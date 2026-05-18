Phường Bắc Cam Ranh: Chỉ định gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng, tiết kiệm 309 nghìn

Trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn và kết nối liên vùng, UBND phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đã triển khai dự án Đường ranh giới giữa Hòa Phước - Hòa Tiến và tuyến nhánh. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và ổn định đời sống dân cư tại địa phương. Theo diễn biến mới nhất, dự án này đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu, với sự tham gia của một doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, vào ngày 11/05/2026, ông Nguyễn Hoạt – Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh đã ký Quyết định số 1506/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án Đường ranh giới giữa Hòa Phước - Hòa Tiến và tuyến nhánh. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Kinh Huy (địa chỉ tại 2432 Hùng Vương, TDP Hương Long, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa).

Theo nội dung phê duyệt, giá trị hợp đồng trúng thầu được xác định là 1.807.000.000 đồng. Đây là loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trước đó, căn cứ theo Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 08/05/2026, giá gói thầu xây lắp này được chủ đầu tư duyệt ở mức 1.807.309.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình thương thảo và chỉ định thầu, gói thầu đã đạt mức tiết kiệm 309.000 đồng.

Dự án Đường ranh giới giữa Hòa Phước - Hòa Tiến và tuyến nhánh vốn đã được UBND phường Bắc Cam Ranh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 532/QĐ-UBND từ ngày 09/03/2026. Với tổng mức đầu tư 2.100.000.000 đồng, nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách phường năm 2026. Công trình thuộc dự án nhóm C, cấp IV, bao gồm các hạng mục nền đường rộng 5,0m và mặt đường bê tông xi măng rộng trung bình 4,0m. Đây là quy mô hạ tầng phổ biến tại các khu vực đang trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông nội phường.

Về quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu, sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt vào ngày 08/05/2026, trong cùng ngày hôm đó, UBND phường Bắc Cam Ranh và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Kinh Huy đã hoàn tất Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng. Chỉ sau 3 ngày làm việc, kết quả lựa chọn nhà thầu đã chính thức được lãnh đạo UBND phường phê duyệt. Việc hoàn tất các bước pháp lý trong thời gian ngắn cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ và sự phối hợp giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn diễn ra khá nhanh chóng.

Quyết định số 1506/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án Đường ranh giới giữa Hòa Phước - Hòa Tiến và tuyến nhánh. (Nguồn MSC)

Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Kinh Huy (Mã số thuế: 4201596478) là một doanh nghiệp đã có bề dày hoạt động hơn 10 năm tại địa phương. Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống quản lý đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 5 gói thầu, trong đó có 3 gói trúng thầu và 2 gói không trúng thầu. Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp chưa có gói thầu nào bị hủy hoặc trong trạng thái chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) của đơn vị này đạt 2.932.409.000 đồng. Một đặc điểm dễ nhận thấy trong lịch sử năng lực của nhà thầu này là phần lớn các gói thầu trúng thầu đều thông qua hình thức chỉ định thầu, phản ánh sự tin tưởng của các chủ đầu tư địa phương đối với năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp trong các gói thầu quy mô vừa và nhỏ.

Về mặt pháp lý, hoạt động chỉ định thầu tại dự án này được căn cứ trên hệ thống văn bản pháp quy hiện hành, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung là Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Đặc biệt, việc thực thi chi tiết các quy định này dựa trên Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Theo các chuyên gia pháp lý, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp có giá trị trên 1 tỷ đồng (như trường hợp gói thầu 1,8 tỷ đồng tại Bắc Cam Ranh) thường đòi hỏi chủ đầu tư phải đảm bảo các điều kiện đặc thù hoặc cấp bách theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết: “Hệ thống Luật Đấu thầu 2023 và các nghị định hướng dẫn năm 2025 đã tạo ra hành lang pháp lý minh bạch hơn cho các đơn vị cấp xã, phường thực hiện đầu tư công. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu thay vì đấu thầu rộng rãi đối với các gói thầu xây lắp vượt hạn mức thông thường cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên tính chất của từng công trình và các trường hợp ngoại lệ được luật cho phép. Điều này nhằm đảm bảo tối đa hóa hiệu quả sử dụng ngân sách và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn”.

Ngoài ra, công tác quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư công hiện nay còn chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Thông tư này nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc kiểm soát khối lượng, đơn giá và tính chính xác của các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc công khai, minh bạch thông tin gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng lộ trình chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc để các cơ quan quản lý và nhân dân có thể thực hiện quyền giám sát.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU] Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về các quy định hiện hành trong quản lý đầu tư công, chúng tôi trích dẫn các điều khoản quan trọng về hình thức chỉ định thầu: 1. Về thẩm quyền và hạn mức chỉ định thầu: Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu được áp dụng cho các gói thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng đối với xây lắp, hỗn hợp, mua sắm hàng hóa. Các gói thầu vượt hạn mức này chỉ được thực hiện chỉ định thầu trong các trường hợp đặc biệt như: Gói thầu cấp bách để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; gói thầu cần triển khai ngay để đảm bảo bí mật nhà nước; hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, sở hữu trí tuệ mà không thể thực hiện đấu thầu rộng rãi. 2. Về trách nhiệm của Chủ đầu tư: Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP, người đứng đầu chủ đầu tư (trong trường hợp này là UBND phường) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc lựa chọn hình thức đấu thầu. Chủ đầu tư phải chứng minh được tính hợp pháp và cần thiết khi áp dụng hình thức chỉ định thầu thay vì các hình thức cạnh tranh khác. 3. Về quản lý vốn đầu tư công: Theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC, việc thanh quyết toán các gói thầu chỉ định thầu phải căn cứ vào khối lượng nghiệm thu thực tế và đơn giá đã được phê duyệt trong hợp đồng trọn gói. Các đơn vị chức năng có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay.

​