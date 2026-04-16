Kịp thời cứu trẻ 3 tuổi nuốt đoạn kẽm nhung dài 2cm

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu thành công một trẻ hóc dị vật đường thở là đoạn kẽm nhung dài 2cm.

Theo đó, lúc 18h07 ngày 3/4, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận một trường hợp trẻ Tr. T. N. 3 tuổi, nam, ngụ ở xã Tân Phước, Đồng Tháp trong tình trạng khó thở.

Khai thác bệnh sử cách nhập viện 4 giờ, trẻ ho 2 lần ra máu đỏ tươi, máu loãng, không sốt, không đau bụng, không khó thở, không đau ngực, tiêu tiểu bình thường. Trẻ ở nhà với bà, thân nhân không rõ trẻ có nuốt hay sặc gì lạ.

Trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu, chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây trẻ lừ đừ, môi tái, SpO2: 90%, chi ấm, mạch quay đều bắt rõ 148 l/ph. Tim đều rõ 148 l/ph, không âm thổi. Thở đều 44 l/p co kéo. Phổi thô, phế âm giảm nhẹ bên trái. Bụng mềm, gan lách không sờ chạm. Các cơ quan chưa phát. Chụp X quang phổi, CT scan phổi ghi nhận dị vật cản quang thùy dưới trái.

Hình ảnh Xquang, CT scan ngực cho thấy dị vật ở thùy dưới phổi trái giống “đinh vít” - Ảnh BVCC

Bệnh nhi được chẩn đoán: Dị vật lòng phế quản trái.

Ngay lập tức trẻ được hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, hội chẩn chuyên khoa hô hấp tai mũi họng, tiến hành nội soi đường thở: Bệnh nhân tỉnh, mê tĩnh mạch, thông khí bóng mask.

Dùng ống soi mềm khoa Hô hấp soi qua mask nội soi ghi nhận: Hạ họng thông thoáng, có vết trầy xước nhẹ vùng thanh môn, không chảy máu; Khí quản thông thoáng, sung huyết ít rải rác thành trái khí quản, nhiều máu phun ra.

Bé tụt SpO2, tạm ngưng soi bóp bóng thông khí, truyền máu. Hội chẩn ê-kíp ngoại lồng ngực, tiến hành để bệnh nhân nằm nghiêng phải dưới gây mê. Rạch da đường sau bên trái dài 10cm, vào ngực khoang liên sườn V. Vào ngực thấy khoang màng phổi trái sạch, không tràn máu, không tràn dịch.

Bóc tách bộc lộ phế quản gốc trái, chụp C-arm xác định vị trí dị vật. Mở phế quản gốc trái tại vị trí 1cm dưới chia nhánh. Xác định được dị vật tại phế quản trung gian trái, lấy bỏ dị vật là một đoạn kẽm nhung dài 2cm dính thấm máu cũ đen. Bơm rửa sạch phế quản. Khâu vị trí mở khí quản bằng chỉ prolen 5.0.

Soi kiểm tra sau lấy dị vật ghi nhận khí quản thông thoáng, 2 phế quản gốc trái, phải thông thoáng. Dẫn lưu màng phổi trái Thoracic 16Fr. Đóng ngực từng lớp, may da rapid 5.0. Trẻ được chuyển sang khoa hồi sức ngoại tiếp tục thở máy, kháng sinh phổ rộng, điều chỉnh điện giải, toan kiềm, dinh dưỡng.

Kết quả sau gần 1 tuần điều trị trẻ tỉnh táo được rút ống dẫn lưu màng phổi, cai máy thở, được chuyển khoa hô hấp điều tiết viêm phổi.

Dị vật đường thở là đoạn kẽm nhung dài 2cm, lúc mới gắp ra và sau khi rửa sạch - Ảnh BVCC

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cảnh báo, kẽm nhung là gồm kẽm và nhung.

Kẽm là kim loại có độ bền cao, giúp tạo nên khung xương chắc chắn trong khi lớp nhung phủ lên dùng để làm hoa tạo vẻ mềm mại, mịn màng, và cảm giác gần gũi với thiên nhiên cũng như làm các loại hình trang trí khác.

Do sơ suất hay bất cẩn phụ huynh khi làm “thủ công” xong không dọn dẹp các mảnh đoạn vụn, trẻ thấy được dễ ngậm vào miệng thử, dẫn đến dị vật đường thở hoặc đường ăn.

Qua trường hợp này, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý phụ huynh để xa tầm với của trẻ các loại vật dụng, thuốc, hóa chất và không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 3 tuổi chơi đồ chơi vật sắc nhọn, kích thước nhỏ dễ dẫn đến hóc dị vật đường thở, làm tắc nghẽn gây khó thở, nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

