị trí dị vật. Mở phế quản gốc trái tại vị trí 1cm dưới chia nhánh. Xác định được dị vật tại phế quản trung gian trái, lấy bỏ dị vật là một đoạn kẽm nhung dài 2cm dính thấm máu cũ đen. Bơm rửa sạch phế quản. Khâu vị trí mở khí quản bằng chỉ prolen 5.0.

Soi kiểm tra sau lấy dị vật ghi nhận khí quản thông thoáng, 2 phế quản gốc trái, phải thông thoáng. Dẫn lưu màng phổi trái Thoracic 16Fr. Đóng ngực từng lớp, may da rapid 5.0. Trẻ được chuyển sang khoa hồi sức ngoại tiếp tục thở máy, kháng sinh phổ rộng, điều chỉnh điện giải, toan kiềm, dinh dưỡng.

Kết quả sau gần 1 tuần điều trị trẻ tỉnh táo được rút ống dẫn lưu màng phổi, cai máy thở, được chuyển khoa hô hấp điều tiết viêm phổi.

doan-kem-1.jpg
Dị vật đường thở là đoạn kẽm nhung dài 2cm, lúc mới gắp ra và sau khi rửa sạch - Ảnh BVCC

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cảnh báo, kẽm nhung là gồm kẽm và nhung.

Kẽm là kim loại có độ bền cao, giúp tạo nên khung xương chắc chắn trong khi lớp nhung phủ lên dùng để làm hoa tạo vẻ mềm mại, mịn màng, và cảm giác gần gũi với thiên nhiên cũng như làm các loại hình trang trí khác.

Do sơ suất hay bất cẩn phụ huynh khi làm “thủ công” xong không dọn dẹp các mảnh đoạn vụn, trẻ thấy được dễ ngậm vào miệng thử, dẫn đến dị vật đường thở hoặc đường ăn.

Qua trường hợp này, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý phụ huynh để xa tầm với của trẻ các loại vật dụng, thuốc, hóa chất và không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 3 tuổi chơi đồ chơi vật sắc nhọn, kích thước nhỏ dễ dẫn đến hóc dị vật đường thở, làm tắc nghẽn gây khó thở, nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đang chơi đùa bé 21 tháng tuổi nuốt đinh vít dài 2,5 cm

Trẻ nhỏ dễ gặp tai nạn hóc dị vật, xử lý kịp thời giúp giảm nguy cơ thủng đường tiêu hóa và xuất huyết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật ở bệnh nhi L.B.N (21 tháng tuổi, trú tại Gio Linh, Quảng Trị).

Ghi nhận từ gia đình, trong lúc đang chơi đùa, cháu bé vô tình nuốt phải đinh vít dài khoảng 2,5cm. Do hoảng loạn và mất bình tĩnh, người mẹ đã vỗ lưng với mong muốn đẩy dị vật ra ngoài, nhưng không may lại khiến dị vật trôi sâu hơn. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gắp thành công hạt hồng xiêm mắc trong phổi cụ bà suốt hơn 2 tháng

Sau hơn 2 tháng ho kéo dài, thở khò khè và điều trị nhiều nơi không khỏi, một cụ bà U80 được xác định nguyên nhân do một hạt hồng xiêm mắc trong phế quản.

Gắp thành công hạt sapoche mắc trong phổi cụ bà suốt hơn 2 tháng

Cụ bà V.T.H.V (79 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong tình trạng ho kéo dài, thở khò khè, mệt nhiều. Trước đó, bà đã nhiều lần điều trị tại các cơ sở y tế với chẩn đoán viêm phổi, hen phế quản, tuy nhiên triệu chứng không cải thiện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…