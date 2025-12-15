Công an Lào Cai xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự

Ngày 15/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 23h45 ngày 13/12, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) phát hiện đoạn video lan truyền trên một số Fanpage Facebook như “Lào Cai Online”, “Lào Cai Toàn cảnh” và một số trang mạng xã hội khác, ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực đường tỉnh lộ 161, đoạn thôn 2 Tân Văn (Kim Sơn cũ), xã Bảo Hà, có hành vi chửi bới, gây mất trật tự công cộng. Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện đối tượng cầm theo súng cao su bắn đạn bi sắt gắn đèn laser, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Hình ảnh được cắt từ video các đối tượng đăng lên mạng xã hội.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an xã Bảo Hà đã khẩn trương cử Tổ công tác tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực các đối tượng quay và đăng tải clip. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, nhóm thanh thiếu niên trên đã rời khỏi địa bàn.

Qua công tác xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên đến từ các địa bàn giáp ranh như xã Bảo Thắng, xã Bảo Nhai và một số đối tượng cư trú tại xã Bảo Hà.

Các đối tượng tụ tập gây mất an ninh, trật tự trong video được đăng tải tại cơ quan Công an.

Đến ngày 14/12, Công an xã Bảo Hà phối hợp với Công an xã Bảo Thắng và Công an xã Bảo Nhai tiến hành xác minh, triệu tập 9 đối tượng có liên quan để làm việc, gồm: Lã Quốc Tiến (Sinh năm 2008), Hoàng Tuấn Vũ (Sinh năm 2009), Phạm Trọng Tú (Sinh năm 2009), Phạm Đăng Khoa (Sinh năm 2007), Triệu Tuấn Nhật (Sinh năm 2008), Lương Hoàng Anh (Sinh năm 2010), Nguyễn Tài Quyên (Sinh năm 2009), Nguyễn Đình Nam (Sinh năm 2008) và Lê Quang Lập (Sinh năm 2009), cùng trú tại các xã Bảo Thắng, Bảo Nhai và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Khẩu súng cao su bắn đạn bi sắt gắn đèn laser.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, tối ngày 13/12, nhóm đã hẹn nhau tại xã Bảo Thắng, sau đó di chuyển theo Tỉnh lộ 161 đến xã Bảo Hà với mục đích giải quyết mâu thuẫn với một số thanh thiếu niên trên địa bàn. Khi không tìm được người, các đối tượng đã để xe dưới lòng đường, riêng Phạm Trọng Tú cầm trên tay 1 khẩu súng cao su bắn đạn bi sắt gắn đèn laser, vừa quay clip vừa chửi bới, gây mất trật tự công cộng, sau đó đăng tải đoạn clip lên trang Facebook cá nhân. Phạm Trọng Tú khai nhận khẩu súng trên là của đối tượng Triệu Tuấn Nhật cho mượn.

Cùng ngày, Công an xã Bảo Hà phối hợp Công an xã Bảo Nhai tiến hành thu giữ khẩu súng cao su nói trên tại nơi cư trú của đối tượng Triệu Tuấn Nhật, thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai.

Công an xã Bảo Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên, nhằm ngăn ngừa các hành vi tụ tập gây mất an ninh, trật tự và việc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung phản cảm, vi phạm pháp luật.

