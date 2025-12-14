Hà Nội

Chiếc vòng cổ bí ẩn tiết lộ đời sống trung đoàn La Mã

Kho tri thức

Chiếc vòng cổ bí ẩn tiết lộ đời sống trung đoàn La Mã

Phát hiện vòng cổ La Mã cổ đại và viên đá đục lỗ tại Elbistan mở ra bí ẩn khảo cổ, hé lộ đời sống đặc biệt nơi trung đoàn La Mã từng sinh sống.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong một cuộc khai quật khảo cổ tại Keçemağara, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Kahramanmaraş bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Kahramanmaraş.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là mặt chiếc vòng cổ cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Kahramanmaraş.
Ước tính, mặt chiếc vòng cổ này có niên đại từ thời La Mã cổ đại, được làm hoàn toàn bằng chất liệu đá. Ảnh: @Bảo tàng Kahramanmaraş.
Ngoài mặt chiếc vòng cổ này, nhóm chuyên gia còn khai quật được một mảnh đá đục lỗ cũng có niên đại từ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Bảo tàng Kahramanmaraş.
Mảnh đá mà nhóm tìm thấy được làm từ chủng đá phiến silic. Ảnh: @Bảo tàng Kahramanmaraş.
Nhiều mảnh đá khác được tìm thấy cùng khu vực có các dòng chữ khắc bí ẩn. Ảnh: @Bảo tàng Kahramanmaraş.
Sau khi giải mã, kết quả cho thấy có một trung đoàn La Mã cổ đại đã từng sinh sống ở khu vực này. Ảnh: @Bảo tàng Kahramanmaraş.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
