Công ty Nam Phương trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại phường Bình Minh

Công ty TNHH MTV Nam Phương vừa được công bố trúng gói thầu xây dựng tại phường Bình Minh với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 0,032%.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường số 7, đường Bời Lời. Đáng chú ý, cuộc thầu này diễn ra trong bối cảnh thiếu vắng sự cạnh tranh và hiệu quả kinh tế ở mức rất thấp.

Tiết kiệm cho ngân sách ở mức "tượng trưng"

Theo Quyết định số 1403/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 08/05/2026 do ông Nguyễn Thanh Long – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ký, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Nam Phương. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 9.131.905.000 đồng. Công ty TNHH MTV Nam Phương trúng thầu với giá 9.128.985.741 đồng.

Quyết định số 1403/QĐ-PKTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, một gói thầu có giá trị hơn 9,1 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn khoảng 2,9 triệu đồng cho ngân sách nhà nước, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm siêu thấp đạt khoảng 0,032%.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu mã số IB2600124755 cho thấy, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Nam Phương nộp hồ sơ dự thầu.

Năng lực nhà thầu địa phương

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Nam Phương (MST: 3900799856) có trụ sở tại số 27, Trưng Nữ Vương, Khu Phố 5, Phường Tân Ninh, Tây Ninh. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Đỗ Văn làm Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 148 gói thầu, trong đó trúng tới 83 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 257.524.661.733 đồng. Riêng với vai trò độc lập, công ty đã giành được các gói thầu trị giá hơn 216.233.621.132 đồng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025-2026, Công ty TNHH MTV Nam Phương liên tục được xướng tên trúng thầu tại nhiều đơn vị. Có thể kể đến như: Gói thầu: Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trị giá 5.988.478.000 đồng (tháng 01/2026); Gói thầu: Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng Tây Ninh, trị giá 13.093.634.000 đồng (tháng 11/2025); Gói thầu: Xây lắp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 5, trị giá 11.400.933.950 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 1, trị giá 3.024.405.000 đồng (tháng 03/2025).

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2023 là nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia và tỉ lệ tiết kiệm quá thấp, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả thực tế của việc sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm rà soát, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực trong hồ sơ mời thầu không gây hạn chế nhà thầu, nhằm thu hút nhiều đơn vị tham gia, từ đó tối ưu hóa lợi ích cho ngân sách.

Tại gói thầu đường số 7, đường Bời Lời, dù kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam khẳng định nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhưng việc thiếu vắng sự cạnh tranh vẫn là dấu hỏi cần được làm rõ để đảm bảo sự minh bạch trong công tác đầu tư hạ tầng tại địa phương.