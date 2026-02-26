Cao su Phú Riềng: Công ty Đầu tư và Xây dựng Nhà Đẹp trúng gói thầu hơn 6 tỷ

Vượt qua 4 đối thủ nhờ sự chỉn chu trong hồ sơ dự thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhà Đẹp vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công điện mặt trời tại Cao su Phú Riềng.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng và thiết bị" thuộc dự án Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại các đơn vị trực thuộc. Đáng chú ý, trong số 5 nhà thầu tham gia, có đến 4 đơn vị bị loại do không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực và kỹ thuật.

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-CSPR ngày 23/02/2026, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhà Đẹp (địa chỉ tại phường Bình Phước, Đồng Nai). Giá trúng thầu được phê duyệt là 6.147.874.600 đồng, so với giá gói thầu 6.273.378.575 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách doanh nghiệp đạt khoảng 125 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm hơn 2%.

Gói thầu này sử dụng nguồn Quỹ phúc lợi, thực hiện trong 60 ngày theo loại hợp đồng trọn gói. Mục tiêu của dự án là lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại các đội sản xuất như Thọ Sơn, Tuy Đức, Bình Tân, Long Bình... nhằm giảm khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Bảng giá dự thầu của các nhà thầu

Hàng loạt đối thủ "ngã ngựa" vì lỗi hồ sơ

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 14/BC-TT ngày 04/02/2026 của Công ty TNHH Tiến Trí (đơn vị tư vấn), quá trình đánh giá đã loại bỏ 4 nhà thầu với các lý do khác nhau.

Đầu tiên, Công ty TNHH Hiệp Minh Thịnh bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ do bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể, bảo lãnh của ngân hàng phát hành không bao gồm các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tiếp đó, tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Liên danh Công ty Phước An – Bình Minh và Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Thương mại Trường Sơn cũng không thể đi tiếp. Liên danh Phước An – Bình Minh bị phát hiện sai khác số liệu tài chính giữa kê khai và tài liệu đính kèm, đồng thời không phản hồi yêu cầu làm rõ của chủ đầu tư. Trong khi đó, Công ty Trường Sơn bị loại do xác nhận cung cấp tín dụng được phát hành sau thời điểm mở thầu, vi phạm quy định về nguồn lực tài chính của E-HSMT.

Gay gắt nhất là ở giai đoạn đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Vật tư Thiết bị điện Công nghiệp Đại Phú đã bị loại với hàng loạt điểm không đạt. Đơn vị này đề xuất biện pháp thi công bê tông, xây trát và chống thấm mái bê tông/ngói trong khi hồ sơ thiết kế khẳng định công trình sử dụng mái tôn và không có các hạng mục nêu trên. Nghiêm trọng hơn, nhà thầu Đại Phú còn dẫn chiếu các Nghị định và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về phòng cháy chữa cháy đã hết hiệu lực pháp luật.

Góc nhìn từ chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (TP HCM) nhận định: "Việc nhà thầu bị loại do sử dụng các tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc đề xuất biện pháp thi công trái ngược hoàn toàn với hồ sơ thiết kế cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho chính nhà thầu mà còn làm giảm tính cạnh tranh thực sự của gói thầu."

Trong khi đó, Luật sư Võ Quang Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ thêm: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chủ đầu tư và tổ chuyên gia loại bỏ các nhà thầu không đáp ứng cam kết tín dụng hoặc bảo lãnh dự thầu sau thời điểm đóng thầu là đúng quy định để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho các đơn vị còn lại.".

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhà Đẹp, đơn vị vừa trúng thầu, là một nhà thầu có lịch sử hoạt động khá dày dạn tại khu vực Đông Nam Bộ. Theo dữ liệu đấu thầu, đơn vị này đã tham gia 15 gói thầu, trong đó trúng 6 gói với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Việc một mình "về đích" trong bối cảnh các đối thủ tự loại mình bằng những lỗi hồ sơ đáng tiếc đã giúp doanh nghiệp này khẳng định vị thế tại các dự án của Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng.