Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

CSGT vừa phân luồng, vừa giúp dân giữa mênh mông 'biển nước'

Đúng vào giờ cao điểm chiều tối 23/10, thủy triều các sông dân cao khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Lực lượng CSGT một phen vất vả khi phải thực hiện điều tiết, vừa hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng ngập.

Đăng Lê

Đến 19h tối nay 23/10, hàng loạt tuyến đường ven sông, ven kênh, rạch… ở TP HCM vẫn còn ngập rất nặng do ảnh hưởng triều cường. Nghiêm trọng nhất là các tuyến đường ven kênh Tẻ (thuộc quận 7 cũ) như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận); Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận)… khiến giao thông hỗn loạn, người dân vất vả bì bõm lội giữa dòng nước cao hơn nửa mét để tìm đường về nhà.

csgt-1.jpg

Trên đường Huỳnh Tấn Phát, tuyến đường huyết mạch từ trung tâm Sài Gòn về Cần Giờ và khu Nam thành phố tấp nập phương tiện, nhiều đoạn ngập sâu gần cả bánh xe máy. Do chủ động trước tình hình nên Ban chỉ huy Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT- PC08) đã triển khai lực lượng CSGT có mặt tại các “điểm nóng” để phân luồng, điều tiết và hỗ trợ người tham gia giao thông.

csgt-2.jpg

Theo ghi nhận của Tri thức và Cuộc sống, các cán bộ, chiến sĩ CSGT “mướt mồ hôi”, bì bõm lội nước ngập để điều tiết; đồng thời liên tục hỗ trợ xe chết máy vì ngập; giúp người điều khiển chạy vào vùng trũng sâu té ngã…

csgt-3.jpg

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày qua, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp ở TP HCM ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Dự báo, đợt triều này sẽ tiếp tục đạt đỉnh, vượt mức báo động III trong hôm nay.

csgt-4.jpg

Một số hình ảnh CSGT điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân

csgt-5.jpg
csgt6.jpg
csgt-7.jpg
csgt8.jpg
csgt9.jpg
csgt10.jpg
>>> Mời độc giả xem video CSGT Đa Phước (Phòng CSGT- PC08) hỗ trợ người dân trên đoạn đường bị ngập:
#CSGT #triều cường #TP HCM #giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Trị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng

Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Hiện, lực lượng chức năng đã di dời nhiều hộ dân đến an toàn.

Ngày 16/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24h qua, tại một số địa bàn có mưa to đến rất to gây sạt lở, ngập lụt cục bộ.

Cụ thể, từ đêm 15 đến sáng 16/10,trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 10-70mm, có nơi mưa cực lớn như La Tó (xã Tà Rụt) 201mm, Húc (xã Khe Sanh) 130mm, Ba Nang (xã Đakrông) 130mm.

Xem chi tiết

Xã hội

Trường học ở Thái Nguyên ngập bùn đất, ngổn ngang sau lũ

Mưa lớn gây ngập lụt, làm hư hại nhiều trường học Thái Nguyên. Công tác dọn dẹp và sửa chữa đang được gấp rút triển khai.

Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã gây mưa to, có nơi mưa rất to, lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngập diện rộng. Nước rút để lại những lớp bùn đất dầy đặc, rác thải ngổn ngang tại các trường học.

Xem chi tiết

Xã hội

Ùn ứ kéo dài trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội do ngập lụt

Trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nhiều km có đoạn ngập ngắn nhưng sâu suốt hơn hai ngày qua khiến tài xế phải dừng nhiều giờ để chờ nước rút.

ngap-1.jpg

Dòng xe ùn tắc kéo dài nhiều km cả ngày lẫn đêm trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội đêm 10/10. Trên toàn tuyến cao tốc này chỉ còn đoạn Km29 hướng về địa phận Thủ đô bị ngập. Mặc dù nhiều ô tô vẫn lưu thông qua được nhưng nhiều tài xế xe gầm thấp không đủ can đảm đi giống xe tải dẫn đến đường bị ùn ứ kéo dài.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới