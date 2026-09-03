Công ty Sinh Hòa liên tiếp trúng 4 gói thầu xây lắp tại Lâm Đồng

Tình trạng một nhà thầu tham dự lặp lại tại nhiều gói thầu có sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa ở Lâm Đồng trong đấu thầu một số dự án lớn.

Theo tài liệu thu thập của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, trong thời gian gần đây, Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa (MSDN: 3401082421, trụ sở tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Văn Sinh làm Giám đốc) tham gia và được công bố trúng thầu tại nhiều gói xây lắp hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa đã tham gia 91 gói thầu, trong đó trúng khoảng 74 gói, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả phần tham gia liên danh, khoảng 400.700.549.240 đồng.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến tháng 8/2026, doanh nghiệp này được công bố trúng 4 gói thầu, trong đó có 2 gói tham gia độc lập và 2 gói với tư cách thành viên liên danh. Hồ sơ công khai cho thấy cả 4 gói thầu đều chỉ ghi nhận một hồ sơ dự thầu được nộp và nhà thầu hoặc liên danh đó được lựa chọn trúng thầu.

Một phần Quyết định số 88/QĐ-PKT phê duyệt liên danh Gói thầu số 05 (gồm Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa và Công Ty TNHH Xây Dựng Doãn Ly) trúng thầu với giá 15.481.973.231 đồng. Nguồn: MSC.

Hai gói thầu do doanh nghiệp tham gia độc lập

Tại Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông (Mã số TBMT: IB2600349755), UBND phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng là chủ đầu tư.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 03/07/2026. Theo biên bản mở thầu, Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 27/07/2026, UBND phường Bình Thuận ban hành Quyết định số 1422/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định, Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa trúng thầu với giá 13.302.593.917 đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt là 13.576.712.583 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,02%.

Công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu được giao cho Công ty TNHH SAM BT (Mã số thuế: 3401259615).

Tiếp đó, tại Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình và đảm bảo an toàn giao thông do UBND xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa tiếp tục là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 14/08/2026, UBND xã Hàm Thuận Bắc ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa được lựa chọn với giá trúng thầu 8.638.496.873 đồng, so với giá gói thầu 8.751.809.532 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này đạt 1,29%

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Lê (Mã số thuế: 3401270376) là đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Hai gói thầu tham gia với tư cách liên danh

Ngày 16/08/2026, UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1686/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Xây mới cầu Cà Giang và xây mới cầu Nhôm.

Nhà thầu được lựa chọn là Liên danh cầu Cà Giang và cầu Nhôm, gồm Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình (MSDN: 0303719273) và Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa.

Giá trúng thầu là 12.995.129.062 đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt là 13.353.622.800 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 2,68%, sau khi nhà thầu thực hiện giảm giá 2,45%.

Theo hồ sơ công khai, gói thầu chỉ ghi nhận liên danh này nộp hồ sơ dự thầu.

Đơn vị tư vấn chấm thầu là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Thành Đồng (Mã số thuế: 3401274236).

Một ngày sau, ngày 17/08/2026, Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa tiếp tục được công bố trúng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình (Mã số TBMT: IB2600425463-00) với tư cách thành viên Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa - Công ty TNHH Xây dựng Doãn Ly (MSDN: 3400748099).

Phòng Kinh tế xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 88/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Giá trúng thầu của liên danh là 15.481.973.231 đồng, so với giá gói thầu 16.020.092.074 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,36%.

Hồ sơ đấu thầu công khai ghi nhận chỉ có liên danh nêu trên nộp hồ sơ dự thầu.

Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Triệu Tín (Mã số thuế: 3400922140) là đơn vị tư vấn chấm thầu.

Nhân sự tổ chuyên gia tại hai gói thầu

Ngoài thông tin về số lượng nhà thầu tham dự, hồ sơ công khai của các gói thầu còn thể hiện thành phần nhân sự của tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo tài liệu được công bố, tại gói thầu thuộc phường Hàm Thắng do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Thành Đồng thực hiện công tác chấm thầu và gói thầu thuộc xã La Dạ do Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Triệu Tín thực hiện, thành phần Tổ chuyên gia chấm thầu được thể hiện trùng khớp về nhân sự.

Cụ thể, cả hai tổ chuyên gia đều gồm 3 người: ông Võ Đức Bảy (Tổ trưởng), ông Võ Văn Dũng và ông Trần Phúc Minh.

Hai báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu tương ứng là Báo cáo số 195/BCDT-TCG-TĐ và Báo cáo số 200/BCDT-TCG-XDTT đều được lập ngày 15/08/2026.

Theo hồ sơ, vai trò thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tại 3 gói thầu thuộc phường Hàm Thắng, xã La Dạ và xã Hàm Thuận Bắc đều do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ T.D.S đảm nhiệm.

Các thông tin về số lượng hồ sơ dự thầu, giá gói thầu, giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm, đơn vị tư vấn và thành phần tổ chuyên gia nêu trên được thể hiện trong hồ sơ đấu thầu công khai.

Việc đánh giá quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả hay không thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan quản lý trên cơ sở hồ sơ gốc và các quy định pháp luật hiện hành.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu về tính khách quan, cạnh tranh

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc công khai các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, số hiệu và thời điểm ban hành các văn bản liên quan có ý nghĩa trong việc bảo đảm tính minh bạch và quyền giám sát đối với hoạt động đấu thầu.

Theo luật sư, pháp luật hiện hành không quy định cấm một chuyên gia tham gia nhiều tổ chuyên gia khác nhau nếu người đó đáp ứng các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm và thực hiện đúng trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, các cơ quan có thẩm quyền có thể rà soát hồ sơ để đánh giá tính phù hợp, khách quan và việc tuân thủ các quy định liên quan.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc số hóa và công khai dữ liệu đấu thầu qua mạng tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như các bên liên quan theo dõi quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo ông Vũ, đối với các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, việc đánh giá vẫn phải được thực hiện đầy đủ theo trình tự, tiêu chí của hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật. Trong quá trình này, năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, nhân sự chủ chốt, thiết bị và khả năng tài chính của nhà thầu cần được xem xét phù hợp với yêu cầu của từng gói thầu.

Đặc biệt, trong trường hợp nhà thầu đồng thời tham gia hoặc thực hiện nhiều hợp đồng, việc kiểm tra khả năng huy động nhân sự, thiết bị và nguồn lực tài chính theo cam kết là một trong những nội dung cần được xem xét nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án.

Theo các chuyên gia, việc một nhà thầu được lựa chọn tại nhiều gói thầu không đồng nghĩa với việc có vi phạm. Tuy nhiên, đối với những trường hợp có nhiều yếu tố cần làm rõ, cơ quan có thẩm quyền có thể kiểm tra hồ sơ, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và năng lực thực tế của các bên liên quan để có đánh giá chính xác theo quy định.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.