Công ty T&P trúng gói thầu giao thông hơn 2,4 tỷ đồng tại xã Đức Trọng

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng - Nguyễn Đức Cảnh đã ký Quyết định số 316/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm. Gói thầu này có giá dự toán đầu tư là 2.516.075.590 đồng, sử dụng nguồn vốn thực hiện trích từ Kế hoạch đầu tư công ngân sách xã năm 2026 - 2027. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 7 tháng, tương đương khoảng 210 ngày.

Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển T&P với giá giá trúng thầu công bố là 2.465.000.000 đồng. Như vậy, giá trị dòng vốn tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua công tác đấu thầu đạt 51.075.590 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá tiết kiệm xấp xỉ 2,03%.

Quyết định số 316/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, dù tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng biên bản mở thầu ngày 01/06/2026 ghi nhận chỉ duy nhất Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển T&P tham gia nộp hồ sơ dự thầu và dễ dàng vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu độc lập. Trước đó, Quyết định số 280/QĐ-VP ngày 23/05/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu cũng do Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng - Nguyễn Đức Cảnh trực tiếp ký thông qua. Quy trình tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH TVĐT & XD Lộc Thiên và đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH TKXD Quang Dương Phát.

Hồ sơ dữ liệu hoạt động đấu thầu thể hiện Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển T&P được thành lập từ ngày 06/08/2009, đăng ký mã số thuế là 5800782210, có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Khu Phố Yên Bình, Xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 34 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 26 gói, trượt 7 gói và có 1 gói bị hủy bỏ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng thầu tính cả vai trò độc lập lẫn liên danh đạt khoảng 153.270.146.066 đồng, riêng tổng giá trị trúng thầu với tư cách độc lập ghi nhận đạt khoảng 62.321.343.634 đồng.

Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp tập trung tại địa phương với 28 gói thầu từng dự thầu tại tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, doanh nghiệp có mối quan hệ đấu thầu diễn ra thường xuyên với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng khi tham gia dự thầu 15 gói tại đây và được công bố trúng tới 13 gói, tổng giá trị thầu đạt hơn 107.000.000.000 đồng.

Liên quan đến thực trạng các gói thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, hành lang pháp lý hiện hành đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý hiệu quả dòng vốn đầu tư công. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc áp dụng công nghệ đấu thầu qua mạng nhằm mục đích cốt lõi là tối ưu hóa tính cạnh tranh, công khai và minh bạch, thu hút tối đa các nguồn lực doanh nghiệp tham gia giảm giá để tiết kiệm tối ưu cho ngân sách. Tuy nhiên, thực tế một số gói thầu xây lắp giao thông cấp xã vẫn ghi nhận không có tỷ lệ cạnh tranh bằng, khiến biên độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chưa đạt kỳ vọng như mong muốn.

Đồng quan điểm phân tích, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung quy định rõ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính hiệu quả kinh tế tối cao của dự án. Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả, tiến độ và chất lượng công tác đấu thầu, không để xảy ra tình trạng lãng phí nguồn lực hoặc hạn chế nhà thầu cạnh tranh một cách không minh bạch. Việc rà soát quy trình lập hồ sơ mời thầu, tổ chức thẩm định và chấm thầu cần được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy trình số 01 quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng như các hướng dẫn quản lý ngân sách tại Công văn 5557/BTC nhằm bảo vệ tính công bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn công ích tại các đơn vị hành chính cơ sở trong mô hình tổ chức bộ máy mới.