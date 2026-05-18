Phường Nha Trang: Chỉ định gói thầu xây lắp tại Trường Âu Cơ, tiết kiệm hơn 61 triệu đồng

Bối cảnh dự án và nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giáo dục cơ sở

Giáo dục luôn được xem là quốc sách hàng đầu, và việc đầu tư vào cơ sở vật chất cho các trường học là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với thế hệ tương lai. Tại tỉnh Khánh Hòa, chủ trương nâng cấp hạ tầng mạng lưới cơ sở giáo dục đang được triển khai mạnh mẽ. Vừa qua, Ban Quản lý dự án phường Nha Trang đã tiến hành các thủ tục pháp lý quan trọng nhằm lựa chọn đơn vị thi công cho công trình Trường THCS Âu Cơ - Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo sân trường. Đây là một trong những dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách phường, hướng tới mục tiêu thiết thực là cải thiện môi trường học tập, vui chơi và sinh hoạt an toàn, khang trang cho tập thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Qua quá trình xem xét hồ sơ năng lực, đánh giá kỹ thuật và thương thảo hợp đồng một cách cẩn trọng, chủ đầu tư đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Điểm đáng ghi nhận tại dự án này là việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn được thực hiện bài bản, bám sát các quy định hiện hành của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất.

Hồ sơ pháp lý minh bạch và điểm sáng trong tối ưu hóa ngân sách

Theo hệ thống hồ sơ pháp lý được công bố rộng rãi, toàn bộ quy trình đầu tư dự án Trường THCS Âu Cơ được khởi động dựa trên nền tảng là Quyết định số 2394/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND phường Nha Trang ký ngày 28/4/2026. Quyết định này đóng vai trò then chốt trong việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các bước tiếp theo.

Tiếp nối tiến trình đó, vào ngày 04/5/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Nha Trang đã ký Quyết định số 48/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong danh mục các gói thầu, Gói thầu số 1: Thi công xây dựng được xác định mức giá dự toán là 1.235.300.521 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được thống nhất là chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian tổ chức thực hiện trong quý II/2026 với loại hợp đồng trọn gói kéo dài trong 40 ngày.

Chỉ một tuần sau khi kế hoạch được phê duyệt, ngày 11/5/2026, Ban Quản lý dự án phường Nha Trang chính thức ban hành Quyết định số 56/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1. Đơn vị được trao niềm tin để thực hiện dự án này là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hòa Bình NT. Đáng chú ý nhất trong quyết định này chính là giá trúng thầu được phê duyệt ở mức 1.173.535.000 đồng.

Hồ sơ ghi nhận rất rõ cơ sở để đưa ra mức giá nêu trên: Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT 8% và đặc biệt là áp dụng việc giảm tiết kiệm 5% giá gói thầu theo điểm b khoản 3 Điều 80 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. Như vậy, bằng việc tuân thủ chặt chẽ hành lang pháp lý, chủ đầu tư đã giúp ngân sách phường tiết kiệm trực tiếp hơn 61,7 triệu đồng so với giá dự toán ban đầu.

Quyết định số 56/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và sự linh hoạt trong hệ sinh thái kinh doanh

Về phía đơn vị trúng thầu, dữ liệu trích xuất từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hòa Bình NT mang Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4202013390. Doanh nghiệp này do bà Nguyễn Trần Thiên Hòa giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, đăng ký địa chỉ trụ sở tại số 05 Lê Quý Đôn, phường Tân Tiến, tỉnh Khánh Hòa.

Rà soát dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hòa Bình NT là một cái tên không quá xa lạ đối với mạng lưới các cơ sở giáo dục tại địa phương. Công ty đã tham gia và trúng 4/4 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 2.050.893.000 đồng. Cụ thể, vào những tháng cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn khi liên tiếp được lựa chọn thực hiện các gói thầu mua sắm trực tiếp. Điển hình là gói thầu mua sắm bàn ghế hội trường, máy vi tính phòng tin học tại Trường Tiểu học Phước Đồng với giá trị 383.870.000 đồng và gói mua sắm thiết bị tại Trường Mầm non Vĩnh Trường với giá trị 369.960.000 đồng.

Việc một doanh nghiệp trước đây chủ yếu được biết đến với vai trò cung cấp thiết bị trường học, nay tiếp tục trúng thầu một gói thi công xây lắp quy mô 1.173.535.000 đồng cho thấy sự linh hoạt và mở rộng đa ngành trong định hướng kinh doanh. Dưới góc độ quy định đấu thầu, việc chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn phê duyệt kết quả chỉ định thầu đồng nghĩa với việc hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hòa Bình NT đã vượt qua vòng đánh giá khắt khe về năng lực tài chính, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và kinh nghiệm xây dựng tương tự theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Điều này không chỉ khẳng định năng lực đáp ứng đa dạng của nhà thầu mà còn đặt ra kỳ vọng lớn về chất lượng thi công, đảm bảo tiến độ 40 ngày để sớm bàn giao sân trường mới cho học sinh Trường THCS Âu Cơ.

Phân tích chuyên sâu từ lăng kính pháp lý và giá trị nhân văn

Đánh giá về quy trình thực hiện gói thầu này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Quá trình Ban Quản lý dự án phường Nha Trang triển khai các thủ tục chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp Trường THCS Âu Cơ là một ví dụ điển hình về tính tuân thủ pháp luật. Việc bám sát và thực thi triệt để quy định tại điểm b khoản 3 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, yêu cầu thương thảo bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu, không đơn thuần là một rào cản kỹ thuật. Đây là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả kinh tế trong các dự án đầu tư công quy mô nhỏ, ngăn chặn rủi ro thất thoát dòng tiền nhà nước từ cơ sở".

Chuyên gia pháp lý phân tích thêm, kể từ khi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các luật sửa đổi như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 có hiệu lực, kèm theo đó là hàng loạt văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 214, Thông tư 79, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của người quyết định đầu tư được đặt lên mức rất cao. Đặc biệt, theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính mới, cấp phường/xã giờ đây đóng vai trò như một mắt xích độc lập và quan trọng trong hệ thống ngân sách. Việc công khai, minh bạch mọi quyết định phê duyệt và bảo vệ quyền lợi ngân sách nhà nước sẽ giúp xây dựng một môi trường kinh doanh sòng phẳng, công bằng. Các doanh nghiệp khi nhận nhiệm vụ từ ngân sách hiểu rõ rằng họ phải tối ưu hóa năng lực quản trị, cắt bỏ các chi phí dư thừa để đáp ứng yêu cầu tiết kiệm của nhà nước, nhưng vẫn phải cam kết tuyệt đối về an toàn và chất lượng thi công.

QUY ĐỊNH VỀ THƯƠNG THẢO GIÁ VÀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM TRONG CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rất rõ ràng về quy trình chỉ định thầu rút gọn, đặc biệt là yêu cầu về tỷ lệ tiết kiệm bắt buộc đối với các gói thầu xây lắp. Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Tại Điểm b Khoản 3 Điều 80 (Quy trình chỉ định thầu rút gọn) quy định rõ ràng trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu như sau: "Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế; đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 33 của Nghị định này". Sự ra đời của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đặt ra yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình và quản lý dòng vốn đầu tư công, ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước ngay từ khâu lựa chọn nhà thầu.

