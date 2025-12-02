Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Nhật Tiến và gói thầu tiền tỷ được chỉ định "thần tốc" tại Cần Giuộc

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày từ khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Công ty Nhật Tiến đã được Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc chỉ định trúng gói thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 05/11/2025, ông Nguyễn Minh Khoa - Trưởng phòng Kinh tế xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) đã ký Quyết định số 1423/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trương Văn Bang".

qd-9193.jpg
Quyết định số 1423/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trương Văn Bang". Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Nhật Tiến (Công ty Nhật Tiến). Giá trúng thầu là 1.099.143.000 đồng, giảm hơn 33,9 triệu đồng so với giá gói thầu (1.133.138.000 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 3%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Điều đáng chú ý nằm ở tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý của gói thầu này. Cụ thể, Quyết định số 1384/QĐ-PKT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới chỉ được ông Nguyễn Minh Khoa ký trước đó 02 ngày, tức ngày 03/11/2025. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, các quy trình từ phát hành hồ sơ yêu cầu, nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất, đến đánh giá và thương thảo hợp đồng đã được hoàn tất để đi đến quyết định chỉ định thầu cuối cùng.

Được biết, gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, nhằm mục đích cải tạo cơ sở vật chất trường học, bao gồm các hạng mục xây mới nhà vệ sinh, cải tạo nhà vệ sinh hiện hữu, làm mới sân bê tông và hệ thống mái che (theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định 4085/QĐ-UBND ngày 20/10/2025).

Năng lực Công ty Nhật Tiến và "mạch thắng" năm 2025

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Nhật Tiến có mã số doanh nghiệp 1100821516, được thành lập ngày 11/01/2008. Người đại diện pháp luật là ông Trương Thái Phong. Theo dữ liệu ghi nhận trên hệ thống đấu thầu đến năm 2025, địa chỉ trụ sở công ty được đăng ký tại Số 126, Khu Phố Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty Nhật Tiến. Tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 13 gói thầu, trong đó trúng 9 gói và trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng (tính cả vai trò độc lập và liên danh) là con số đáng kể đối với quy mô doanh nghiệp nhỏ.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Công ty Nhật Tiến và Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc đang thu hút sự chú ý. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia và trúng cả 3 gói thầu do đơn vị này mời thầu (tỷ lệ 100%). Không chỉ gói thầu tại Trường THCS Trương Văn Bang, theo ghi nhận vào ngày 14/11/2025, Công ty Nhật Tiến được ghi nhận trúng thầu liên tiếp tại các gói thầu khác do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Công ty Nhật Tiến cũng là "gương mặt thân quen" tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc. Lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này từng tham gia 17 gói thầu tại đây và trúng tới 15 gói, một tỷ lệ trúng thầu rất cao (hơn 88%).

Bài toán về năng lực thi công đồng thời

Việc trúng thầu dồn dập trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là tháng 11/2025, đặt ra vấn đề về khả năng huy động nguồn lực của Công ty Nhật Tiến.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu phải đảm bảo nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công không được trùng lặp trong các gói thầu thực hiện cùng lúc, trừ khi có sự cho phép đặc biệt và chứng minh được khả năng huy động thay thế.

Với việc trúng gói thầu Cải tạo Trường THCS Trương Văn Bang (thời gian 45 ngày) và các gói thầu khác gần như cùng thời điểm, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu Công ty Nhật Tiến có đảm bảo đủ số lượng chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật và máy móc thiết bị để dàn trải cho tất cả các công trường? Chất lượng công trình sẽ ra sao nếu nguồn lực bị phân tán?

Ngoài ra, dù hình thức chỉ định thầu rút ngắn được thời gian lựa chọn nhà thầu, nhưng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế (tỷ lệ tiết kiệm) thường không cao như đấu thầu rộng rãi. Tại gói thầu hơn 1,1 tỷ đồng nêu trên, mức tiết kiệm khoảng 33 triệu đồng là con số khiêm tốn.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ đề xuất, tránh tình trạng "nhận nhiều làm ít" hoặc bán thầu, ảnh hưởng đến chất lượng công trình vốn phục vụ cho mục đích giáo dục tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

#Tây Ninh #Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc #Trường THCS Trương Văng Bang #Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Nhật Tiến #Thi công xây dựng

Bài liên quan

Bạn đọc

Đồng Tháp: Doanh nghiệp "quen mặt" giảm giá sâu dự thầu gói sửa chữa đường ĐT.848

Tại gói thầu thi công sửa chữa đường ĐT.848 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Hưng Phát là nhà thầu duy nhất tham dự với chiến thuật giảm giá sâu gần 15% sau khi chào giá vượt trần, thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực thực tế.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành xét thầu Gói thầu số 02: Thi công Sửa chữa đường vào cầu tuyến ĐT.848 vành đai (QL.80 đến đường Nguyễn Chí Thanh). Biên bản mở thầu ghi nhận tình huống "một mình một ngựa" với sự tham gia của một nhà thầu địa phương quen thuộc, sử dụng chiến thuật chào giá "lạ" khi giá dự thầu ban đầu vượt xa giá gói thầu.

Chiến thuật "giảm giá sâu" để lách qua khe cửa hẹp?

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tân Đông Hiệp: Thành Tân Thuận trúng "đúp" 2 gói thầu xây dựng trong một ngày, tiết kiệm siêu thấp

Chỉ trong ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận đã được UBND phường Tân Đông Hiệp phê duyệt trúng cùng lúc 2 gói thầu xây dựng hạ tầng. Đáng chú ý, tại cả hai gói thầu này, doanh nghiệp đều tham gia với tư cách "một mình một ngựa" và trúng thầu với mức tiết kiệm cho ngân sách chưa đến 0,22%.

Liên tiếp trúng 2 gói thầu nâng cấp đường hẻm tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) trong cùng một ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận gây chú ý khi không có đối thủ cạnh tranh và tỷ lệ giảm giá cho ngân sách ở mức rất thấp, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Thời gian qua, công tác đấu thầu qua mạng (đấu thầu quốc gia) được đẩy mạnh nhằm nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng các gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với giá "sát nút" (tỷ lệ tiết kiệm thấp) vẫn diễn ra thường xuyên, khiến dư luận băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Trường Tôn Đức Thắng, Đồng Nai: Hai nhà thầu cạnh tranh gắt gao tại gói thầu xây lắp gần 6 tỷ

Tại gói thầu xây lắp do Trường THPT Tôn Đức Thắng (Đồng Nai) làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty TNHH Xây dựng Cường Phan đang tạo nên cuộc đua về giá đầy kịch tính với các chiến thuật bỏ thầu trái ngược.

Tại gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa Trường THPT Tôn Đức Thắng (Đồng Nai), biên bản mở thầu vừa được công bố cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai nhà thầu quen thuộc tại địa phương. Sự chênh lệch về giá dự thầu và chiến thuật giảm giá đang đặt ra bài toán cân não cho chủ đầu tư trong quá trình xét thầu.

Cục diện mở thầu: Kẻ giảm giá sâu, người chào giá thấp

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Tại gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục trị giá hơn 158 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 7 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ gần 100 tỷ đồng, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm "siêu khủng" lên tới gần 37%.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắc Tân Uyên (TP HCM): Công ty Công Minh "một mình một ngựa" trúng

Công ty Tân Thành "một mình một ngựa" trúng loạt gói thầu tại Bắc Tân Uyên

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần của tháng 11/2025, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Thành đã liên tiếp trúng 2 gói thầu xây lắp hàng chục tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Tân Uyên. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu này đều vắng bóng đối thủ cạnh tranh và có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

TP HCM: Công ty Phát Đại Lộc "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 8 tỷ

TP HCM: Công ty Phát Đại Lộc "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 8 tỷ

Là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng gói thầu nâng cấp đường giao thông trị giá hơn 8,3 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên, năng lực của Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Đại Lộc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Tại gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục trị giá hơn 158 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 7 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ gần 100 tỷ đồng, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm "siêu khủng" lên tới gần 37%.