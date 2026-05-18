Dịch Ebola chủng Bundibugyo gây quan ngại quốc tế, Bộ Y tế cảnh báo

WHO tuyên bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo là sự kiện khẩn cấp, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường theo dõi, phòng tránh và không hoang mang.

WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/5 xác định đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”, trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng.

Trước vấn đề này, tối 17/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/5/2026, dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ê - bô - la (gọi tắt là bệnh Ebola) do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda đã được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Đây là cảnh báo y tế quan trọng để các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó, tuy nhiên không có nghĩa là dịch đã lan rộng toàn cầu.

Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Bulape, CHDC Congo (Ảnh: TTXVN).

Theo thông tin từ WHO, tính đến ngày 16/5/2026, tại Cộng hòa Dân chủ Công gô đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan tại tỉnh Ituri.

Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala; cả hai trường hợp đều là người đi từ Cộng hòa Dân chủ Công gô .

Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola; hoặc qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh.

Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm vi rút gồm: sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban; một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày.

Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO, cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc gia và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

Bộ Y tế khuyến cáo gì?

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới.

Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.

Khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh.