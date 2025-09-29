Công ty Toàn Á: "Bá chủ" thị trường thiết bị giáo dục nghề nghiệp và những gói thầu "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH Toàn Á đã dễ dàng trúng gói thầu mua sắm thiết bị y tế trị giá gần 7 tỷ đồng tại Gia Lai.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/09/2025, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2025" (Mã TBMT: IB2500358338). Đơn vị trúng thầu không ai khác ngoài một cái tên đã quá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp - Công ty TNHH Toàn Á.

Điều đáng nói, đây là một gói thầu có giá trị không hề nhỏ, lên tới 6.726.459.000 đồng, nhưng lại chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toàn Á tham gia và trúng thầu với giá 6.626.668.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,48%. "Kịch bản" một nhà thầu tham gia rồi trúng thầu này không phải là chuyện hiếm gặp đối với Công ty TNHH Toàn Á.

Công ty TNHH Toàn Á, có mã số doanh nghiệp là 0302000990, trụ sở tại 274 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TPHCM, do bà Nguyễn Thị Viên Phương làm Giám đốc. Dù mới chỉ được thành lập từ năm 2013, nhưng công ty này đã nhanh chóng trở thành một "thế lực" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, đặc biệt là thiết bị cho các trường đào tạo nghề trên cả nước.

Ảnh minh hoạ

Theo dữ liệu phóng viên thu thập được, Công ty TNHH Toàn Á đã tham gia tới 202 gói thầu và trúng đến 158 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc là 78,2%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới con số khổng lồ 647.792.785.000 đồng.

Sự "bành trướng" của Toàn Á không chỉ dừng lại ở quy mô mà còn thể hiện ở mạng lưới quan hệ rộng khắp với 93 bên mời thầu. Trong đó, có những "khách hàng ruột" như Trường Cao đẳng Y tế Bình Định, nơi Toàn Á đã trúng tới 7 gói thầu.

Việc một doanh nghiệp có năng lực và uy tín, liên tục trúng thầu là điều đáng mừng. Tuy nhiên, khi một doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường với những gói thầu mà "một mình một ngựa", không có đối thủ cạnh tranh, thì dư luận đang đặt ra những câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả của công tác đấu thầu. Liệu có hay không những "ưu ái" trong hồ sơ mời thầu để tạo ra một "sân chơi" riêng cho Toàn Á?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin trong kỳ tới:

