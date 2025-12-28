Hà Nội

Sống Khỏe

Nối thành công hai ca đứt lìa cổ chân ở Nghệ An

Việc thực hiện thành công phẫu thuật vi phẫu nối cổ chân đứt lìa, giúp bệnh nhân giữ lại chi thể và cơ hội phục hồi vận động.

Hạo Nhiên

Ngày 28/12, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công hai ca phẫu thuật vi phẫu nối cổ chân đứt lìa do tai nạn lao động, qua đó giữ lại chi thể và cơ hội phục hồi vận động cho người bệnh.

Cụ thể, ông Đ.Q.C. (51 tuổi, trú tại Hà Tĩnh), nhập viện trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn cổ chân, được chuyển đến bệnh viện sau khoảng 3 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra. Sau 12 ngày phẫu thuật, chi thể được nối ổn định, bàn chân hồng ấm, các ngón có thể cử động, dấu hiệu phục hồi khả quan.

6023263311535373571929515672587000409618325n-17668923290681868134578.jpg
Sức khoẻ của 2 bệnh nhân có tiến triển tốt, phục hồi tích cực.

Trường hợp thứ hai là ông L.Đ.V. (62 tuổi, trú tại Nghệ An), nhập viện trong tình trạng đứt gần lìa cổ chân, sau tai nạn lao động khoảng 4 giờ. Sau 7 ngày hậu phẫu, vết mổ khô, chi thể ghép nối ấm, tuần hoàn tốt và tiếp tục hồi phục tích cực.

Được biết, cổ chân là vùng giải phẫu đặc biệt phức tạp, tập trung nhiều mạch máu, gân, thần kinh quan trọng. Thời gian "vàng" để cứu chi thể rất ngắn, đòi hỏi xử trí khẩn trương, chính xác ngay từ những phút đầu. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu, hồi sức chống sốc, hội chẩn chuyên môn và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ trong thời gian sớm nhất.

Mỗi ca phẫu thuật kéo dài từ 5 - 6 giờ, yêu cầu độ chính xác cao trong việc nối mạch máu, thần kinh, gân và tổ chức phần mềm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức sau mổ đóng vai trò quyết định thành công.

#Phẫu thuật #đứt lìa chân #Bệnh viện #Nghệ An #chỉnh hình

