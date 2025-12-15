Hà Nội

Xã hội

Công viên mới gần 300 tỷ ở ngoại thành Hà Nội đang thành hình

Sau nhiều lần chậm tiến độ, công viên Gia Lâm giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng đang dần hoàn thiện để kịp về đích trong năm 2025.

Theo Thạch Thảo/Vietnamnet
cong-vien1.jpg

Dự án xây dựng công viên Gia Lâm (xã Gia Lâm, Hà Nội) có tổng diện tích 31ha, được chia ra làm 2 giai đoạn. Trong hình là dự án công viên thuộc giai đoạn 1 có diện tích 14ha mức đầu tư gần 290 tỷ đồng.

Công trình khởi công từ tháng 6/2024 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (cũ) làm chủ đầu tư, bao gồm hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước.

cong-vien2.jpg

Công viên Gia Lâm tiếp giáp các đường Nguyễn Mậu Tài, Thuận An, Thành Trung và Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Cổng chính của công viên đối diện với trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã.

cong-vien3.jpg

Công trình trong giai đoạn 1 này bao gồm hơn 9ha diện tích mặt hồ, hơn 1,7ha các tuyến giao thông và hơn 3ha cây xanh, vườn hoa.

cong-vien4.jpg
cong-vien5.jpg

Trong ảnh là một cây cầu đi bộ bắc qua hồ điều hòa bên trong công viên, một điểm nhấn độc đáo của dự án.

cong-vien6.jpg
cong-vien7.jpg

Những ngày gần đây, công nhân đang tất bật hoàn thiện các hạng mục như đổ bê tông, lát gạch sân, lắp đặt hệ thống điện…

cong-vien8.jpg
cong-vien9.jpg

Các hạng mục thiết kế bên trong đang dần được hoàn thiện đồng bộ dọc tuyến, hạ tầng cảnh quan công cộng của công trình cũng đã thành hình khá rõ nét.

cong-vien10.jpg

Cổng vào của công viên có hình hoa sen 5 cánh với kích thước lớn đã cơ bản hoàn thiện. Dự án Công viên Gia Lâm được khởi công xây dựng vào ngày 11/6/2024, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 nhưng sau đó đã 3 lần lỡ hẹn. Hiện các hạng mục đang được gấp rút triển khai.

cong-vien11.jpg
Vị trí công viên Gia Lâm giai đoạn 1 đã thành hình. Ảnh: Google maps.
cong-vien12.jpg
Phối cảnh công viên Gia Lâm rộng 31ha.
vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hinh-hai-cong-vien-moi-gan-300-ty-dong-o-ngoai-thanh-ha-noi-2471705.html
