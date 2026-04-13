Nhóm học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Theo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 6 nhóm học sinh được tuyển thẳng.

6 nhóm học sinh được tuyển thẳng

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, có 6 nhóm học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội.

Nhóm thứ nhất là học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình THCS trong năm học 2025-2026. Các em sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10 của trường nội trú.

Nhóm thứ hai là học sinh thuộc các dân tộc rất ít người theo quy định của Chính phủ, gồm 16 dân tộc như Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn và La Hủ.

Nhóm thứ ba là học sinh khuyết tật, được xác nhận theo quy định hiện hành. Các em phải nộp giấy xác nhận khuyết tật hợp lệ khi đăng ký xét tuyển.

Nhóm thứ tư là học sinh THCS đoạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, ở các lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể thao, khoa học kỹ thuật.

Nhóm thứ năm là học sinh đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định cử tham gia.

Nhóm thứ sáu là vận động viên giành huy chương tại các giải thể thao cấp quốc gia trở lên.

Ảnh minh họa/Nguồn luatvietnam.vn

Học sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào một trường trung học phổ thông công lập gần nhất thuộc xã, phường nơi học sinh cư trú (nếu xã, phường nơi học sinh cư trú chưa có trường trung học phổ thông công lập thì được đăng ký xét tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông công lập không chuyên gần nơi cư trú nhất).

Lịch thi và mốc thời gian quan trọng kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2026

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào hai ngày là 30/5 và 31/5 với ba bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Cụ thể, sáng ngày 30/5, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút và buổi chiều cùng ngày là bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Sáng ngày 31/5, các em sẽ hoàn tất môn thi cuối cùng là Toán với thời gian làm bài 120 phút.

Riêng những học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên tương ứng vào ngày 1/6.

Trước đó, công tác đăng ký dự tuyển trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 10/4 đến hết ngày 17/4/2026 và các điểm thi sẽ tổ chức cho thí sinh học quy chế vào sáng ngày 29/5.

Sau khi kỳ thi kết thúc, kết quả thi và điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố chậm nhất vào cuối tháng 6 để các trường tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh từ ngày 25/6 đến hết ngày 27/6.

Năm học 2026-2027, toàn TP Hà Nội có gần 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 em so với năm ngoái. Trong khi đó, 124 trường THPT công lập trên địa bàn tuyển gần 81.500 học sinh lớp 10, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm qua. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên tuyển hơn 78.318 học sinh, trường chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 em, 4 trường chuyên tuyển 2.730 chỉ tiêu.