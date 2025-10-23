CSGT vừa phân luồng, vừa giúp dân giữa mênh mông 'biển nước'

Đúng vào giờ cao điểm chiều tối 23/10, thủy triều các sông dân cao khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Lực lượng CSGT một phen vất vả khi phải thực hiện điều tiết, vừa hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng ngập.

Đến 19h tối nay 23/10, hàng loạt tuyến đường ven sông, ven kênh, rạch… ở TP HCM vẫn còn ngập rất nặng do ảnh hưởng triều cường. Nghiêm trọng nhất là các tuyến đường ven kênh Tẻ (thuộc quận 7 cũ) như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận); Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận)… khiến giao thông hỗn loạn, người dân vất vả bì bõm lội giữa dòng nước cao hơn nửa mét để tìm đường về nhà.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát, tuyến đường huyết mạch từ trung tâm Sài Gòn về Cần Giờ và khu Nam thành phố tấp nập phương tiện, nhiều đoạn ngập sâu gần cả bánh xe máy. Do chủ động trước tình hình nên Ban chỉ huy Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT- PC08) đã triển khai lực lượng CSGT có mặt tại các “điểm nóng” để phân luồng, điều tiết và hỗ trợ người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của Tri thức và Cuộc sống, các cán bộ, chiến sĩ CSGT “mướt mồ hôi”, bì bõm lội nước ngập để điều tiết; đồng thời liên tục hỗ trợ xe chết máy vì ngập; giúp người điều khiển chạy vào vùng trũng sâu té ngã…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày qua, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp ở TP HCM ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Dự báo, đợt triều này sẽ tiếp tục đạt đỉnh, vượt mức báo động III trong hôm nay.

Một số hình ảnh CSGT điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân