Công ty Mộc Nhật Minh trúng gói thầu thiết bị bổ sung tại Đà Nẵng

Ngày 05/02/2026, ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 59/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị bổ sung. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án Cải tạo và sửa chữa Trụ sở làm việc Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng.

Một phần Quyết định 59/QĐ-BQL của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán là 4.192.353.000 đồng. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH một thành viên Mộc Nhật Minh (MSDN: 0401453247) đã được lựa chọn trúng thầu với giá 3.825.000.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách thành phố là hơn 367 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 8,7%.

Theo biên bản mở thầu, gói thầu này thu hút 03 nhà thầu tham gia dự thầu gồm: Công ty TNHH một thành viên Mộc Nhật Minh, Liên danh DNRT và Công ty TNHH sản xuất – thương mại Nguyệt Ánh II. Tuy nhiên, do áp dụng quy trình đánh giá số 2, sau khi xác định Công ty TNHH một thành viên Mộc Nhật Minh có giá dự thầu thấp nhất và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm, các nhà thầu còn lại không được tiếp tục đánh giá chi tiết.

Tìm hiểu về năng lực nhà thầu trúng thầu, Công ty TNHH một thành viên Mộc Nhật Minh có trụ sở tại số 132 Xuân Thủy, Phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đây là một "gương mặt thân quen" trong làng đấu thầu với lịch sử tham gia cực kỳ đồ sộ. Thống kê dữ liệu cho thấy nhà thầu này đã từng tham gia tới 3.201 gói thầu trên cả nước và được công bố trúng 291 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 165 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, doanh nghiệp này đã tham gia 251 gói thầu và trúng 29 gói với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của đối thủ "truyền kiếp" – Công ty TNHH sản xuất – thương mại Nguyệt Ánh II tại gói thầu này. Dữ liệu lịch sử ghi nhận Công ty Mộc Nhật Minh và Công ty Nguyệt Ánh II đã từng đối đầu trực tiếp trong 368 gói thầu. Việc các nhà thầu thường xuyên chạm trán tại cùng một địa bàn và lĩnh vực là điều thường thấy trong hoạt động đầu tư công, tuy nhiên điều này cũng đặt ra yêu cầu cao về tính khách quan trong công tác chấm thầu.

Tại gói thầu này, Tổ chuyên gia gồm 05 thành viên do ông Bùi Ngọc Hưng làm Tổ trưởng đã thực hiện đánh giá hồ sơ từ ngày 22/01/2026 đến ngày 30/01/2026. Trong quá trình đánh giá, vào ngày 28/01/2026, bên mời thầu đã yêu cầu Công ty Mộc Nhật Minh bổ sung tài liệu làm rõ thông số kỹ thuật của máy hội thảo kỹ thuật số và hình ảnh, màu sắc thiết bị nội thất để đảm bảo tính chính xác so với hồ sơ thiết kế.

Nhận định về gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) chia sẻ: "Việc gói thầu thu hút được 03 nhà thầu tham gia dự thầu và đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 8% là một tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo hàng hóa được cung cấp đúng cấu hình và tính năng kỹ thuật đã cam kết trong hồ sơ dự thầu, nhất là khi đây là các thiết bị chuyên dụng cho cơ quan báo chí địa phương".

Gói thầu sẽ được thực hiện trong thời gian 30 ngày theo loại hợp đồng trọn gói. Với nguồn vốn ngân sách thành phố, việc lựa chọn được nhà thầu nội tỉnh có năng lực thực hiện dự án cải tạo trụ sở Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đảm bảo tiến độ và chất lượng cho công trình văn hóa trọng điểm này.