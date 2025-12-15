Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an bắt giữ nam thanh niên mang 29 quả pháo nổ đi bán

Đối tượng L.V.T, 20 tuổi, đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán thì bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.

Khánh Hoài

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, khoảng 1h30 ngày 12/12/2025, tại khu dân cư mới thôn Thanh Giã 2 (xã Bảo Đài, Bắc Ninh) tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an xã Bảo Đài đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng L.V.T (sinh năm 2005, trú tại xã Bảo Đài) đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán.

cats-8535.jpg
Đối tượng L.V.T và tang vật vụ án.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ nhiều nguyên liệu, công cụ dùng để sản xuất pháo nổ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với L.V.T để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Đồng thời mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
#pháo nổ #bắt giữ thanh niên bán pháo #Công an Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Bóc gỡ đường dây mua bán pháo hoa nổ số lượng lớn ở Hà Tĩnh

Một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ "khủng" vừa bị lực lượng Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đấu tranh, triệt phá.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xóa thành công đường dây buôn bán pháo lậu, bắt 4 đối tượng, thu giữ 160 kg pháo hoa nổ.

Trước đó, Công an xã Can Lộc phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ Đ.Đ.T. (SN 1991, trú tại xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe taxi mang BKS 38F-003.25 chở theo 2 khối pháo loại 49 quả.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây buôn bán pháo hoa nổ quy mô lớn

Một đường dây buôn bán pháo nổ hoạt động liên tỉnh, với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, ẩn mình trên không gian mạng vừa bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Ngày 13/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt xóa thành công đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, đầu tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Đỗ Minh Trí (SN 2000, trú tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) có hành vi bán pháo nổ trên không gian mạng nên đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng tự chế và mua bán pháo nổ trái phép ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng tự chế và mua bán pháo nổ trái phép.

Ngày 10/4, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng có hành vi tự chế pháo nổ trái phép.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường Thành Vinh phát hiện một số đối tượng từ nơi khác đến thuê trọ trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Các đối tượng này móc nối với nhau, mua nguyên liệu qua mạng để tự chế pháo nổ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới