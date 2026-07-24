Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Cuộc gọi FaceTime này có thể khiến iPhone mất sạch tiền

Apple cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua FaceTime đang nhắm vào người dùng iPhone, lợi dụng cuộc gọi giả mạo để đánh cắp tài khoản và tiền trong ngân hàng.

Thiên Trang (th)

Người dùng iPhone đang được Apple cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới lợi dụng chính ứng dụng FaceTime có sẵn trên mọi thiết bị. Thay vì khai thác lỗ hổng bảo mật, kẻ gian sử dụng các cuộc gọi video giả mạo để tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân tự cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc thông tin thanh toán. Theo các chuyên gia bảo mật, đây là xu hướng tấn công ngày càng phổ biến khi tội phạm mạng chuyển từ tin nhắn và cuộc gọi thoại sang các nền tảng liên lạc trực quan hơn nhằm đánh lừa người dùng.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng kỹ thuật giả mạo số điện thoại (spoofing), khiến cuộc gọi FaceTime hiển thị như được thực hiện từ Apple, ngân hàng hoặc một cơ quan nhà nước. Để tăng độ tin cậy, kẻ gian có thể đọc chính xác một số thông tin cá nhân như địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của nạn nhân ngay từ đầu cuộc gọi. Sau khi thu hút sự chú ý, chúng sẽ tạo ra các tình huống khẩn cấp như thông báo tài khoản iCloud bị truy cập trái phép, Apple Pay phát sinh giao dịch bất thường hoặc tài khoản đang đối mặt với nguy cơ bị khóa. Mục tiêu cuối cùng là khiến người dùng mất cảnh giác và tự tiết lộ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài chính để chiếm đoạt tài sản.

Apple khẳng định FaceTime không bị tấn công, nhưng ứng dụng đang bị kẻ gian lợi dụng để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Apple nhấn mạnh rằng công ty sẽ không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu tài khoản Apple, mã khóa thiết bị hay mã xác thực hai lớp thông qua FaceTime hoặc bất kỳ cuộc gọi nào. Vì vậy, mọi cuộc gọi bất ngờ đề cập đến việc hoàn tiền, thanh toán, đặt lại mật khẩu hoặc yêu cầu xác minh thông tin cá nhân đều cần được xem là đáng ngờ. Điều quan trọng là người dùng không nên tin tưởng chỉ vì tên Apple hoặc ngân hàng xuất hiện trên màn hình, bởi công nghệ giả mạo số điện thoại hiện nay có thể khiến cuộc gọi trông hoàn toàn hợp pháp.

Nếu nhận được cuộc gọi FaceTime có dấu hiệu bất thường, người dùng được khuyến cáo không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong khi cuộc gọi vẫn diễn ra. Hãy kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, sau đó chủ động liên hệ với Apple hoặc đơn vị liên quan thông qua số điện thoại chính thức trên website hoặc ứng dụng của họ để xác minh. Apple cũng khuyến khích người dùng chụp ảnh màn hình cuộc gọi hoặc liên kết FaceTime đáng ngờ và gửi báo cáo tới địa chỉ reportfacetimefraud@apple.com nhằm hỗ trợ quá trình điều tra. Đồng thời, việc chặn các số điện thoại nghi ngờ và thường xuyên cập nhật kiến thức về các hình thức lừa đảo mới cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân.

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hoặc mã xác thực cho bất kỳ ai thông qua FaceTime hay các cuộc gọi trực tuyến.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên tục thay đổi, FaceTime chỉ là công cụ bị lợi dụng chứ không phải nguyên nhân gây mất an toàn. Điểm yếu lớn nhất vẫn nằm ở tâm lý chủ quan khi người dùng nhìn thấy một cuộc gọi video có vẻ đáng tin cậy. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ tài khoản Apple và tài sản cá nhân là không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, mã xác thực hai yếu tố hoặc thông tin thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ cần giữ sự tỉnh táo và xác minh thông tin qua kênh chính thức, người dùng có thể tránh được phần lớn các cuộc tấn công đang nhắm vào iPhone hiện nay.

#FaceTime #lừa đảo #iPhone #bảo mật #tấn công mạng #lừa đảo trực tuyến

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Việt Nam lần đầu bổ sung xe EREV vào nhóm ôtô điện hóa

Từ ngày 1/7/2026, Việt Nam lần đầu tiên bổ sung dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) vào hệ thống phân loại phương tiện giao thông đường bộ.

Video: Xe EREV là gì? Khác gì xe điện, hybrid, có tiết kiệm xăng không?

Quy định mới được nêu trong Thông tư 45/2026 của Bộ Xây dựng, sửa đổi và bổ sung Thông tư 53/2024 về phân loại phương tiện giao thông đường bộ. Việc bổ sung EREV được đánh giá là bước hoàn thiện khung pháp lý đối với các loại xe điện hóa, tạo cơ sở để các cơ quan quản lý xây dựng chính sách liên quan đến thuế, lệ phí trước bạ và các quy định chuyên ngành trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lamborghini Revuelto Impavido ra mắt bản "võ sĩ" Samurai đặc biệt

Lấy cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo, Lamborghini Revuelto Impavido sở hữu nhiều chi tiết gợi nhớ bộ giáp Samurai với tấm ốp carbon đánh số thứ tự trên 25 chiếc.

1-6119.jpg
Mới đây, Lamborghini lại tung ra phiên bản đặc biệt mới mang tên Revuelto Impavido dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Đây là biến thể giới hạn của mẫu siêu xe hybrid sạc điện (PHEV) sử dụng động cơ V12 và sẽ không được phân phối tại bất kỳ thị trường nào khác ngoài Nhật Bản.
2-9346.jpg
Revuelto Impavido được phát triển nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Lamborghini Nhật Bản. Do đó, xe chỉ được sản xuất với đúng 25 chiếc. Xe được lấy cảm hứng thiết kế từ Bushido - tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản, được hiện thực hóa thông qua chương trình cá nhân hóa Ad Personam của Lamborghini. Đây là chương trình vốn chuyên tạo ra những mẫu xe độc bản hoặc mang dấu ấn riêng theo yêu cầu.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple sắp cho thuê iPhone, MacBook thay vì bán đứt?

Apple được cho là chuẩn bị triển khai dịch vụ thuê iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch theo tháng, cho phép người dùng đổi máy hoặc trả lại linh hoạt.

Thay vì buộc khách hàng phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để sở hữu ngay một thiết bị mới, Apple được cho là sắp thử nghiệm một hướng đi khác: cho thuê sản phẩm theo tháng. Theo thông tin từ Bloomberg, hãng sẽ sớm giới thiệu chương trình Apple Upgrade tại thị trường Mỹ, mở rộng từ iPhone sang cả iPad, Mac và Apple Watch. Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ, khi người dùng ưu tiên trải nghiệm thiết bị mới với chi phí ban đầu thấp hơn, đồng thời có thêm lựa chọn nâng cấp linh hoạt thay vì gắn bó với một sản phẩm trong nhiều năm.

Khác với chương trình iPhone Upgrade Program trước đây chỉ tập trung vào điện thoại, Apple Upgrade được cho là sẽ áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple. Theo đó, khách hàng không cần thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị ngay khi mua mà sẽ trả phí theo từng tháng dưới hình thức thuê tài chính (leasing). Thời hạn hợp đồng dự kiến là 24 tháng đối với iPhone và Apple Watch, trong khi iPad và Mac sẽ kéo dài 36 tháng. Toàn bộ quy trình tài chính được xử lý thông qua đối tác Klarna, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán trả góp và thuê tài sản. Trước khi tham gia, người dùng chỉ cần trải qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản (soft credit check), hình thức được cho là không ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo kỹ sư AI tiên phong phát triển Bản sao số Trái đất

Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo kỹ sư AI tiên phong phát triển Bản sao số Trái đất

Đón đầu xu hướng AI và dữ liệu số đang trở thành nền tảng của chuyển đổi số toàn cầu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) triển khai Chương trình Kỹ sư tài năng "Trí tuệ nhân tạo ứng dụng và Bản sao số Trái đất" nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư AI chất lượng cao, sẵn sàng tham gia giải quyết những bài toán lớn về tài nguyên, môi trường, đô thị thông minh và phát triển bền vững.