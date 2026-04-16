Cuộc đua vào lớp 10 Hà Nội nóng lên trước hạn cuối đăng ký

Hà Nội ghi nhận hơn 114.000 học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10, đạt gần 78%, một số trường có nguyện vọng đăng ký tăng cao, tỉ lệ cạnh tranh khốc liệt.

Sáng 16/4, trước thời điểm Sở GDĐT Hà Nội khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm 2026 đúng 1 ngày (17/4), cuộc đua vào trường công lập đã bước vào giai đoạn “nóng” khi tỷ lệ chọi dần lộ diện.

"Dồn toa" vào các trường vốn được coi là "dễ thở"

Theo thống kê nguyện vọng theo trường THPT công lập ở Hà Nội, sau 5 ngày mở cổng đăng ký trực tuyến trên cổng tsdaucap.hanoi.gov.vn, Hà Nội đã có 114.195 học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào lớp 10 công lập, đạt tỷ lệ 77,9%.

Theo cập nhật của hệ thống, những trường có số lượng thí sinh đăng ký cao, ghi nhận con số kỷ lục với hơn trên dưới 6.000 nguyện vọng đăng ký như: THPT Tự Lập 6.724 nguyện vọng (chỉ tiêu 540), THPT Đại Mỗ 6.073 nguyện vọng (chỉ tiêu 720), THPT Bắc Lương Sơn 6.948 nguyện vọng (chỉ tiêu 540), THPT Thọ Xuân 5.959 nguyện vọng (chỉ tiêu 540).

Trường top vẫn giữ tỷ lệ chọi ổn định, nhiều trường trung bình có lượng đăng ký tăng đột biến. Ảnh nguồn danviet.vn

Nhóm trên 5.000 nguyện vọng gồm các trường THPT Đỗ Mười 5.318 nguyện vọng (chỉ tiêu 765), THPT Thạch Bàn 5.241 nguyện vọng (chỉ tiêu 765), THPT Phúc Thịnh 5.163 nguyện vọng (chỉ tiêu 675), THPT Minh Quang 5.314 nguyện vọng (chỉ tiêu 540), THPT Lưu Hoàng 5.449 nguyện vọng (chỉ tiêu 585), THPT Đại Cường 5.412 nguyện vọng (chỉ tiêu 540), THPT Ứng Hòa B 5.313 nguyện vọng (chỉ tiêu 585). Một số trường trong nhóm này vốn có điểm chuẩn thấp những năm trước nên năm nay lượng đăng ký nguyện vọng 2 và 3 tăng đột biến với tâm lý ưu tiên sự "an toàn".

Với số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu, phụ huynh và học sinh phải cân nhắc kỹ lưỡng để chọn trường phù hợp năng lực và tránh rủi ro cuối cùng. Ảnh nguồn danviet.vn

Trong khi nhóm các trường Top đầu như THPT Yên Hòa 2.562 nguyện vọng (chỉ tiêu 765), THPT Kim Liên 2.022 nguyện vọng (chỉ tiêu 765, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 2.177 nguyện vọng (chỉ tiêu 765) THPT, Phan Đình Phùng 1.737 nguyện vọng (chỉ tiêu 720, THPT Việt Đức 1.849 nguyện vọng (chỉ tiêu 945), THPT Thăng Long 1550 nguyện vọng (chỉ tiêu 720), THPT Trần Phú 2.106 nguyện vọng (chỉ tiêu 765), THPT Cầu Giấy 2.453 nguyện vọng (chỉ tiêu 720), THPT Quang Trung 2.634 nguyện vọng (chỉ tiêu 675) THPT Nguyễn Gia Thiều 1.310 nguyện vọng (chỉ tiêu 720) ... có lượng đăng ký không lớn và tỷ lệ chọi ổn định.

Hiện các trường đang có số lượng thí sinh đăng ký ít khoảng 1.000 nguyện vọng như: THPT Đa Phúc, THPT Liên Hà, THPT Sóc Sơn, THPT Cổ Loa, THPT Đan Phượng, THPT Quốc Oai, THPT Mỹ Đức A, THPT Mỹ Đức B, THPT Đan Phượng... Thậm chí THPT Yên Lãng, THPT Thường Tín, THPT Mê Linh... mới chỉ có hơn 800 nguyện vọng đăng ký.

Trong một kỳ thi mà chỉ tiêu không đuổi kịp số lượng thí sinh như năm nay, việc tính toán kỹ lưỡng từng bước đi không chỉ là bài toán chọn trường, mà còn là cuộc "đấu trí" để giữ tấm vé vào lớp 10 công lập.

Học sinh cần cân nhắc kỹ các nguyện vọng, tránh chạy theo đám đông để đảm bảo cơ hội vào lớp công lập. Ảnh nguồn danviet.vn

Việc bỏ phân chia khu vực tuyển sinh khiến học sinh tự do lựa chọn trường, dẫn đến hiện tượng "dồn toa" vào các trường top hoặc các trường vốn được coi là "dễ thở", đẩy tỷ lệ chọi của các trường này lên cao bất thường.

Học sinh/phụ huynh học sinh cần làm gì trước hạn chót đến gần?

Năm học 2026–2027, Hà Nội có 81.448 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập. Trong khi đó, số học sinh tốt nghiệp THCS ước khoảng 147.000 em, khiến tỷ lệ trúng tuyển vào hệ công lập chỉ khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm gần đây.

Sự gia tăng đột biến về số lượng thí sinh trong khi hạ tầng giáo dục chưa thể mở rộng tương ứng đã đẩy mức độ cạnh tranh tại các khu vực trung tâm lên cao điểm. Điều này buộc phụ huynh và học sinh phải chuyển dịch từ tư thế "chọn trường theo năng lực" sang "chiến thuật hóa nguyện vọng". Chính tâm lý bất an trước bài toán cung - cầu lệch pha đã khiến nhiều người dù đã nộp hồ sơ vẫn không ngừng theo dõi sát sao các chỉ số đăng ký để sẵn sàng cho những điều chỉnh vào phút chót. Trong khi vẫn còn khoảng 1/3 thí sinh vẫn chưa đăng ký nguyện vọng.

Hiện chỉ còn thời hạn 1 ngày nữa để lựa chọn nguyện vọng xét tuyển lớp 10, Trước thời điểm "giờ G", ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh. Mỗi nguyện vọng đặt bút lúc này không đơn thuần là một lựa chọn trường học, mà là quyết định mang tính chiến thuật cho lộ trình tương lai của học sinh sau tốt nghiệp THCS.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, phụ huynh không nên để đến ngày cuối cùng mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro (về mặt kỹ thuật) không đáng có.

Thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo, việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh. Trong quá trình đăng ký, nếu có khó khăn vướng mắc học sinh/phụ huynh học sinh phải liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ kịp thời trong thời gian đăng ký.



Cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh

Liên quan đến việc chọn trường cho con, trao đổi với Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho biết, với học sinh phổ thông, việc chọn trường cho con phụ huynh cần lưu ý, thời gian đến trường phải là thời gian tối ưu nhất, nên chọn trường cho trẻ học càng gần trường, tự túc đi đến trường càng tốt. Nếu để chiều theo ý bố mẹ, tìm đến trường tốt nhưng con đi học xa, hàng ngày mất hàng tiếng đồng hồ mới đi được đến trường được thì rất hại sức khỏe mà không cần thiết. Quan trọng nhất là ý thức của từng học sinh, cần rèn luyện cho các cháu có ý thức học tập, bởi nếu trường tốt mà các cháu không lo học cũng chẳng để làm gì... Không chỉ trường công lập mà ngay cả khi lựa chọn trường tư, phụ huynh cũng nên lựa chọn những trường thuận lợi cho con học...

Ở góc độ tư vấn tuyển sinh, thầy Ngô Xuân Quỳnh, giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), cho rằng sai lầm phổ biến là đặt các nguyện vọng có mức điểm chuẩn gần nhau. Theo thầy, nếu không tạo khoảng cách hợp lý giữa các nguyện vọng, chỉ cần một biến động nhỏ về đề thi hoặc tâm lý làm bài, thí sinh có thể trượt cả ba nguyện vọng.

Thầy Quỳnh nhận định, điểm chuẩn năm nay có thể biến động do số lượng thí sinh tăng, đề thi theo chương trình mới và xu hướng dồn hồ sơ vào các trường nội thành. Từ kinh nghiệm thực tế, thầy gợi ý: với nhóm điểm 23–25 – nhóm có mức cạnh tranh cao – nguyện vọng 2 cần hạ thấp rõ rệt để đảm bảo an toàn. Với nhóm điểm thấp hơn, cần ưu tiên phương án chắc chắn trúng tuyển thay vì “đặt cược”.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cho biết, việc dồn quá nhiều kỳ vọng vào một số ít trường có danh tiếng có thể khiến học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, trong khi cơ hội trúng tuyển không phải lúc nào cũng tương xứng với năng lực thực tế. Vì vậy, ông Nghiêm Văn Bình khuyến nghị các phụ huynh và học sinh có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nguyện vọng, thay vì chạy theo tâm lý đám đông...