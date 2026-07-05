Gia Thịnh Nguyễn trúng gói cải tạo trường mầm non Hoa Anh Đào xã Hưng Thịnh

Hồ sơ mở thầu qua mạng dự án nâng cấp Trường mầm non Hoa Anh Đào cho thấy Công ty Gia Thịnh Nguyễn độc lập dự thầu và trúng thầu với giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/06/2026, ông Võ Quang Tự, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 130/QĐ-VP cho Công ty TNHH Gia Thịnh Nguyễn trúng Gói thầu số 04 (Xây lắp): Xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Trường mầm non Hoa Anh Đào xã Hưng Thịnh.

Dự án đầu tư cơ sở vật chất giáo dục này trước đó đã được ông Lê Mạnh Hùng, chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh phê duyệt tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09/06/2026.

Biên độ tiết kiệm thấp tại một dự án đầu tư giáo dục

Xét về khía cạnh kinh tế và hiệu quả sử dụng dòng vốn công, gói thầu xây lắp công trình này có giá dự toán công bố là 2.526.452.500 đồng. Sau quá trình mở thầu và chấm hồ sơ đề xuất, Công ty TNHH Gia Thịnh Nguyễn được phê duyệt trúng thầu với giá 2.499.313.000 đồng. Đối chiếu giữa hai giá trị này, số tiền tiết kiệm tuyệt đối cho công quỹ sau đấu thầu đạt 27.139.500 đồng. Biên độ tối ưu hóa ngân sách tương ứng đạt tỷ lệ xấp xỉ 1,07%.

Dữ liệu gói thầu thể hiện quy trình ban hành văn bản pháp lý diễn ra tương đối khẩn trương. Chỉ ba ngày sau khi dự án được phê duyệt, ngày 12/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Hưng Thịnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó, ngày 16/06/2026, Quyết định số 106/QĐ-VP phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) cũng được hoàn thành nhằm triển khai lựa chọn đơn vị thi công qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 130/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Thực trạng "một mình một chợ" của nhà thầu

Biên bản mở thầu trực tuyến ngày 26/06/2026 cho thấy, dù gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhằm mục đích mở rộng tính tiếp cận và thu hút nhiều đơn vị tham gia, nhưng đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận một hồ sơ dự thầu duy nhất. Công ty TNHH Gia Thịnh Nguyễn rơi vào trạng thái độc hành và không phải đối mặt với bất kỳ áp lực cạnh tranh nào về mặt kỹ thuật hay giá cả từ các đối thủ khác. Đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Khang Long Phát.

Tìm hiểu sâu về năng lực và lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Gia Thịnh Nguyễn (mã số doanh nghiệp 3603483987, đặt trụ sở tại Tổ 6, Ấp Quảng Lộc, Xã Trảng Bom, TP Đồng Nai) cho thấy một biểu đồ trúng thầu đáng chú ý. Doanh nghiệp này có lịch sử tham gia 13 gói thầu trên địa bàn TP Đồng Nai và ghi nhận kết quả trúng thầu lên tới 11 gói thầu, đạt tỷ lệ thành công cao. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy bao gồm cả danh nghĩa liên danh đạt khoảng 34.960.301.000 đồng, trong đó giá trị trúng thầu độc lập đạt khoảng 17.841.794.000 đồng.

Đáng chú ý, vị thế thầu của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố khi chỉ một ngày sau gói thầu mầm non, vào ngày 30/06/2026, hệ thống lại ghi nhận đơn vị này tiếp tục được công bố trúng Gói thầu số 05 (Xây lắp): Xây dựng công trình và đảm bảo ATGT thuộc dự án Đầu tư nâng cấp đường Tây Hòa - Trung Hòa có giá trị 8.890.653.000 đồng với tư cách liên danh chính, cũng tại chính chủ đầu tư Văn phòng HĐND và UBND xã Hưng Thịnh.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Dưới góc nhìn chuyên môn về quản lý đầu tư công, các chuyên gia đấu thầu đã đưa ra nhiều phân tích đa chiều xoay quanh hiện tượng "độc diễn" dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, các gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút được một nhà thầu tham gia thường đặt ra bài toán lớn về hiệu quả tối ưu hóa dòng vốn công.

Việc thiếu vắng tính đối kháng trực tiếp về giá khiến biên độ giảm giá của nhà thầu duy nhất không cao, dễ dẫn đến các kết quả trúng thầu sát giá trần như trường hợp xấp xỉ 1,07% tại xã Hưng Thịnh. Bản chất của việc đấu thầu qua mạng là thúc đẩy tính cạnh tranh, song khi thực tế rơi vào trạng thái một nhà thầu, mục tiêu tiết kiệm tối đa cho ngân sách sẽ gặp những giới hạn nhất định.