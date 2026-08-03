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Kho tri thức

Tránh xa 3 điều để tuổi già an nhàn sau khi nghỉ hưu

Muốn có cuộc sống hưu trí an yên, không chỉ cần lương hưu hay tiền tiết kiệm mà còn phải tránh những sai lầm dễ khiến tuổi già rơi vào cảnh mệt mỏi, tiếc nuối.

Theo Thư Di/ Gia đình & Xã hội/ Sức khỏe & Đời sống

Không cho vay tiền quá dễ dàng: Đánh mất an toàn tài chính tuổi già

Sau khi nghỉ hưu, tiền tiết kiệm và lương hưu chính là chỗ dựa quan trọng để phòng khi đau ốm hoặc có việc đột xuất. Vì vậy, dù giúp đỡ người thân hay bạn bè, cũng không nên cho vay vượt quá khả năng của mình.

Nếu quyết định cho vay, hãy thống nhất rõ thời gian hoàn trả và chỉ dùng khoản tiền nhàn rỗi. Giữ lại một phần tài chính cho bản thân luôn là điều cần thiết ở tuổi xế chiều.

Ở tuổi già, sống giản dị, biết đủ và chăm sóc bản thân mới là điều đáng quý nhất. Ảnh minh họa
Ở tuổi già, sống giản dị, biết đủ và chăm sóc bản thân mới là điều đáng quý nhất. Ảnh minh họa

Không sống vì sĩ diện: Tuổi già nhẹ nhõm

Nhiều người vẫn cố gắng chứng tỏ mình giàu có hoặc thành đạt sau khi về hưu. Tuy nhiên, sự bình yên không đến từ việc hơn thua với người khác mà đến từ sức khỏe, tinh thần thoải mái và các mối quan hệ tốt đẹp.

Ở tuổi già, sống giản dị, biết đủ và chăm sóc bản thân mới là điều đáng quý nhất.

Không bao bọc con cái quá mức: Tuổi già an nhàn

Không ít cha mẹ dù đã nghỉ hưu vẫn sẵn sàng hy sinh tiền bạc, thậm chí bán tài sản để giải quyết mọi khó khăn cho con. Điều này vô tình khiến con hình thành tâm lý ỷ lại, thiếu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

Yêu thương con không có nghĩa là làm thay mọi việc. Khi con đã trưởng thành, cha mẹ nên để con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đó cũng là cách giúp con mạnh mẽ hơn và giúp bản thân có một cuộc sống hưu trí nhẹ nhàng, không phải gánh vác những áp lực không đáng có.

Theo Sohu

giadinh.suckhoedoisong.vn
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#tuổi già #hưu trí #sống giản dị #người cao tuổi #về hưu #sống đạo

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