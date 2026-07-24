Cuộc gọi FaceTime này có thể khiến iPhone mất sạch tiền

Apple cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua FaceTime đang nhắm vào người dùng iPhone, lợi dụng cuộc gọi giả mạo để đánh cắp tài khoản và tiền trong ngân hàng.

Người dùng iPhone đang được Apple cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới lợi dụng chính ứng dụng FaceTime có sẵn trên mọi thiết bị. Thay vì khai thác lỗ hổng bảo mật, kẻ gian sử dụng các cuộc gọi video giả mạo để tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân tự cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc thông tin thanh toán. Theo các chuyên gia bảo mật, đây là xu hướng tấn công ngày càng phổ biến khi tội phạm mạng chuyển từ tin nhắn và cuộc gọi thoại sang các nền tảng liên lạc trực quan hơn nhằm đánh lừa người dùng.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng kỹ thuật giả mạo số điện thoại (spoofing), khiến cuộc gọi FaceTime hiển thị như được thực hiện từ Apple, ngân hàng hoặc một cơ quan nhà nước. Để tăng độ tin cậy, kẻ gian có thể đọc chính xác một số thông tin cá nhân như địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của nạn nhân ngay từ đầu cuộc gọi. Sau khi thu hút sự chú ý, chúng sẽ tạo ra các tình huống khẩn cấp như thông báo tài khoản iCloud bị truy cập trái phép, Apple Pay phát sinh giao dịch bất thường hoặc tài khoản đang đối mặt với nguy cơ bị khóa. Mục tiêu cuối cùng là khiến người dùng mất cảnh giác và tự tiết lộ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài chính để chiếm đoạt tài sản.

Apple khẳng định FaceTime không bị tấn công, nhưng ứng dụng đang bị kẻ gian lợi dụng để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Apple nhấn mạnh rằng công ty sẽ không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu tài khoản Apple, mã khóa thiết bị hay mã xác thực hai lớp thông qua FaceTime hoặc bất kỳ cuộc gọi nào. Vì vậy, mọi cuộc gọi bất ngờ đề cập đến việc hoàn tiền, thanh toán, đặt lại mật khẩu hoặc yêu cầu xác minh thông tin cá nhân đều cần được xem là đáng ngờ. Điều quan trọng là người dùng không nên tin tưởng chỉ vì tên Apple hoặc ngân hàng xuất hiện trên màn hình, bởi công nghệ giả mạo số điện thoại hiện nay có thể khiến cuộc gọi trông hoàn toàn hợp pháp.

Nếu nhận được cuộc gọi FaceTime có dấu hiệu bất thường, người dùng được khuyến cáo không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong khi cuộc gọi vẫn diễn ra. Hãy kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, sau đó chủ động liên hệ với Apple hoặc đơn vị liên quan thông qua số điện thoại chính thức trên website hoặc ứng dụng của họ để xác minh. Apple cũng khuyến khích người dùng chụp ảnh màn hình cuộc gọi hoặc liên kết FaceTime đáng ngờ và gửi báo cáo tới địa chỉ reportfacetimefraud@apple.com nhằm hỗ trợ quá trình điều tra. Đồng thời, việc chặn các số điện thoại nghi ngờ và thường xuyên cập nhật kiến thức về các hình thức lừa đảo mới cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân.

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hoặc mã xác thực cho bất kỳ ai thông qua FaceTime hay các cuộc gọi trực tuyến.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên tục thay đổi, FaceTime chỉ là công cụ bị lợi dụng chứ không phải nguyên nhân gây mất an toàn. Điểm yếu lớn nhất vẫn nằm ở tâm lý chủ quan khi người dùng nhìn thấy một cuộc gọi video có vẻ đáng tin cậy. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ tài khoản Apple và tài sản cá nhân là không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, mã xác thực hai yếu tố hoặc thông tin thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ cần giữ sự tỉnh táo và xác minh thông tin qua kênh chính thức, người dùng có thể tránh được phần lớn các cuộc tấn công đang nhắm vào iPhone hiện nay.