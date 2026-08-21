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[GALLERY] Nissan Sentra 2027 từ 22.890 USD, đối đầu Honda Civic và Mazda3

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Sentra 2027 từ 22.890 USD, đối đầu Honda Civic và Mazda3

Nissan Sentra 2027 vừa ra mắt, bên cạnh gói trang bị ngoại thất màu đen, mẫu sedan phổ thông này còn được nâng cấp hộp số và bổ sung sạc điện thoại Qi2.

Nguyễn Chung
Ngay sau khi Toyota Corolla 2027 ra mắt, Nissan đã giới thiệu Sentra phiên bản mới nhất. Mẫu xe này được bổ sung một phiên bản đặc biệt, hộp số cải tiến và mức giá cao hơn. Điểm đáng chú ý của Nissan Sentra 2027 là gói Midnight Edition dành cho bản SR. Gói trang bị này có giá 650 USD và đi theo xu hướng thiết kế ngoại thất màu đen.
Ngay sau khi Toyota Corolla 2027 ra mắt, Nissan đã giới thiệu Sentra phiên bản mới nhất. Mẫu xe này được bổ sung một phiên bản đặc biệt, hộp số cải tiến và mức giá cao hơn. Điểm đáng chú ý của Nissan Sentra 2027 là gói Midnight Edition dành cho bản SR. Gói trang bị này có giá 650 USD và đi theo xu hướng thiết kế ngoại thất màu đen.
Cụ thể, mẫu sedan hạng C này được trang bị logo, viền cửa sổ và bộ mâm hợp kim 18 inch đều sơn màu đen. Màu sơn đen Super Black là trang bị tiêu chuẩn cho Nissan Sentra SR với gói Midnight Edition. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn 4 cách phối hai tông khác với nóc Super Black tương phản.
Cụ thể, mẫu sedan hạng C này được trang bị logo, viền cửa sổ và bộ mâm hợp kim 18 inch đều sơn màu đen. Màu sơn đen Super Black là trang bị tiêu chuẩn cho Nissan Sentra SR với gói Midnight Edition. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn 4 cách phối hai tông khác với nóc Super Black tương phản.
Chưa dừng lại ở đó, Nissan còn hiệu chỉnh hộp số biến thiên vô cấp CVT của Sentra mới. Hãng cho biết những thay đổi này mang đến khả năng tăng tốc mượt mà và tuyến tính hơn, đồng thời cải thiện “phản hồi nhanh nhạy hơn” và “trải nghiệm lái dễ dự đoán hơn”. Theo Nissan, những thay đổi được thực hiện dựa trên phản hồi của khách hàng.
Chưa dừng lại ở đó, Nissan còn hiệu chỉnh hộp số biến thiên vô cấp CVT của Sentra mới. Hãng cho biết những thay đổi này mang đến khả năng tăng tốc mượt mà và tuyến tính hơn, đồng thời cải thiện “phản hồi nhanh nhạy hơn” và “trải nghiệm lái dễ dự đoán hơn”. Theo Nissan, những thay đổi được thực hiện dựa trên phản hồi của khách hàng.
Cuối cùng, Nissan Sentra 2027 có thể được trang bị bộ sạc điện thoại thông minh không dây Qi2 mới nếu khách hàng chi thêm tiền. Trang bị tùy chọn này mang đến trải nghiệm sạc nhanh và ổn định hơn, đồng thời tương thích với nhiều thiết bị hơn.
Cuối cùng, Nissan Sentra 2027 có thể được trang bị bộ sạc điện thoại thông minh không dây Qi2 mới nếu khách hàng chi thêm tiền. Trang bị tùy chọn này mang đến trải nghiệm sạc nhanh và ổn định hơn, đồng thời tương thích với nhiều thiết bị hơn.
Nissan Sentra 2027 hiện đã được bán ra thị trường Mỹ với giá khởi điểm 22.890 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.245 USD. Mức giá này cao hơn 290 USD so với đời trước, nhưng vẫn thấp hơn 435 USD so với đối thủ Toyota Corolla 2027.
Nissan Sentra 2027 hiện đã được bán ra thị trường Mỹ với giá khởi điểm 22.890 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.245 USD. Mức giá này cao hơn 290 USD so với đời trước, nhưng vẫn thấp hơn 435 USD so với đối thủ Toyota Corolla 2027.
Bỏ ra số tiền 22.890 USD để tậu Nissan Sentra 2027, khách hàng Mỹ sẽ nhận về những trang bị tiêu chuẩn như cụm đèn LED, mâm thép 16 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, bảng đồng hồ 7 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch.
Bỏ ra số tiền 22.890 USD để tậu Nissan Sentra 2027, khách hàng Mỹ sẽ nhận về những trang bị tiêu chuẩn như cụm đèn LED, mâm thép 16 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, bảng đồng hồ 7 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch.
Những trang mới trên Sentra 2027 đi kèm loạt hệ thống hỗ trợ người lái, bao gồm kiểm soát hành trình thông minh, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Những trang mới trên Sentra 2027 đi kèm loạt hệ thống hỗ trợ người lái, bao gồm kiểm soát hành trình thông minh, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Các phiên bản cao cấp hơn có nội thất sang trọng hơn với ghế bọc bằng vật liệu TailorFit, ghế trước có sưởi và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Khách hàng cũng có thể lựa chọn điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh cao cấp Bose 8 loa và hệ thống hỗ trợ lái ProPILOT Assist.
Các phiên bản cao cấp hơn có nội thất sang trọng hơn với ghế bọc bằng vật liệu TailorFit, ghế trước có sưởi và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Khách hàng cũng có thể lựa chọn điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh cao cấp Bose 8 loa và hệ thống hỗ trợ lái ProPILOT Assist.
Bất kể ở phiên bản nào, Nissan Sentra 2027 đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 198 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số CVT mới.
Bất kể ở phiên bản nào, Nissan Sentra 2027 đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 198 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số CVT mới.
Ngoài Toyota Corolla, Nissan Sentra 2027 còn cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm khác như Honda Civic, Hyundai Elantra và Mazda3. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này vốn được biết đến dưới cái tên khác là Nissan Sylphy.
Ngoài Toyota Corolla, Nissan Sentra 2027 còn cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm khác như Honda Civic, Hyundai Elantra và Mazda3. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này vốn được biết đến dưới cái tên khác là Nissan Sylphy.
VIdeo: Giới thiệu mẫu xe sedan phổ thông Nissan Sentra 2027 mới.
Nguyễn Chung
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