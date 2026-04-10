Học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký thi vào lớp 10 THPT

Học sinh lớp 9 Hà Nội đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT từ ngày 10/4, có thể điều chỉnh nguyện vọng, kỳ thi gồm 3 môn theo chương trình lớp 9.

Từ ngày hôm nay (10/4) đến ngày 17/4/2026, học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội chính thức đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong thời gian đăng ký, học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) và phải hoàn thành trước 24h ngày 17/4/2026. Sau thời hạn này, các em không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng

Điểm mới trong công tác đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay là tất cả học sinh sẽ đăng ký theo hình thức trực tuyến. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em, đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ không cần thiết.

Theo đó, học sinh có định danh điện tử VNID mức 2 sẽ tự thực hiện đăng ký dự thi trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Những trường hợp đặc biệt do những điều kiện bất khả kháng, học sinh không thể đăng ký trực tuyến, các em có thể đăng ký trực tiếp, học sinh có thể nhờ giáo viên, phụ huynh đăng ký trực tuyến qua tài khoản VNID mức 2 nhưng phải đăng nhập đăng ký trên hệ thống bằng tài khoản của học sinh đã được nhà trường phát cho các em.

Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội bỏ phân tuyến trong tuyển sinh lớp 10. Theo đó, học sinh sẽ được đăng ký trường bất kỳ trên địa bàn thành phố. Mỗi em được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không bị giới hạn theo khu vực như trước đây. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

Về phương thức tuyển sinh, các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển với một kỳ thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Kỳ thi gồm ba môn: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong nội dung chương trình lớp 9.

Lịch thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

Điểm mới liên quan đến kỹ thuật và hệ thống tuyển sinh

Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong quá trình đăng ký nguyện vọng trực tuyến, hệ thống sẽ có thống kê nguyện vọng theo thời gian thực, cập nhật liên tục. Theo đó, thí sinh sẽ có thể theo dõi để biết được số lượng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và tổng số nguyện vọng vào các trường. Từ đó, các em sẽ cơ sở cụ thể, thực tế hơn để cân nhắc việc đăng ký và đổi nguyện vọng đăng ký.

Ngoài ra, khi các em đăng ký nguyện vọng, hệ thống cũng cảnh báo về các khoảng cách đi lại để tránh những trường hợp đăng ký theo đám đông, đăng ký các nguyện vọng mà có thể sau này nếu trúng tuyển cũng không học do khoảng cách đi lại quá xa hoặc điều kiện chăm sóc không được đảm bảo.

“Đây là hai điểm mới liên quan đến kỹ thuật và hệ thống tuyển sinh mà chúng tôi đang triển khai và hy vọng rằng điều này sẽ giúp các em có thêm thông tin tham khảo để cân nhắc kỹ hơn khi đăng ký, đặc biệt là khi thay đổi nguyện vọng,” ông Bình nói.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển muộn nhất là ngày 6/5

Năm học 2026-2027, toàn thành phố Hà Nội có gần 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường.

Tiếp đó, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức cho thí sinh học quy chế thi, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên ở ngày 1/6.

Theo điều chỉnh mới của Hà Nội, năm nay, nếu không trúng tuyển NV1, học sinh được xét NV2 (điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 0,5 điểm). Nếu không trúng tuyển NV2, thí sinh được xét NV3 (cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 1 điểm).