Cư dân HH Linh Đàm lo ngại nguy cơ phải rời nơi ở đã gắn bó nhiều năm

Sau khi Hà Nội thông qua cơ chế xử lý sai phạm tại 12 dự án, công trình, trong đó có HH Linh Đàm, một số cư dân bày tỏ lo ngại về khả năng phải chuyển đi.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) là một trong những dự án nằm trong danh sách 12 công trình, dự án được đưa vào cơ chế xử lý các tồn tại, vi phạm trên địa bàn thành phố. Thông tin về phương án xử lý tại các dự án này đang thu hút sự quan tâm của những người đã mua căn hộ và sinh sống tại đây.

. Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), một trong 12 dự án được đưa vào diện xử lý sai phạm.

Trước nguy cơ phải di dời, nhiều hộ dân tại các tòa B và các căn hộ khối đế từ tầng 2 đến tầng 5 thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm đã làm đơn kiến nghị tập thể gửi cơ quan chức năng. Cùng với đó, người dân treo băng rôn tại ban công căn hộ với nội dung đề nghị không phá dỡ, không di dời, giữ nguyên hiện trạng và bảo đảm an sinh xã hội tại chỗ.

Các kiến nghị tập trung vào việc được tiếp tục sinh sống tại căn hộ hiện tại, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét quyền lợi của những người đã mua nhà khi triển khai phương án xử lý sai phạm tại dự án.

HH Linh Đàm rộng hơn 42.000 m2 gồm 12 tòa chung cư với mật độ khoảng 9 người/m2.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hoa, cư dân đã sinh sống tại HH Linh Đàm khoảng 6 năm, cho biết gia đình bà đang rất lo lắng trước thông tin về phương án xử lý sai phạm tại dự án và khả năng phải di dời.

Theo bà Hoa, căn hộ hiện tại là nơi gia đình đã sinh sống trong nhiều năm. Nếu phải chuyển đi, gia đình chưa biết sẽ tìm nơi ở mới ở đâu, bởi đến nay vẫn chưa có phương án thay thế cụ thể. Bà Hoa cho biết điều khiến gia đình lo lắng là chưa xác định được sẽ chuyển đến đâu trong trường hợp phải rời căn hộ đang sinh sống.

Băng rôn được người dân treo tại ban công các căn hộ, kiến nghị không phá dỡ, không di dời khỏi nơi ở hiện tại.

Những ý kiến trên cho thấy vấn đề nơi ở thay thế là một trong những nội dung được các hộ dân quan tâm khi dự án nằm trong diện rà soát, xử lý. Bên cạnh việc xác định căn hộ nào có thể bị ảnh hưởng, người mua nhà còn cần biết quyền lợi của mình sẽ được giải quyết ra sao nếu phải di dời.

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm xử lý các tồn tại, vi phạm tại 12 dự án, công trình. Theo cơ chế được thông qua, các công trình sẽ được rà soát, đánh giá hiện trạng và phân loại để xác định phương án xử lý.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số hạng mục tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm đã có dấu hiệu xuống cấp.

Đối với các công trình cao tầng, việc xem xét cho phép tồn tại có điều kiện phải căn cứ vào nhiều tiêu chí, trong đó có an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khoảng cách giữa các khối nhà, chỉ giới xây dựng và các yêu cầu liên quan. Công trình không đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ thuộc diện phải xử lý, trong đó có phương án phá dỡ.

Vì vậy, việc HH Linh Đàm nằm trong danh sách dự án được xử lý sai phạm không đồng nghĩa toàn bộ căn hộ tại tổ hợp đều phải di dời. Phạm vi và phương án xử lý cụ thể cần căn cứ kết quả rà soát, đánh giá đối với từng công trình, phần công trình.

Về quyền lợi của người dân trong trường hợp phải di dời, cơ chế được thông qua đưa ra các phương án giải quyết như bồi thường bằng tiền, thỏa thuận mua nhà ở hoặc căn hộ khác do chủ đầu tư bố trí. Người dân đáp ứng điều kiện cũng có thể được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo quy định. Trường hợp công trình được phép tiếp tục tồn tại, người dân tiếp tục thực hiện hợp đồng và được xem xét cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành các nghĩa vụ liên quan.

Việc triển khai các phương án này sẽ gắn với kết quả rà soát và phân loại từng công trình. Đối với cư dân HH Linh Đàm, những thông tin về phạm vi căn hộ bị ảnh hưởng, phương án bố trí nơi ở thay thế, mức bồi thường và thời gian thực hiện là các nội dung được quan tâm trong quá trình xử lý sai phạm tại dự án.