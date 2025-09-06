Y tế Tiến An trúng thầu tuyệt đối tại BVĐK tỉnh Kon Tum

Vừa trúng gói thầu gần 3 tỷ đồng tại TPHCM, năng lực của Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Tiến An tiếp tục được chú ý khi doanh nghiệp này sở hữu lịch sử trúng 88/104 gói thầu đã tham gia, đặc biệt là tỷ lệ thắng 100% tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Tiến An (Y tế Tiến An) đã được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế chuyên ngành" thuộc dự án Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng Quận 5 (nay là Trung tâm Y tế Quận 5). Kết quả này không chỉ bổ sung vào "bộ sưu tập" đồ sộ các gói thầu mà doanh nghiệp này đã thắng, mà còn tiếp tục làm dấy lên những phân tích đa chiều về năng lực thực sự, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu mà Y tế Tiến An tham gia.

Thắng thuyết phục tại TPHCM nhờ năng lực và kinh nghiệm

Ngày 05/09/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 (Chủ đầu tư) đã ký Quyết định số 345/QĐ-BQLKV5, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế chuyên ngành" (mã E-TBMT: IB2500290440-00). Theo đó, Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Tiến An (MST: 0311981179) đã trúng thầu với giá 2.716.500.000 đồng , so với giá dự toán của gói thầu là 2.913.450.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,76%.

Một phần Quyết định số 345/QĐ-BQLKV5. Nguồn MSC

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này ghi nhận sự tham gia của 3 đơn vị. Biên bản mở thầu ngày 11/07/2025 cho thấy, ngoài Y tế Tiến An, còn có Công ty TNHH Sản xuất TMDV Bảo Long với giá dự thầu 2.517.890.000 đồng và Liên danh Thiết bị Y tế với giá dự thầu 2.750.000.000 đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 157/BCĐG-HPT ngày 11/08/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành đã chỉ ra rằng cả hai đối thủ của Y tế Tiến An đều không đáp ứng được yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Công ty TNHH Sản xuất TMDV Bảo Long: Bị đánh giá không đạt do "chưa có hợp đồng cung cấp Hệ thống X quang kỹ thuật số với giá trị tối thiểu 1.225.000.000 đồng" theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, dù đã có văn bản làm rõ.

Bị đánh giá không đạt do "chưa có hợp đồng cung cấp Hệ thống X quang kỹ thuật số với giá trị tối thiểu 1.225.000.000 đồng" theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, dù đã có văn bản làm rõ. Liên danh Thiết bị Y tế: Cũng bị loại vì lý do tương tự về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Ngoài ra, liên danh này còn chào hàng hóa có thông số kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu, ví dụ: công suất tủ điều khiển chỉ 40 kW so với yêu cầu 52 kW, trữ lượng nhiệt anode của bóng X-Quang chỉ 140 kHU so với yêu cầu 300 kHU.

Với việc hai đối thủ bị loại từ vòng đánh giá năng lực, Y tế Tiến An là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và được đề nghị trúng thầu.

"Chân dung" nhà thầu và hiệu suất đáng kinh ngạc năm 2025

Y tế Tiến An, do ông Nguyễn Ngọc Cung làm Giám đốc, có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 2012. Dữ liệu tổng hợp cho thấy một bức tranh hoạt động đấu thầu vô cùng sôi nổi của doanh nghiệp này.

Tính đến tháng 9/2025, Y tế Tiến An đã tham gia 104 gói thầu, trong đó trúng tới 88 gói, trượt 10 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu lên đến gần 85%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) là 90.292.457.448 đồng.

Một con số đáng chú ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Y tế Tiến An là 97,81%. Điều này có nghĩa là, trung bình các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 2,19%, một con số khá khiêm tốn.

Riêng trong năm 2025, phong độ của Y tế Tiến An tiếp tục được duy trì ở mức cao. Doanh nghiệp đã tham gia 15 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng 11 gói, trượt 2 gói và 2 gói đang chờ kết quả. Các gói thầu trúng trong năm 2025 tập trung chủ yếu ở các đơn vị y tế tại Kon Tum, Bình Thuận, Quảng Ngãi và TPHCM .

Mối quan hệ "thân thiết" và tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại Kon Tum

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Y tế Tiến An cho thấy một mối quan hệ đặc biệt nổi bật với Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Theo dữ liệu, Y tế Tiến An đã tham gia tổng cộng 42 gói thầu do Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum mời thầu.

Điều đáng kinh ngạc là Y tế Tiến An đã trúng cả 42 gói thầu này, đạt tỷ lệ thắng 100%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này là 30.052.502.095 đồng.

Không chỉ có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối, tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu này cũng là một điểm gây chú ý lớn. Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum là 99,55%, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 0,45%.

Một số gói thầu điển hình có thể kể đến như:

Gói số 11 (21/08/2025): "Hóa chất sinh hóa sử dụng cho máy sinh hóa tự động...", giá trúng thầu 3.621.548.000 đồng.

Gói số 08 (15/08/2025): "Phim X-Quang", giá trúng thầu 3.163.500.000 đồng.

Gói số 04 (29/05/2025): "Cung cấp hóa chất huyết học tự động", giá trúng thầu 4.450.000.000 đồng.

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối và tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không tại một chủ đầu tư qua hàng chục gói thầu trong nhiều năm là một hiện tượng hiếm thấy, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong các cuộc thầu này.

Góc nhìn pháp lý và yêu cầu về minh bạch

Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia cho rằng việc đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế là những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được xây dựng nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các nhà thầu có đủ năng lực. Mục tiêu cuối cùng là lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, dù không mặc nhiên là vi phạm, nhưng là một dấu hiệu cần được các chủ đầu tư xem xét, rà soát lại quy trình, từ khâu lập hồ sơ mời thầu đến khâu đánh giá hồ sơ dự thầu, để đảm bảo không có các yếu tố làm hạn chế cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích: "Hiệu quả kinh tế là một trong bốn mục tiêu chính của đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt là khi lặp đi lặp lại ở một chủ đầu tư với cùng một nhà thầu, có thể phản ánh nhiều vấn đề. Có thể do giá dự toán được lập quá sát với giá thị trường, hoặc cũng có thể do tính cạnh tranh của gói thầu chưa cao. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc công khai, minh bạch thông tin trong suốt quá trình đấu thầu là bắt buộc, giúp xã hội và các cơ quan chức năng có thể giám sát, từ đó góp phần làm lành mạnh hóa môi trường đấu thầu."

Những con số ấn tượng về hoạt động đấu thầu của Y tế Tiến An cho thấy năng lực và kinh nghiệm nhất định của doanh nghiệp này trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, các quy luật về tỷ lệ trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm tại một số địa phương, đặc biệt là Kon Tum, cũng đặt ra yêu cầu về việc tăng cường giám sát để đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nguồn vốn đầu tư công.