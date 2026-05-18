Công ty Nam Phương trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại phường Bình Minh

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường số 7, đường Bời Lời. Đáng chú ý, cuộc thầu này diễn ra trong bối cảnh thiếu vắng sự cạnh tranh và hiệu quả kinh tế ở mức rất thấp.
Tiết kiệm cho ngân sách ở mức "tượng trưng"
Theo Quyết định số 1403/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 08/05/2026 do ông Nguyễn Thanh Long – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ký, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Nam Phương. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 9.131.905.000 đồng. Công ty TNHH MTV Nam Phương trúng thầu với giá 9.128.985.741 đồng.
Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, một gói thầu có giá trị hơn 9,1 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn khoảng 2,9 triệu đồng cho ngân sách nhà nước, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm siêu thấp đạt khoảng 0,032%.
Dữ liệu từ Biên bản mở thầu mã số IB2600124755 cho thấy, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Nam Phương nộp hồ sơ dự thầu.
Năng lực nhà thầu địa phương
Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Nam Phương (MST: 3900799856) có trụ sở tại số 27, Trưng Nữ Vương, Khu Phố 5, Phường Tân Ninh, Tây Ninh. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Đỗ Văn làm Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện pháp luật.
Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 148 gói thầu, trong đó trúng tới 83 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 257.524.661.733 đồng. Riêng với vai trò độc lập, công ty đã giành được các gói thầu trị giá hơn 216.233.621.132 đồng.
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025-2026, Công ty TNHH MTV Nam Phương liên tục được xướng tên trúng thầu tại nhiều đơn vị. Có thể kể đến như: Gói thầu: Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trị giá 5.988.478.000 đồng (tháng 01/2026); Gói thầu: Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng Tây Ninh, trị giá 13.093.634.000 đồng (tháng 11/2025); Gói thầu: Xây lắp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 5, trị giá 11.400.933.950 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 1, trị giá 3.024.405.000 đồng (tháng 03/2025).
Góc nhìn chuyên gia
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2023 là nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia và tỉ lệ tiết kiệm quá thấp, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả thực tế của việc sử dụng vốn đầu tư công.
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm rà soát, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực trong hồ sơ mời thầu không gây hạn chế nhà thầu, nhằm thu hút nhiều đơn vị tham gia, từ đó tối ưu hóa lợi ích cho ngân sách.
Tại gói thầu đường số 7, đường Bời Lời, dù kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam khẳng định nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhưng việc thiếu vắng sự cạnh tranh vẫn là dấu hỏi cần được làm rõ để đảm bảo sự minh bạch trong công tác đầu tư hạ tầng tại địa phương.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.