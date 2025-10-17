Công ty Quốc Hùng và những gói thầu tiết kiệm "nhỏ giọt" tại Quảng Ngãi [Kỳ 1]

Trúng gói thầu xây dựng hơn 1,7 tỷ đồng nhưng tiết kiệm cho ngân sách khoảng 16 triệu đồng (0,93%), Công ty TNHH Quốc Hùng đang cho thấy một "phong độ" đáng chú ý với hàng loạt gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/9/2025, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ngãi, đã ký Quyết định số 699/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Mã gói thầu: IB2500427597-00).

Đơn vị được lựa chọn để thực hiện gói thầu này là Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Hùng (Công ty Quốc Hùng). Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn.

Theo quyết định phê duyệt, giá trúng thầu là 1.733.539.000 đồng. Khi đối chiếu với giá gói thầu được phê duyệt trước đó là 1.749.744.000 đồng, mức chênh lệch là rất nhỏ. Cụ thể, sau quá trình lựa chọn nhà thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là 16.205.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,93%.

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công cần được sử dụng một cách tối ưu và hiệu quả nhất, việc một gói thầu xây lắp trị giá gần 2 tỷ đồng chỉ tiết kiệm được một khoản tiền tương đương 16.205.000 đồng đã dấy lên những băn khoăn nhất định về hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại dự án này. Đặc biệt, khi gói thầu được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu, vốn dĩ có mức độ cạnh tranh không cao.

Chân dung nhà thầu "quen mặt" với tỷ lệ trúng thầu hơn 92%

Công ty TNHH Quốc Hùng có mã số doanh nghiệp (MSDN) là 6100253076, được thành lập vào ngày 18/01/2008. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại số 11 B, đường Trần Hưng Đạo, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Quốc Hùng, giữ chức vụ Giám đốc. Lĩnh vực kinh doanh chính được đăng ký là Hàng hóa và Xây lắp.

Theo dữ liệu thu thập được, Công ty Quốc Hùng là một cái tên quen thuộc trên thị trường đấu thầu khu vực miền Trung, đặc biệt là tại hai địa bàn Kon Tum và Quảng Ngãi. Hồ sơ năng lực của nhà thầu này cho thấy những con số thống kê rất ấn tượng.

Tính đến tháng 10/2025, Công ty Quốc Hùng đã tham gia tổng cộng 38 gói thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong số đó, doanh nghiệp này đã trúng đến 35 gói và chỉ trượt 3 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức rất cao, lên tới xấp xỉ 92,1%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Quốc Hùng đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 36.536.846.839 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 28.413.796.750 đồng và với vai trò liên danh là 8.123.050.089 đồng (tính trên tổng giá trị của cả liên danh).

Những con số này phần nào phác họa chân dung một nhà thầu có kinh nghiệm và khả năng giành chiến thắng gần như tuyệt đối trong các cuộc thầu đã tham gia.

Dấu hỏi về tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,69%

Bên cạnh tỷ lệ trúng thầu "áp đảo", một chỉ số khác trong hồ sơ của Công ty Quốc Hùng cũng gây chú ý không kém, đó là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của các gói thầu mà Công ty Quốc Hùng thực hiện lên đến 99,31%. Điều này đồng nghĩa với việc, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước qua tất cả các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ đạt mức 0,69%.

Đây là một tỷ lệ tiết kiệm được giới chuyên môn đánh giá là rất thấp, thậm chí là "nhỏ giọt". Nó cho thấy giá trúng thầu của Công ty Quốc Hùng thường xuyên rất sát với giá gói thầu do chủ đầu tư đưa ra.

Trở lại với Gói thầu số 04 tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ tiết kiệm 0,93% không phải là trường hợp cá biệt mà dường như phản ánh một quy luật chung trong hoạt động của nhà thầu này.

Việc hàng loạt gói thầu có giá trúng thầu sát nút giá dự toán đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu các cuộc thầu có sự tham gia của Công ty Quốc Hùng đã thực sự đảm bảo được các mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế hay chưa?

Theo các chuyên gia kinh tế, hiệu quả kinh tế trong đấu thầu không chỉ đơn thuần là việc hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mà còn là việc sử dụng đồng vốn ngân sách một cách tối ưu nhất. Tỷ lệ tiết kiệm là một thước đo quan trọng để đánh giá mục tiêu này.

Khi hiện tượng giá trúng thầu quá sát giá gói thầu xảy ra một cách có hệ thống với một nhà thầu cụ thể, nó có thể là dấu hiệu cho thấy mức độ cạnh tranh trong các gói thầu đó chưa cao, hoặc có những yếu tố khác tác động đến quá trình xác định giá trúng thầu.

Gói thầu tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành chỉ là một mảnh ghép mới nhất trong bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu của Công ty Quốc Hùng. Với tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 92% và tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 0,69%, việc phân tích sâu hơn vào toàn bộ quá trình tham gia và trúng thầu của doanh nghiệp này, đặc biệt là trong năm 2025, là điều cần thiết để có cái nhìn khách quan và đa chiều hơn về công tác quản lý đầu tư công tại các địa phương liên quan.

