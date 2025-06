CSGT dùng xe chuyên dụng mở đường đưa cháu bé đi cấp cứu

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện một bé trai 6 tuổi đi lạc gần khu vực bến xe Mỹ Đình.

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 9h ngày 17/6, tổ công tác Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội), thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), đã phát hiện một bé trai 6 tuổi đi lạc gần khu vực bến xe Mỹ Đình.