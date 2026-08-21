Củ sạc giá rẻ có thể khiến điện thoại sạc chậm hơn

USB-C đã trở thành chuẩn kết nối phổ biến trên smartphone, laptop và hàng loạt thiết bị điện tử, nhưng điều đó không có nghĩa mọi củ sạc USB-C đều mang lại tốc độ như nhau. Một bộ sạc ghi công suất 65W hay 100W vẫn có thể khiến điện thoại sạc chậm nếu thiếu giao thức mà thiết bị yêu cầu. Trong đó, PPS (Programmable Power Supply) đang trở thành yếu tố đáng chú ý, đặc biệt với smartphone Android cao cấp.

Điểm khác biệt nằm ở cách củ sạc và điện thoại phối hợp với nhau. USB Power Delivery (USB-PD) thông thường cung cấp một số mức điện áp cố định như 5V, 9V, 15V hoặc 20V để thiết bị lựa chọn. PPS mở rộng khả năng này bằng cách cho phép điện thoại yêu cầu mức điện áp và dòng điện linh hoạt hơn trong quá trình sạc. Nhờ đó, nguồn điện có thể được điều chỉnh sát với nhu cầu thực tế của pin thay vì liên tục sử dụng một mức cố định.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi quá trình sạc smartphone không diễn ra với cùng một công suất từ đầu đến cuối. Khi pin còn ít, thiết bị thường có thể tiếp nhận dòng điện cao hơn để rút ngắn thời gian chờ. Khi dung lượng tăng lên, hệ thống sẽ chủ động giảm công suất nhằm hạn chế nhiệt lượng và bảo vệ tuổi thọ pin. Với sạc PPS, điện thoại có thể điều chỉnh điện áp theo từng thời điểm, giúp quá trình nạp năng lượng hiệu quả và ổn định hơn. Vì vậy, một củ sạc có công suất lý thuyết rất lớn nhưng không hỗ trợ đúng giao thức vẫn có thể trở thành "nút thắt cổ chai".

Không phải smartphone nào cũng cần PPS, nhưng nhiều mẫu Android cao cấp hiện nay đã hỗ trợ công nghệ này. Người dùng có thể kiểm tra thông số kỹ thuật chính thức của thiết bị để tìm các cụm từ như PPS, USB-PD 3.0 hoặc USB-PD 3.1. Một số dòng Samsung Galaxy S từ thế hệ S20, Google Pixel từ Pixel 6 và nhiều smartphone Android đời mới là những ví dụ tiêu biểu. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ thực tế còn phụ thuộc vào từng model, công suất sạc và bộ sạc tương thích, vì vậy không nên chỉ dựa vào tên dòng máy.

Một sai lầm phổ biến là nhìn vào con số Watt rồi cho rằng củ sạc càng mạnh thì điện thoại càng sạc nhanh. Thực tế, công suất tối đa chỉ là một phần của câu chuyện. Người dùng cần kiểm tra cả giao thức sạc, mức điện áp mà smartphone hỗ trợ và chất lượng dây cáp. Nếu điện thoại cần PPS nhưng củ sạc chỉ hỗ trợ USB-PD thông thường, thiết bị có thể phải sử dụng một chế độ sạc khác với công suất thấp hơn. Ngoài ra, một sợi cáp USB-C chất lượng kém cũng có thể giới hạn dòng điện, khiến toàn bộ hệ thống không đạt tốc độ kỳ vọng.

Không phải củ sạc USB-C nào cũng hỗ trợ PPS, dù công suất tối đa có thể lên tới hàng chục hoặc hàng trăm Watt.

Nếu đang tìm củ sạc nhanh, người dùng cũng có thể cân nhắc công nghệ GaN (Gallium Nitride). So với bộ sạc sử dụng linh kiện silicon truyền thống, GaN cho phép thiết kế bộ sạc nhỏ gọn hơn, đồng thời hỗ trợ hiệu suất cao và quản lý nhiệt tốt. Tuy nhiên, GaN không đồng nghĩa với PPS. Một củ sạc GaN vẫn cần ghi rõ khả năng hỗ trợ PPS nếu người dùng muốn khai thác giao thức này trên smartphone tương thích.

Vì vậy, thay vì chỉ săn những củ sạc giá rẻ có công suất quảng cáo thật cao, người dùng nên kiểm tra kỹ chuẩn sạc trước khi mua. Một bộ sạc phù hợp cần đáp ứng đồng thời công suất, PPS, USB-PD và khả năng tương thích với thiết bị. Đặc biệt, không nên đánh đổi sự an toàn để tiết kiệm một khoản nhỏ bằng những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Với smartphone ngày càng có pin lớn và công suất sạc cao, chọn đúng củ sạc PPS không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ mà còn góp phần kiểm soát nhiệt lượng và duy trì hiệu quả sử dụng pin về lâu dài.