Công ty Nhật Anh cung cấp trứng cút bốc mùi, trúng thầu tiết kiệm 0%

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, sự việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh (gọi tắt Công ty Nhật Anh), là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) bị phụ huynh phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước đang gây xôn xao.

Nhà trường sau đó quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty Nhật Anh. Được biết, Công ty Nhật Anh có địa chỉ tại số 45, lô 13, tổ 16 Khu giãn dân Mỗ Lao, phường Hà Đông (TP Hà Nội), do ông Phan Đức Long làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Hàng loạt túi đựng trứng cút bốc mùi bị phụ huynh phát hiện trong bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê.

Điểm đáng chú ý, theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), chỉ trong tháng 8 và tháng 9/2025, Công ty Nhật Anh đã được công bố trúng 26 gói thầu "Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh".

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường tiểu học Đồng Tâm.

Điển hình, ngày 22/9/2025, Nhật Anh được Trường tiểu học Đồng Tâm (Hà Nội) công bố trúng gói thầu “Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh...” (theo Quyết định số 94/QĐ-THĐT) với giá trúng thầu là 4.122.360.000 đồng, bằng với giá gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm 0%).

Dữ liệu của phóng viên còn cho thấy, 26/26 gói thầu mà Nhật Anh trúng trong năm 2025 có tổng giá trị 59.582.850.000 đồng, tuy nhiên, các gói thầu cũng đều có tỷ lệ tiết kiệm 0%. Đáng chú ý, 26/26 gói thầu này chỉ có duy nhất chỉ có công ty này tham gia và trúng thầu.

Công ty Nhật Anh cũng trúng gói thầu Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường tiểu học Tuy Lai B.

Việc Công ty Nhật Anh được phê duyệt trúng đồng loạt 26 gói thầu trong thời gian ngắn, khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về nhân sự, máy móc, thiết bị, tài chính của công ty được lên phương án như thế nào để đảm bảo thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các trường? Đặc biệt, với 26/26 gói thầu chỉ có duy nhất Công ty Nhật Anh tham gia, trúng đều có tỷ lệ tiết kiệm 0% (giá trúng thầu bằng giá gói thầu), thì yếu tố nào đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu dịch vụ suất ăn học đường?

Nhằm tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan đến các gói mà Công ty Nhật Anh đã trúng, ngày 17/10, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ qua điện thoại với ông Phan Đức Long - Giám đốc công ty Nhật Anh, nhưng vị này không bắt máy.