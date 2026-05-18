Tây Ninh: Công ty Tân Thuận Hà TN trúng gói thầu xây dựng hơn 7 tỷ, tiết kiệm 0,03%

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 1425/QĐ-PKTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng (Bao gồm: Xây dựng, chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Nâng cấp đường số 11, đường Bời Lời, khu phố Ninh Thọ.

Một phần Quyết định số 1425/QĐ-PKTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Diễn biến cuộc thầu "ít người tham gia"

Theo hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định 1033/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 06/04/2026, gói thầu có giá dự toán là 7.727.854.000 đồng (tại Quyết định phê duyệt kết quả ghi nhận con số 7.727.584.000 đồng), được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Để đảm bảo tính cạnh tranh, chủ đầu tư đã ban hành văn bản gia hạn thời gian đóng thầu vào ngày 15/04/2026.

Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu ngày 23/04/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Sau quá trình đánh giá và yêu cầu làm rõ hồ sơ vào ngày 05/05/2026, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam đã kết luận nhà thầu này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực và kỹ thuật.

Kết quả, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN đã trúng thầu với giá 7.725.000.000 đồng. So với giá dự toán, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 2,8 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm khoảng 0,037%.

Chân dung nhà thầu và vị thế tại Tây Ninh

Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN (MST: 3900602637) có trụ sở tại số 1/3, Hẻm 25, Khu Phố 1, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Theo ghi nhận, Phường Tân Ninh là đơn vị hành chính mới được thành lập từ 01/7/2025 theo Nghị quyết 1682/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Doanh nghiệp này hiện do ông Nguyễn Đăng Hùng làm Giám đốc và đại diện pháp luật.

Qua phân tích dữ liệu từ mạng đấu thầu quốc gia tính đến tháng 05/2026, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN đã tham gia khoảng 118 gói thầu, trúng tới 75 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 251.846.522.704 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm phần lớn với hơn 186.017.190.058 đồng.

Riêng trong giai đoạn 2025 - 2026, nhà thầu này liên tục ghi nhận các hợp đồng xây lắp giá trị tại địa phương. Điển hình như: Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Ninh Điền, trị giá 4.632.000.011 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu: Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng Tây Ninh, trị giá 2.737.000.000 đồng (tháng 10/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 4, trị giá 3.809.000.000 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu: Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 8, trị giá 7.200.000.000 đồng (tháng 04/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư xử lý tình huống mở thầu ngay khi chỉ có một nhà thầu tham dự sau khi đã gia hạn hoặc có lý do khách quan. Tuy nhiên, bản chất của công tác đấu thầu là để tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất cho ngân sách.

"Việc tỉ lệ tiết kiệm chỉ đạt mức 0,03% khi đấu thầu rộng rãi cho thấy tính cạnh tranh chưa cao. Trong những trường hợp này, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bên mời thầu là rất lớn, đặc biệt là trong khâu lập E-HSMT có thực sự thông thoáng để thu hút nhiều nhà thầu hay không", Luật sư Hương đặt vấn đề.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhấn mạnh, tính minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế là "kim chỉ nam" của pháp luật đấu thầu. Các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát đối với các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp, nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình và bảo vệ lợi ích tối đa cho ngân sách Nhà nước, đúng tinh thần của Luật Đấu thầu 2023.