Điểm mặt 4 mẫu smartphone bàn phím QWERTY siêu chất

Sau nhiều năm ngành công nghiệp di động tràn ngập những thiết bị màn hình cảm ứng hình chữ nhật đơn điệu, một vài nhà sản xuất đã khơi dậy trải nghiệm QWERTY.

Những chiếc điện thoại bàn phím cơ QWERTY đang thực sự quay trở lại đường đua công nghệ. Sự lựa chọn dành cho người dùng hiện nay đã đa dạng hơn đáng kể.

Unihertz liên tục nâng cấp dòng Titan, trong khi các thương hiệu mới như Clicks hay Minimal cũng mang tới những làn gió mới cho thị trường điện thoại bàn phím.

Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị tối ưu hóa trải nghiệm soạn thảo và hiệu suất công việc thay vì phục vụ giải trí, dưới đây là danh sách những sản phẩm đáng chú ý nhất.

1. Clicks Communicator

Clicks Communicator là thiết bị thu hút nhiều sự chú ý tại triển lãm CES. Sản phẩm đến từ Clicks Technology, một công ty khởi nghiệp ở Anh từng gây ấn tượng với các dòng ốp lưng bàn phím rời dành cho iPhone.

Khác với các phụ kiện trước đó, Communicator là mẫu điện thoại thông minh Android độc lập hoàn chỉnh. Máy sở hữu màn hình AMOLED 4,03 inch độ phân giải 1.080 x 1.200 pixel nằm ngay phía trên bàn phím vật lý có đèn nền, các phím được vát cong tỉ mỉ cùng cảm biến vân tay tích hợp vào phím khoảng trắng.

Về cấu hình, máy trang bị vi xử lý MediaTek sản xuất trên tiến trình 4nm, camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học, camera trước 24MP và khả năng sạc qua cổng USB-C hoặc sạc không dây Qi2.

Điểm cộng lớn là máy vẫn giữ lại cổng tai nghe 3,5mm, kết nối Wi-Fi 6, NFC cùng khả năng mở rộng bộ nhớ qua thẻ microSD lên tới 2TB.

Giao diện phần mềm chính là điểm tạo nên khác biệt cho Communicator. Thay vì màn hình chính dày đặc ứng dụng, hệ thống gộp các thông báo từ WhatsApp, Telegram, Slack và Gmail vào một luồng duy nhất, giúp người dùng theo dõi mọi tin nhắn mà không cần chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Cạnh máy tích hợp dải đèn báo đổi màu tùy thuộc vào người gửi tin nhắn đi kèm một phím bấm riêng có thể tùy chỉnh để kích hoạt tính năng nhập liệu bằng giọng nói.

Clicks định vị Communicator như một chiếc điện thoại thứ hai giúp tách biệt công việc khỏi đời sống cá nhân, dù thiết bị hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm vai trò của một máy chính. Mức giá đặt trước hiện tại rơi vào khoảng 10,5 triệu đồng trước khi tăng lên 13 triệu đồng lúc mở bán chính thức.

2. Unihertz Titan 2 Elite

Unihertz có kinh nghiệm sản xuất điện thoại bàn phím từ năm 2019 và phiên bản Titan 2 Elite đánh dấu bước tiến hoàn thiện nhất của hãng. Đây được xem là mẫu điện thoại 5G có bàn phím vật lý nhỏ gọn nhất thế giới, kích thước tổng thể đạt 117,8 x 75 x 10,4mm giúp việc cầm nắm bằng một tay trở nên vô cùng dễ dàng.

Mặt trước của máy là màn hình AMOLED 4,03 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz, phía dưới là bàn phím QWERTY tích hợp cảm ứng rê chuột và cảm biến vân tay ở cạnh bên.

Nhà sản xuất cung cấp hai phiên bản gồm bản tiêu chuẩn dùng chip MediaTek Dimensity 7400 và bản Pro trang bị chip Dimensity 8400 mạnh mẽ hơn cho nhu cầu đa nhiệm nặng. Cả hai đều đi kèm viên pin 4.050mAh hỗ trợ sạc nhanh 33W, cụm camera đôi 50MP và hệ điều hành Android mới.

Bàn phím trên Titan 2 Elite được tinh chỉnh để giảm lực nhấn xuống còn khoảng 58 gram, giúp thao tác soạn thảo văn bản hay gửi email dài suốt cả ngày mà không gây mỏi tay. Giá đặt hàng trước khởi điểm từ 12,8 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 15,2 triệu đồng cho bản Pro.

3. Unihertz Titan 2

Ra mắt trước bản Elite, Unihertz Titan 2 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai ưu tiên màn hình lớn.

Máy sở hữu màn hình chính vuông 4,5 inch độ phân giải 1.440 x 1.440 pixel, tần số quét 120Hz cùng một màn hình phụ 2 inch ở mặt lưng để hiển thị thông báo hoặc hỗ trợ chụp ảnh tự sướng.

Bàn phím vật lý phía dưới hỗ trợ các thao tác vuốt cử chỉ tiện lợi giống như những gì mà Blackberry đã từng làm.

Cấu hình bên trong gồm vi xử lý MediaTek Dimensity 7300, dung lượng RAM 12GB, bộ nhớ trong lên đến 512GB và viên pin 5.000mAh.

Titan 2 còn tích hợp cổng hồng ngoại để điều khiển thiết bị gia dụng cùng chuẩn kháng nước, kháng bụi IP65. Sản phẩm hiện có mức giá khoảng 13 triệu đồng.

4. Minimal Phone 2

Minimal Phone 2 đại diện cho thế hệ điện thoại bàn phím mới nhất. Nếu phiên bản đầu tiên dùng màn hình E Ink để hạn chế xao nhãng, thì phiên bản thế hệ thứ hai đã chuyển sang màn hình AMOLED 3,92 inch tần số quét 90Hz nhằm nâng cao trải nghiệm thực tế.

Sự thay đổi này giúp việc xử lý các tác vụ hàng ngày trở nên mượt mà hơn mà vẫn giữ nguyên trải nghiệm gõ phím đặc trưng. Bàn phím của máy nâng cấp với đèn nền, phím tắt có thể gán lại chức năng và công tắc vòm kim loại tạo độ nảy tốt.

Thiết bị trang bị chip MediaTek Dimensity 8300, bộ nhớ trong lên tới 512GB, kết nối NFC, công tắc gạt im lặng và cổng cắm tai nghe 3,5mm. Người dùng có thể tiếp cận sản phẩm qua các chiến dịch gọi vốn cộng đồng.

Những người dùng công nghệ có xu hướng hoài cổ sẽ bị thu hút bởi những mẫu smartphone sở hữu bàn phím QWERTY được sản xuất với chất lượng tốt, mang theo những triết lý thiết kế sâu sắc.