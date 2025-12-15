Công an bắt giữ nam thanh niên mang 29 quả pháo nổ đi bán

Đối tượng L.V.T, 20 tuổi, đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán thì bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, khoảng 1h30 ngày 12/12/2025, tại khu dân cư mới thôn Thanh Giã 2 (xã Bảo Đài, Bắc Ninh) tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an xã Bảo Đài đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng L.V.T (sinh năm 2005, trú tại xã Bảo Đài) đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán.

Đối tượng L.V.T và tang vật vụ án.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ nhiều nguyên liệu, công cụ dùng để sản xuất pháo nổ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với L.V.T để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Đồng thời mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

