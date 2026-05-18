Công ty Xây dựng số 1 Lâm Đồng trúng gói thầu giao thông tại xã Sơn Điền

Đầu tư hạ tầng giao thông và bài toán quản lý nguồn vốn ngân sách

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân tại các địa phương. Tại tỉnh Lâm Đồng, công tác đầu tư công cho các công trình hạ tầng cơ sở luôn được đặc biệt chú trọng, bám sát các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm kiến tạo một môi trường sinh hoạt an toàn, hiện đại. Vừa qua, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ và cải thiện bộ mặt giao thông, Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Điền đã tiến hành tổ chức các thủ tục pháp lý để lựa chọn nhà thầu thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương thoát nước dọc và vỉa hè tuyến đường ĐH16.

Hành trình pháp lý của gói thầu và bài toán tiết kiệm 1,4 triệu đồng

Theo hệ thống hồ sơ pháp lý được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án nêu trên được khởi động dựa trên cơ sở pháp lý là Quyết định số 143/QĐ-UBND do UBND xã Sơn Điền ban hành ngày 04/5/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Ngay sau khi có chủ trương, vào ngày 05/5/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Điền đã liên tiếp ký các Quyết định số 06/QĐ-VP và Quyết định số 04/QĐ-VP nhằm phê duyệt và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này.

Dựa trên kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu dự toán được ấn định là 1.703.978.068 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được thống nhất là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dưới góc độ quản lý kinh tế, việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi được kỳ vọng sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, thu hút nhiều doanh nghiệp xây lắp tham gia cạnh tranh năng lực và giá cả. Từ đó, chủ đầu tư có thể lựa chọn được nhà thầu thi công có chất lượng tốt nhất với mức giá tối ưu nhất, tiết kiệm tối đa cho công quỹ.

Đến ngày 14/5/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Điền chính thức ban hành Quyết định số 08/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03. Đơn vị được vinh danh trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu được phê duyệt là 1.702.547.406 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Gói thầu được thực hiện dưới loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thi công kéo dài trong 180 ngày.

Khi đặt lên bàn cân đối chiếu số liệu tài chính giữa giá gói thầu ban đầu và giá trúng thầu thực tế, việc tổ chức đấu thầu qua mạng chuyên nghiệp chỉ giúp ngân sách của xã Sơn Điền tiết kiệm được vỏn vẹn 1.430.662 đồng. Tương đương với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,08%.

Quyết định số 08/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và tính sòng phẳng trong cạnh tranh

Về phía đơn vị trúng thầu, dữ liệu trích xuất từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng (Mã số thuế: 5800000505) là một pháp nhân được thành lập ngày 31/12/2004. Doanh nghiệp này hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp công trình, hiện có địa chỉ trụ sở đóng tại số 79 Nguyễn Thái Học, phường 2, tỉnh Lâm Đồng.

Với bề dày hoạt động hơn hai thập kỷ, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng được đánh giá là một trong những nhà thầu "quen mặt", sở hữu mạng lưới tham gia đấu thầu rộng khắp tại khu vực và các địa bàn lân cận. Việc một doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm, sở hữu năng lực chuyên môn cao tham gia dự thầu và bỏ ra một mức giá hợp lệ (không vượt giá gói thầu) là hoàn toàn đúng với quy định pháp luật và là quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc nhà thầu bỏ giá trúng thầu rất sát với giá dự toán, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,1% lại khiến bài toán tiết kiệm ngân sách của Nhà nước chưa đạt được kết quả như kỳ vọng của hình thức đấu thầu rộng rãi.

Góc nhìn chuyên gia: Đề cao trách nhiệm giải trình cấp cơ sở

Phân tích sâu hơn về việc trúng thầu sát giá tại các dự án cấp xã, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng với các đạo luật sửa đổi mới nhất như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và hệ thống văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý cực kỳ chặt chẽ. Nguyên tắc tối thượng của các văn bản này là đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu tổ chức rộng rãi mà tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, chúng ta cần xem xét lại môi trường đấu thầu. Liệu các tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu có thực sự cởi mở để thu hút nhiều nhà thầu cùng tham gia giảm giá, hay vô tình trở thành yếu tố khiến các doanh nghiệp khác e ngại?".

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

