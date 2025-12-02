Công ty Nhật Tiến và gói thầu tiền tỷ được chỉ định "thần tốc" tại Cần Giuộc

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày từ khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Công ty Nhật Tiến đã được Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc chỉ định trúng gói thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 05/11/2025, ông Nguyễn Minh Khoa - Trưởng phòng Kinh tế xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) đã ký Quyết định số 1423/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trương Văn Bang".

Quyết định số 1423/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trương Văn Bang". Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Nhật Tiến (Công ty Nhật Tiến). Giá trúng thầu là 1.099.143.000 đồng, giảm hơn 33,9 triệu đồng so với giá gói thầu (1.133.138.000 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 3%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Điều đáng chú ý nằm ở tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý của gói thầu này. Cụ thể, Quyết định số 1384/QĐ-PKT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới chỉ được ông Nguyễn Minh Khoa ký trước đó 02 ngày, tức ngày 03/11/2025. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, các quy trình từ phát hành hồ sơ yêu cầu, nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất, đến đánh giá và thương thảo hợp đồng đã được hoàn tất để đi đến quyết định chỉ định thầu cuối cùng.

Được biết, gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, nhằm mục đích cải tạo cơ sở vật chất trường học, bao gồm các hạng mục xây mới nhà vệ sinh, cải tạo nhà vệ sinh hiện hữu, làm mới sân bê tông và hệ thống mái che (theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định 4085/QĐ-UBND ngày 20/10/2025).

Năng lực Công ty Nhật Tiến và "mạch thắng" năm 2025

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Nhật Tiến có mã số doanh nghiệp 1100821516, được thành lập ngày 11/01/2008. Người đại diện pháp luật là ông Trương Thái Phong. Theo dữ liệu ghi nhận trên hệ thống đấu thầu đến năm 2025, địa chỉ trụ sở công ty được đăng ký tại Số 126, Khu Phố Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty Nhật Tiến. Tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 13 gói thầu, trong đó trúng 9 gói và trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng (tính cả vai trò độc lập và liên danh) là con số đáng kể đối với quy mô doanh nghiệp nhỏ.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Công ty Nhật Tiến và Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc đang thu hút sự chú ý. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia và trúng cả 3 gói thầu do đơn vị này mời thầu (tỷ lệ 100%). Không chỉ gói thầu tại Trường THCS Trương Văn Bang, theo ghi nhận vào ngày 14/11/2025, Công ty Nhật Tiến được ghi nhận trúng thầu liên tiếp tại các gói thầu khác do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Công ty Nhật Tiến cũng là "gương mặt thân quen" tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc. Lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này từng tham gia 17 gói thầu tại đây và trúng tới 15 gói, một tỷ lệ trúng thầu rất cao (hơn 88%).

Bài toán về năng lực thi công đồng thời

Việc trúng thầu dồn dập trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là tháng 11/2025, đặt ra vấn đề về khả năng huy động nguồn lực của Công ty Nhật Tiến.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu phải đảm bảo nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công không được trùng lặp trong các gói thầu thực hiện cùng lúc, trừ khi có sự cho phép đặc biệt và chứng minh được khả năng huy động thay thế.

Với việc trúng gói thầu Cải tạo Trường THCS Trương Văn Bang (thời gian 45 ngày) và các gói thầu khác gần như cùng thời điểm, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu Công ty Nhật Tiến có đảm bảo đủ số lượng chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật và máy móc thiết bị để dàn trải cho tất cả các công trường? Chất lượng công trình sẽ ra sao nếu nguồn lực bị phân tán?

Ngoài ra, dù hình thức chỉ định thầu rút ngắn được thời gian lựa chọn nhà thầu, nhưng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế (tỷ lệ tiết kiệm) thường không cao như đấu thầu rộng rãi. Tại gói thầu hơn 1,1 tỷ đồng nêu trên, mức tiết kiệm khoảng 33 triệu đồng là con số khiêm tốn.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ đề xuất, tránh tình trạng "nhận nhiều làm ít" hoặc bán thầu, ảnh hưởng đến chất lượng công trình vốn phục vụ cho mục đích giáo dục tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.