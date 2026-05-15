Lý do ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy chưa bị xử lý hình sự?

Theo quy định, nếu không đủ căn cứ khởi tố, ca sĩ Miu Lê sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý tại địa phương.

Thông tin mới nhất vụ án ma túy tại đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) liên quan ca sĩ Miu Lê, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Phong (SN 1991, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (SN 2002, tỉnh Bắc Ninh) về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, Lê Ánh Nhật (SN 1990, ca sĩ Miu Lê), cơ quan điều tra xác định là người thụ hưởng nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Cùng trong diện này còn có Trần Minh Trang (SN 1996) và Vũ Khương An (SN 1995, trú phường Tân Sơn Hòa,TP HCM).

Ca sĩ Miu Lê.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đến nay, Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can trong vụ án ma túy tại đặc khu Cát Hải. Ca sĩ Miu Lê cùng 2 đối tượng khác được xác định là không thực hiện hành vi vi phạm tội do không tham gia vào việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bản thân nữ ca sĩ này chỉ là người sử dụng nên chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định của pháp luật, người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là người tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể người khác. Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rất đa dạng có thể bao gồm các hành vi như: chuẩn bị ma túy cho người khác sử dụng, chuẩn bị dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, cho thuê, cho mượn hoặc đi thuê địa điểm để cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có những hành vi khác tạo điều kiện thuận lợi để những người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Tất cả những người thực hiện các hành vi liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra được xác định là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho từ 2 người sử dụng trở lên thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt và phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 2, điều 255 bộ luật hình sự.

Đối với những người được mời đến để sử dụng ma túy nhưng bản thân họ không góp tiền vào việc mua ma túy, không mang theo dụng cụ, công cụ để hòa tan, xào xáo, pha trộn cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, họ không được xác định là đồng phạm trong tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Những người chỉ đơn thuần là hành vi sử dụng (người thụ hưởng) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu là người nghiện sẽ bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật phòng chống ma túy.

Theo luật sư Cường, hiện nay, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 1 số trường hợp: đang cai nghiện, đang điều trị sau cai nghiện mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể điều 256a bộ luật hình sự quy định các trường hợp xử lý hình sự với người sử dụng trái phép chất ma túy như sau:

Điều 256a. Tội sử dụng trái phép chất ma túy của Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định: “1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm:

a) Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy;

b) Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật phòng, chống ma túy;

c) Đang trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và đã từng bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy;

d) Trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm”.

Do đó, trường hợp cơ quan điều tra xác định nữ ca sĩ Miu Lê chỉ sử dụng trái phép chất ma túy, chưa đủ điều kiện để xử lý hình sự theo điều 256a sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và bị quản lý ở địa phương.

“Có thể nữ ca sĩ Miu Lê không bị xử lý hình sự do chưa đủ cơ sở để xác định người này đã thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cũng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng kết luận nữ ca sĩ này cũng không có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ... Tuy nhiên chắc chắn người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và bị quản lý ở địa phương trong thời hạn 12 tháng, nếu đủ điều kiện còn bị áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện theo quy định của pháp luật”, luật sư Cường cho biết.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 30, Nghị định 282/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, nữ ca sĩ sẽ bị quản lý 12 tháng tại địa phương là có cơ sở. Trong thời gian này nếu nữ ca sĩ này tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị bắt buộc cai nghiện, khi đã bị bắt buộc cai nghiện mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy trong thời hạn cai nghiện hoặc trong thời hạn theo dõi sau cai nghiện thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Luật sư Cường cho rằng, dù có thể không bị xử lý hình sự tuy nhiên nữ ca sĩ này sẽ phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật về ma túy của mình, chắc chắn sẽ có nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng, các chương trình biểu diễn sẽ bị dừng phát sóng, trong thời gian ngắn vấn đề hoạt động nghề nghiệp sẽ gặp khó khăn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới cả sự nghiệp.

“Để trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, người ta đòi hỏi phải có năng khiếu và nỗ lực nghệ thuật, phải cố gắng không ngừng, phải đổi nhiều mồ hôi công sức. Tuy nhiên để đánh mất đó, hủy hoại thanh danh có khi chỉ cần một cái tặc lưỡi, do không làm chủ cảm xúc và hành vi dẫn đến sa ngã vào ma túy rồi hủy hoại thanh danh, tương lai của mình. Trước đây không biết những người nổi tiếng đã từng phải trả giá đắt vì ma túy, vụ việc này tiếp tục sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người trẻ, trong đó có những người nổi tiếng, người của công chúng trước việc giữ gìn thanh danh, hình ảnh cá nhân cũng như sống có trách nhiệm với cộng đồng”, luật sư Cường nhìn nhận.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở lưu trú TiTi Beach tại bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5, An mời nhóm bạn gồm Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An, Trần Đức Phong và Trần Minh Trang xuống chơi. Sau đó, Trần Đức Phong rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị sẵn ma túy tổng hợp gồm “nước vui” và ketamine để cả nhóm sử dụng. Đêm 9/5, tại cơ sở lưu trú ở bãi tắm Tùng Thu, Phong và Nam đã lấy ma túy tổng hợp ra pha chế cho cả nhóm sử dụng đến sáng hôm sau. Vài giờ sau đó, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng gồm đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ cùng các túi ni lông chứa ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 6 người có mặt tại hiện trường đều dương tính với chất ma túy.

