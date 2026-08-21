Rò rỉ lớn về iPhone Ultra Fold được cho là đã tiết lộ mọi thông tin

Trang Max Tech rò rỉ về iPhone Ultra Fold tiết lộ mức giá khởi điểm 2.000 USD cùng màn hình trong kích thước 7,6 inch và thông số kỹ thuật của chip A20 Pro.

Sự xuất hiện của iPhone Fold (hoặc Ultra) được mong đợi từ lâu của Apple trên thị trường smartphone gập, hứa hẹn sẽ định nghĩa lại kỳ vọng của người dùng.

Những thông tin rò rỉ cho thấy thiết kế táo bạo, công nghệ đột phá cùng mức giá cao cấp, biến thiết bị này trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 8 của Samsung.

Chiếc smartphone gập của Apple là điều được mong đợi nhất hiện tại của giới công nghệ toàn cầu.

Trang Max Tech đã lên hẳn một tổng hợp dài vô cùng chi tiết về những gì chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple sẽ mang lại.

Khác với các trang thông tin rò rỉ khác sử dụng tên iPhone Ultra hoặc iPhone Fold, Max Tech gọi mẫu smartphone gập này là iPhone Ultra Fold.

Trang này cho biết iPhone Ultra Fold kết hợp giữa vẻ ngoài tinh tế và kỹ thuật chế tác chắc chắn, thể hiện cam kết của Apple đối với cả hình thức lẫn chức năng.

Thiết kế gập, gợi nhớ đến dòng Galaxy Z Fold của Samsung, được chế tạo với khung kim loại titan, đảm bảo độ bền vượt trội nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ.

Lớp kính sơn lấy cảm hứng từ iPhone Air mang lại cảm giác cao cấp, trong khi cụm camera kép được thiết kế lại cùng dải micro hình viên thuốc góp phần tạo nên diện mạo tối giản, hiện đại.

Những điểm nhấn thiết kế nổi bật gồm:

- Màn hình phụ 5,5 inch và màn hình gập bên trong 7,6 inch, đều sử dụng công nghệ màn hình tiên tiến của Samsung.

- Độ sáng tối đa 3.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị xuất sắc ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

- Kính Ceramic Shield 2, tăng khả năng chống trầy xước và độ bền.

- Tỷ lệ màn hình 4:3 trên màn hình bên trong, giảm viền đen cho trải nghiệm xem đắm chìm hơn.

Màn hình bên trong 7,6 inch sử dụng công nghệ của Samsung với độ sáng 30.000 nits.

Bản lề kim loại lỏng (Liquid metal) là một điểm nhấn khác, được thiết kế để giảm thiểu nếp gấp trên màn hình đồng thời tăng độ bền tổng thể của thiết bị. Sáng tạo này giúp cơ chế gập trở nên liền mạch, khiến Ultra Fold vừa thực tế vừa bắt mắt.

Sức mạnh dựa trên chip A20 Pro

Trái tim của iPhone Ultra Fold là chip A20 Pro của Apple, sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Bộ vi xử lý này kết hợp với 12GB RAM mang lại hiệu năng vượt trội, dù bạn đa nhiệm, chơi game hay chạy các ứng dụng nặng.

Apple cũng lần đầu tiên trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi cho smartphone, giúp duy trì hiệu suất tối ưu trong thời gian sử dụng kéo dài.

Điểm nhấn sức mạnh dựa trên chip A20 Pro 2nm.

Những điểm nổi bật về hiệu năng gồm:

- Hỗ trợ đa nhiệm song song, cho phép người dùng chạy nhiều ứng dụng cùng lúc trên màn hình lớn bên trong.

- Bản lề kim loại lỏng không chỉ tăng độ bền mà còn giúp trải nghiệm gập mở mượt mà hơn.

Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và tối ưu hóa phần mềm giúp iPhone Ultra Fold trở thành thiết bị hàng đầu, dễ dàng xử lý các tác vụ nặng.

Pin, sạc và kết nối

iPhone Ultra Fold được trang bị viên pin 4.883mAh, cho thời lượng sử dụng lâu hơn các thiết bị Apple trước đây. Dù bạn xem phim, làm việc hay chơi game, pin đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Các tùy chọn sạc cũng rất ấn tượng, vừa nhanh vừa tiện lợi:

- Sạc nhanh có dây 40W, giúp nạp đầy pin nhanh chóng khi thời gian hạn chế.

- Sạc không dây MagSafe 25W, mang lại trải nghiệm sạc không dây tiện lợi.

- Cổng USB-C với tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps, đánh dấu sự chuyển đổi lớn so với cổng Lightning truyền thống của Apple.

Những cải tiến về pin và kết nối này đảm bảo Ultra Fold không chỉ mạnh mẽ mà còn thực tế cho sử dụng hàng ngày.

Camera: Chụp ảnh tiên tiến với một số đánh đổi

Hệ thống camera của iPhone Ultra Fold được thiết kế để mang lại sự linh hoạt và chất lượng, tập trung vào khả năng chụp ảnh tiên tiến.

Thiết bị sở hữu công nghệ khẩu độ biến thiên, giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng và kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn. Điều này lý tưởng cho việc chụp ảnh chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Có một số đánh đổi về camera khi vắng bóng cảm biến tele.

Tuy nhiên, việc thiếu ống kính tele có thể khiến những người dùng ưu tiên khả năng zoom nâng cao cảm thấy hụt hẫng. Dù vậy, cụm camera kép được thiết kế lại vẫn hài hòa với tổng thể tối giản của thiết bị, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ không bị ảnh hưởng.

Âm thanh và hiển thị: Trải nghiệm giải trí sống động

iPhone Ultra Fold hướng đến cả năng suất lẫn giải trí, mang đến những tính năng nâng tầm trải nghiệm người dùng:

- Loa stereo cho chất lượng âm thanh sống động, lý tưởng khi xem phim, nghe nhạc hoặc gọi video.

- Màn hình độ sáng cao lên tới 3.000 nits, đảm bảo màu sắc rực rỡ và độ tương phản sắc nét cho trải nghiệm xem xuất sắc.

- Thiết kế gập tăng tính linh hoạt, phù hợp cho đa nhiệm, chơi game và làm việc di động.

Sự kết hợp giữa công nghệ âm thanh và hiển thị tiên tiến giúp Ultra Fold đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng yêu cầu trải nghiệm giải trí cao cấp.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Apple dự kiến sẽ chính thức giới thiệu iPhone Ultra Fold tại sự kiện tháng 9/2026, với kế hoạch phát hành theo từng giai đoạn, bắt đầu tại Mỹ. Thiết bị dự kiến có giá từ 2.000 đến 2.200 USD, định vị rõ ràng ở phân khúc cao cấp. Sản phẩm sẽ có hai tùy chọn màu sắc sang trọng.

Bộ 3 sản phẩm iPhone sẽ ra mắt trong tháng 9, iPhone Fold sẽ chiếm spot thay cho iPhone 18 bản thường.

Chiến lược giá này phản ánh định hướng của Apple khi xem Ultra Fold là thiết bị xa xỉ, nhắm đến nhóm khách hàng đề cao đổi mới và gắn bó sâu sắc với hệ sinh thái Apple.

iPhone Ultra Fold đánh dấu bước tiến táo bạo của Apple vào thị trường điện thoại gập, kết hợp công nghệ đột phá với thiết kế tinh tế. Với những điểm nhấn như chip A20 Pro, bản lề kim loại lỏng và màn hình siêu sáng, sản phẩm này là lựa chọn hấp dẫn cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 8 của Samsung.

Dù mức giá cao có thể hạn chế khả năng tiếp cận, Ultra Fold chắc chắn sẽ thu hút những người dùng tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa đổi mới, hiệu năng và thiết kế trong hệ sinh thái Apple.